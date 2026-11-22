A pesar de los resultados del viernes, la semana empezó con un mínimo de COP…

Según Daniel Londoño Tapia, de Global66, fue la semana más fuerte del año para la divisa: la TRM subió COP 113,19 (3,43 %) frente a la semana anterior y quedó en su nivel más alto desde el 1 de julio. Además, el dólar terminó por encima de COP 3.500, algo que no ocurría desde junio.

El dólar cerró la semana en COP 3.508 el pasado viernes 20 de noviembre, COP 68 por encima del cierre del jueves (COP 3.440). La Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en COP 3.415,10.

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El dólar tuvo su semana más fuerte del año: qué lo movió y qué se espera

A pesar de los resultados del viernes, la semana empezó con un mínimo de COP 3.293 el martes. El giro llegó el miércoles con las minutas de la Reserva Federal (Fed) y se aceleró el jueves, cuando la TRM avanzó COP 88,14, la mayor alza diaria de 2026.

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¿Qué mueve el dólar a nivel nacional?

El dato local más pesado fue el del DANE: la economía creció 0,5 % en el tercer trimestre, frente a cerca de 2 % que esperaba el mercado, y cayó 0,8 % frente al trimestre anterior, con el agro en descenso de 6,7 % y la industria también en terreno negativo. Londoño explica que esto complica un nuevo aumento de la tasa del Banco de la República (12,25 %) en diciembre, justo cuando la Fed se prepara para subir la suya.

Felipe Campos, de Alianza Fiduciaria, suma la caída de cerca de 5 % del Brent, que según Londoño ronda los USD 91 y va camino a su tercera baja semanal. Ambos dicen que esto le quitó respaldo al peso.

El otro factor es la Ley de Rescate. Londoño recuerda que el Gobierno retiró el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y la medicina prepagada sin anunciar recortes de gasto equivalentes, y que el primer debate arrancó el miércoles sin un texto definitivo. Campos y Jonnathan Torres, banquero de inversiones, coinciden en que el trámite influye en el dólar, porque define cómo perciben el riesgo fiscal los inversionistas internacionales.

“Un ajuste fiscal creíble, con recortes de gasto que se puedan ejecutar e ingresos duraderos, reduciría la prima de riesgo de Colombia y podría fortalecer al peso. Si el proyecto pierde medidas importantes sin que se compense el menor recaudo, o si se estanca en el Congreso, el dólar podría subir”, afirma Campos.

¿Qué mueve el dólar a nivel internacional?

Para Londoño, el factor que más pesó fue la Fed. Las minutas de octubre mostraron que casi todos sus miembros ven probable que nuevas alzas sean apropiadas y un par abrió la puerta a un movimiento mayor a 25 puntos básicos en diciembre.

El mercado le da hoy una probabilidad cercana a 98 % a un aumento el 9 de diciembre.

Torres añade que la inflación de octubre en Estados Unidos sorprendió al alza, lo que refuerza esa expectativa. “Cuando el mercado espera tasas más altas en Estados Unidos, los activos en dólares pueden resultar más atractivos y se reduce el incentivo para invertir en mercados emergentes”, dice.

La aversión al riesgo fue el segundo factor que influyó. El S&P 500 cayó 2 % el jueves, su sexta baja seguida, con las tecnológicas a la cabeza pese a los buenos resultados de Nvidia. También el oro retrocedió más de 3 % y el bitcoin perdió los USD 62.000.

Campos señala que esa corrección llevó a los inversionistas a reducir su exposición a monedas emergentes, y que el real brasileño lideró las pérdidas por las dudas sobre el ajuste fiscal y el próximo ministro de Hacienda.

Según contó El Espectador el pasado viernes, la tensión comercial entre Estados Unidos y China sigue presente. El lunes 16 de noviembre, Washington anunció que exigirá licencias para que centros de datos de cualquier lugar ofrezcan grandes volúmenes de cómputo con chips avanzados a empresas con sede en China, Macao u otros países con embargo de armas estadounidense.

También se exigirán para enviar esos chips a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, ante un riesgo de desvío mayor al normal, según el Departamento de Comercio.

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China respondió el martes 17, por medio de su portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, que se trata de “un ejemplo típico de coerción económica y aplicación extraterritorial de la ley” y que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses.

En contexto: Precio del dólar hoy 20 de noviembre en Colombia | Noticias hoy | EL ESPECTADOR

¿Qué se espera para la próxima semana?

Londoño plantea tres frentes. El primero es la inflación en Estados Unidos: el miércoles 25 se publican el PCE de octubre, que es el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal y mide la variación de los precios de los bienes y servicios que compran los consumidores. Saldrá antes del festivo de Acción de Gracias cuando cierran los mercados estadounidenses. Con un alza en diciembre casi descontada, un PCE alto reabriría la discusión de 50 puntos básicos y mantendría fuerte al dólar; uno moderado daría respiro a los bonos del Tesoro y al peso.

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El segundo es la Ley de Rescate. Las comisiones económicas harán audiencias públicas en Bogotá el lunes 23, en Cali el jueves 26 y en Barranquilla el viernes 27. La meta es anunciar la ponencia el 30 de noviembre y votarla el 1 y el 2 de diciembre, plazo que fijó el presidente de la Cámara.

Las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre. El mercado mirará cuánto del ajuste de cerca de COP 45 billones sobrevive tras los impuestos que ya salieron y si aparecen recortes que lo compensen.

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El tercero es el apetito por riesgo: la venta de acciones tecnológicas no ha terminado, el VIX seguía cerca de 30 el viernes y una semana corta en Estados Unidos, con poca liquidez, puede amplificar los movimientos. Un nuevo choque con Irán haría rebotar el crudo, lo que ayudaría algo al peso, pero aumentaría la aversión al riesgo.

Su escenario base es un rango de COP 3.420 a COP 3.540, con el dólar sostenido mientras el mercado espera el PCE y el texto de la ponencia. La semana pasada proyectaba entre COP 3.270 y COP 3.360 y decía que el peso dependía más de la Fed que de cualquier dato local.

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Torres prevé un dólar cerca de COP 3.450 a COP 3.500, con alta volatilidad, sesgo alcista y menos liquidez al final de la semana por el festivo en Estados Unidos.

Campos también espera volatilidad con sesgo al alza. Para él, el evento clave es el PCE del 25 de noviembre: una sorpresa alcista importante, con aversión al riesgo persistente, podría llevar el dólar a probar los COP 3.500, y una sorpresa a la baja le permitiría al peso recuperar parte de lo perdido.

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