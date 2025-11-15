Nuevo decreto reduce a 0 % el arancel de fertilizantes y otros insumos agrícolas

Según el Índice de Precios al Productor (IPP) de octubre, los precios al productor del sector de agricultura, ganadería y pesca eran 11,97 % más altos que un año atrás. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Finagro

Mientras los costos al productor del sector de agricultura, ganadería y pesca acumulan este año un aumento mayor que el promedio de la producción nacional, de acuerdo con el Índice de Precios al Productor (IPP) de octubre, este sábado el Gobierno anunció una medida para aliviar parte de esa presión.

A través del Decreto 1183 de 2025, el Gobierno reducirá a 0 % el arancel a la importación 76 subpartidas de insumos agropecuarios, entre ellas fertilizantes, principios activos y productos fitosanitarios.

Esto significa que, durante un año, quienes importen esos insumos no pagarán el impuesto que normalmente se cobra en la aduana. La medida fue expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y, según el decreto, busca bajar costos y mejorar la competitividad del sector agropecuario.

Una medida temporal

Según lo anunciado por el Gobierno, esta reducción temporal del arancel para insumos agrícolas es una medida “excepcional y transitoria” y no implica una modificación permanente del Arancel de Aduanas ni la creación de una tarifa cero definitiva. Según el Minagricultura, representa un alivio temporal de la carga arancelaria para mitigar costos y favorecer la competitividad del sector.

“Esta reducción arancelaria a 0% responde a las dinámicas internacionales y al compromiso de este, el Gobierno de la Reforma Agraria, con hacer del campo colombiano la gran despensa del país y del mundo de manera sostenible (...)”, afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

Los costos de producir en el campo

Según el Índice de Precios al Productor (IPP) de octubre, los precios al productor del sector de agricultura, ganadería y pesca eran 11,97 % más altos que el mismo mes de 2024, mientras que el promedio de la producción nacional aumentó 1,80 % en ese mismo periodo. Es decir, los costos asociados al agro avanzan casi diez puntos por encima del promedio de la economía.

En septiembre ya se veía esa tendencia: los precios al productor del sector agropecuario subieron 4,54 % solo en ese mes, muy por encima del comportamiento del resto de sectores.

