Exportaciones agropecuarias marcan récord en tres décadas

El café sin tostar encabezó el listado con US$402,1 millones FOB, equivalente al 45,8 % del total exportado por el sector. Foto: Caldas es Natural - Atmos A

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El agro emplea más, produce más y vende más.

El campo colombiano cerró junio con un hito: las exportaciones agropecuarias y agroindustriales alcanzaron US$1.225,8 millones FOB, el valor más alto para un mes de junio desde 1995.

El repunte, de 35,6 % frente al mismo mes de 2024, consolidó al agro como el sector de mayor crecimiento exportador del país y responsable del 31 % de las ventas externas totales.

Le podría interesar: Gremio agro denuncia presuntas maniobras de la industria arrocera ante regulación

El dato contrasta con el desempeño general del comercio exterior: las exportaciones totales sumaron US$3.953,1 millones FOB, un alza de apenas 2,6 % interanual.

En este escenario, el agro se convirtió en el motor más dinámico, impulsado por el café sin tostar, las flores cortadas y el aceite de palma.

Recomendado: El plan del Gobierno para financiar negocios rurales: ¿cómo funciona?

Café y palma, los protagonistas

El café sin tostar encabezó el listado con US$402,1 millones FOB, equivalente al 45,8 % del total exportado por el sector.

Las flores cortadas aumentaron 32,2 % y el aceite de palma 66 % en comparación con junio de 2024, reflejando la fortaleza de estas cadenas pese a la volatilidad de los mercados.

En el acumulado de los últimos 12 meses (julio 2024 – junio 2025), las exportaciones agropecuarias crecieron 28,9 % en valor y 8 % en volumen, señal de que el aumento no solo obedece a mejores precios internacionales, sino también a mayores volúmenes colocados.

🛡️ Resiliencia frente a tensiones arancelarias

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, atribuyó el resultado a la capacidad de adaptación del sector frente a escenarios adversos como las recientes tensiones arancelarias. Subrayó que 70 % de la producción de alimentos en Colombia proviene de la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria, un segmento clave para sostener la oferta exportadora.

Estados Unidos, Países Bajos y Canadá figuran como los principales destinos de estos productos, reflejando el aprovechamiento de tratados comerciales y la diversificación de mercados.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, fijó un arancel de 10 % a Colombia, uno de los más bajos, en contraste frente a países como China, Canadá o México, que negocian el gravamen en medio de la incertidumbre global.

En lo interno, tras acuerdos que detuvieron el paro arrocero y papero, el auge exportador confirma el papel estratégico en la seguridad económica del país, en un contexto global marcado por inflación, proteccionismo comercial y volatilidad de precios.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.