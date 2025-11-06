Impacto de las nuevas dudas sobre aranceles de EE. UU. en sus socios comerciales

En septiembre, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,2. Foto: Agencia Bloomberg

El cuestionamiento por parte del Tribunal Supremo del uso de amplios poderes por parte del presidente Donald Trump para justificar gran parte de sus aranceles radicales deja a las empresas que realmente pagan los impuestos enfrentándose a meses de posible incertidumbre.

Si bien la misma falta de claridad se aplica a los socios comerciales de Estados Unidos, tanto a los que ya han firmado acuerdos como a los que aún están en negociaciones, también se reconoce que Trump probablemente recurrirá a otras herramientas para gravar las importaciones si se considera inconstitucional su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

A continuación, se muestra un resumen de los cálculos arancelarios a los que se enfrentarían las economías de todo el mundo si el Tribunal Supremo acabara fallando en contra de la administración.

¿Quiénes podrían verse afectados?

India y China han sido algunos de los principales objetivos de los aranceles estadounidenses, mientras que Brasil también se ha visto afectado por un impuesto muy elevado. Suiza también fue un objetivo sorpresa.

Según Bloomberg Economics, una sentencia amplia en contra de Trump reduciría el tipo arancelario efectivo medio de EE. UU. al 6,5 %, un nivel que no se veía desde antes del anuncio del presidente, el 2 de abril en el Jardín de las Rosas, de sus aranceles del “Día de la Liberación” a docenas de países. El tipo arancelario efectivo medio es diferente (y normalmente más bajo) que el tipo nominal anunciado por EE. UU. debido a diversas exenciones y gravámenes preexistentes.

China

Trump y el presidente chino Xi Jinping acordaron la semana pasada reducir los aranceles estadounidenses en un 10 % y seguir suspendiendo otros aranceles amenazados durante un año, lo que proporciona cierta seguridad a las empresas. Trump podría recurrir a otras autoridades legales para justificar los aranceles si fuera necesario, y muchos de los problemas entre las superpotencias rivales se reducen a su control sobre productos clave, lo que significa que es poco probable que las tensiones actuales desaparezcan a corto plazo.

“Las tensiones entre Estados Unidos y China son una tendencia y no un fenómeno pasajero, aunque se hayan atenuado”, afirmó Trinh Nguyen, economista sénior para Asia emergente en Natixis SA. “La diversificación no es solo un mero cálculo arancelario, sino un cambio en la geopolítica, y eso no va a cambiar. Las empresas deben establecer cadenas de suministro diversificadas”.

Algunos investigadores chinos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda detener a Trump, dado su enorme poder ejecutivo. Los medios de comunicación estatales informaron ampliamente sobre cómo los jueces del Tribunal Supremo cuestionaban la legitimidad de los aranceles de Trump, pero también señalaron que es bastante improbable que el tribunal ponga fin por completo a las políticas arancelarias de Trump. Los informes también mencionaron los comentarios anteriores del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que el Gobierno estadounidense mantendría los niveles arancelarios actuales.

El Ministerio de Comercio de China no respondió el jueves a una pregunta sobre el caso judicial.

Colombia

En el caso colombiano, la situación actual refleja tanto oportunidades como riesgos. Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el país se mantiene como uno de los pocos con ventajas comerciales frente a la política arancelaria de Estados Unidos, gracias al Tratado de Libre Comercio vigente y a exenciones específicas que protegen productos clave como flores y banano.

Sin embargo, el panorama no es completamente favorable. Las negociaciones para eliminar el arancel del 10 % sobre el café y otros alimentos permanecen detenidas por el cierre del gobierno federal en Washington.

Esto significa que uno de los principales rubros de exportación colombiana sigue enfrentando un costo adicional en su acceso al mercado estadounidense.

A pesar de ello, las exportaciones colombianas están en verde. En septiembre se registraron en USD 4.621,3 millones FOB, un crecimiento de 11,1 % frente al mismo mes de 2024, según cifras del DANE. Solo las exportaciones agropecuarias crecieron 29,6 %.

Asia septentrional

Taiwán ha experimentado este año un enorme aumento de sus exportaciones a Estados Unidos, impulsado por el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, es poco probable que se vea afectado por la decisión del Tribunal Supremo, ya que muchos equipos de alta tecnología están exentos de los aranceles estadounidenses.

Del mismo modo, es poco probable que el comercio con Japón y Corea del Sur se vea alterado de forma sustancial. Japón ya ha firmado un acuerdo arancelario y de inversión con Estados Unidos, mientras que Corea del Sur aún no ha formalizado su reciente acuerdo. Parece poco probable que cualquiera de estos dos países rompa estos acuerdos tan duramente negociados.

“Esperamos que la mayoría de los socios comerciales que anunciaron acuerdos con la administración Trump a principios de este año se mantengan en ellos para evitar una nueva incertidumbre arancelaria”, escribieron en una nota los economistas de Goldman Sachs Group Inc. liderados por Alec Phillips y Jan Hatzius.

“Sin embargo, dado que son los importadores estadounidenses quienes pagan los aranceles y no los socios comerciales, la voluntad de otros países de cumplir los acuerdos alcanzados podría no ser relevante”, escribieron. “La solución más probable sería que la administración utilizara sus otras facultades para imponer los aranceles previstos en los acuerdos, pero el proceso de hacerlo crearía una nueva incertidumbre”.

Sudeste asiático

El efecto sobre los flujos comerciales del sudeste asiático podría ser mayor, ya que las exportaciones de Vietnam, Tailandia y otros lugares han aumentado este año, en parte debido a que las empresas intentan adelantarse a los aranceles estadounidenses. Si esos aranceles se eliminaran o redujeran, podría producirse otra avalancha de mercancías.

Pero incluso en esta región, el efecto exacto sobre los flujos comerciales es incierto, ya que una parte sustancial de esos flujos son semiconductores. En este momento están exentos, pero eso podría cambiar si Estados Unidos impone nuevos gravámenes a ese comercio, y Trump ha indicado que pronto se aplicarán gravámenes relacionados con los semiconductores y ha amenazado con aranceles de hasta el 300 %.

India

India ha estado negociando con Estados Unidos para reducir un arancel del 50 %, uno de los más altos del mundo, después de que Trump señalara al país por sus compras de petróleo ruso. Trump ha suavizado sus críticas en las últimas semanas y ambas partes han tratado de calmar las tensiones, lo que ha suscitado optimismo sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo comercial en breve.

Funcionarios de Nueva Delhi afirman que una sentencia del Tribunal Supremo en contra de Trump no supondrá una gran diferencia para las negociaciones comerciales. La Casa Blanca podría utilizar otras herramientas para alcanzar sus objetivos comerciales, tomando medidas ejecutivas o, posiblemente, utilizando barreras no arancelarias, según afirmaron los funcionarios, que pidieron no ser identificados debido al carácter privado de las conversaciones.

La acción judicial da a los negociadores indios más razones para impulsar un texto en el pacto comercial que sea compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio y que sea jurídicamente vinculante, dijo uno de los funcionarios. Una sentencia en contra de Trump reforzaría los argumentos de Nueva Delhi para mantener su posición, dijo la persona.

El Ministerio de Comercio e Industria de la India no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores se negó a hacer comentarios.

Europa

La Unión Europea y Estados Unidos concluyeron en julio un acuerdo comercial por el que Washington aumentará sus aranceles al 15 % para la mayoría de los productos de la UE, incluidos los automóviles.

A cambio, Bruselas acordó eliminar los bajos aranceles para los productos industriales estadounidenses y algunos productos agroalimentarios no sensibles, con el fin de evitar una costosa disputa con su mayor socio comercial y garantizar la cooperación en materia de seguridad que tanto necesita para contrarrestar las amenazas de Rusia.

El acuerdo, calificado de asimétrico por altos funcionarios de la UE, fue criticado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, y no logró eliminar los aranceles punitivos sobre algunos metales de la UE.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, está presionando a la administración Trump para que reduzca el arancel del 50 % sobre las exportaciones de acero y aluminio y evite que el gravamen se siga extendiendo a más productos que utilizan estos metales. Además, los legisladores de la UE están debatiendo enmiendas al acuerdo antes de dar su visto bueno, como la introducción de una cláusula de extinción.

