El petróleo se recupera tras ajustes de la OPEP+: más oferta, pero con reservas

Imagen de referencia. Foto: AFP - JOE KLAMAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El petróleo recuperó parte de las pérdidas de la semana pasada después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción a un ritmo modesto y en un contexto de dudas sobre cuántos de sus miembros pueden seguir aumentando la producción.

El aumento marca la reversión de los recortes que se mantendrían hasta finales de 2026, tras el rápido retorno de un tramo anterior de barriles inactivos en los últimos meses, mientras la alianza busca recuperar cuota de mercado. Esto indica que el grupo tiene la confianza para impulsar aún más su audaz estrategia para el mercado petrolero.

El Brent superó los 66 dólares por barril tras perder casi un 4 % la semana pasada, cuando se hizo evidente que se avecinaba un aumento de la producción.

Los precios también subieron después de que Bloomberg News informara que la Unión Europea está considerando nuevas sanciones a bancos y empresas energéticas rusas como parte de sus últimas medidas para poner fin a la guerra en Ucrania, una medida que espera coordinar con Estados Unidos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios añadirán 137.000 barriles diarios en octubre, una cifra inferior a los incrementos programados para los dos meses anteriores. Es probable que el volumen real sea inferior al anunciado, ya que algunos miembros del grupo se ven presionados a renunciar a su parte de los aumentos para compensar las subidas anteriores, mientras que otros carecen de capacidad disponible.

A principios del mes pasado, la Agencia Internacional de Energía predijo que el superávit alcanzaría un récord el próximo año, lo que, según Goldman Sachs Group Inc., impulsará el precio del Brent cerca de los 50 dólares. El índice de referencia mundial ha caído más de un 10 % este año, y los aranceles comerciales del presidente Donald Trump también afectan las perspectivas de la demanda energética.

La OPEP+ declaró el domingo que la reanudación del resto de los 1,66 millones de barriles de recortes dependería de la evolución de las condiciones del mercado, y que los aumentos podrían revertirse. El retorno más rápido de lo previsto de los barriles inactivos por parte del grupo en los últimos meses sorprendió a algunos sectores del mercado petrolero, pero los precios se han mantenido relativamente bien tras una caída inicial en abril.

“El mercado esperaba una mayor reducción”, declaró Fereidun Fesharaki, presidente emérito de FGE NexantECA, en Bloomberg Television, añadiendo que el petróleo aún podría caer por debajo de los 60 dólares por barril hasta finales de año y principios de 2026. “Hasta que no se observe una acumulación de inventarios, no habrá impacto”.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, visitará Washington en noviembre para reunirse con Trump, lo que indica que también podría haber consideraciones políticas tras la decisión de suministro. El presidente estadounidense ha pedido repetidamente precios más bajos del combustible en su intento por controlar la inflación.

El acaparamiento por parte de China de aproximadamente 200.000 barriles diarios en los últimos meses ha contribuido a impulsar la demanda, afirmó Frederic Lasserre, director global de investigación y análisis de Gunvor Group, en la Conferencia del Petróleo de Asia Pacífico celebrada el lunes en Singapur. Sin embargo, añadió que es posible que el país no pueda absorber todo el excedente inminente del mercado.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.