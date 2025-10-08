El costo de vida sube por tercer mes y golpea más al Eje Cafetero

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El costo de vida sumó un tercer mes consecutivo al alza. Tras el reciente informe del DANE, septiembre se convirtió en el protagonista de los titulares, pues mostró un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 5,18 % anual (es decir, si se compara con el mismo mes del año pasado).

El dato fue 0,7 puntos porcentuales más alto que lo previsto por las encuestas de Fedesarrollo y Citi Research, que ubicaban la cifra en 5,11 %.

Desde junio, la inflación en Colombia no ha logrado bajar del umbral del 5 %. Ese mes marcó un hito: se convirtió en el punto de quiebre de una racha histórica en la que el costo de vida se ha mantenido por encima de ese porcentaje desde octubre de 2021.

Las ciudades con mayor inflación fueron Pereira, Bucaramanga y Armenia, todas por encima del 5,6 %, mientras Santa Marta, Riohacha y Valledupar registraron las menores variaciones.

Las brechas regionales revelan que la inflación no se distribuye de manera uniforme, afectando con más fuerza a zonas del Eje Cafetero y el nororiente colombiano, donde los alimentos y el transporte pesan más en la canasta básica.

Este gráfico muestra cómo se comportó la inflación anual por ciudad, revelando las brechas regionales:

Los motivos

La inflación general de 5,18 % se vio impulsada por sectores de alto peso dentro del gasto de los hogares. Restaurantes y hoteles (7,47 %), educación (7,29 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,21 %), así como salud (5,99 %), registraron variaciones por encima del promedio nacional, lo que refleja presiones estructurales en servicios esenciales y consumo cotidiano.

A nivel de subclases, el repunte se explica por aumentos significativos en transporte (9,33 %), frutas frescas (13,00 %), gas (12,67 %) y café (52,46 %), este último con una variación extraordinaria que arrastra tanto el consumo en hogares como en establecimientos.

Aunque hubo caídas en productos como papa, arroz y electricidad, su impacto fue marginal frente al peso de los bienes y servicios que sí subieron.

La inflación en el tiempo

Aunque el panorama inflacionario en Colombia ha mejorado en los últimos dos años, la variación del Índice de Precios al Consumidor tocó techo en marzo de 2023, cuando se ubicó en 13,34 %. Desde entonces ha caído más de 8 puntos porcentuales.

¿Cómo impacta a los hogares?

Pese a ello, el hecho de que los precios hayan subido en el último mes y año no es una buena noticia para las personas, pues deben pagar más por el mismo producto o servicio.

Por ejemplo, si se mira por estratos, el DANE refleja que el golpe más fuerte fue para los hogares pobres, con 5,21 % de inflación anual. Le siguió ingresos altos (5,20 %), clase media (5,17 %) y vulnerables (5,15 %).

Una alta inflación tiene mayor impacto en los hogares más vulnerables, pues son ellos quienes dedican la mayor parte de su ingreso disponible al consumo básico, lo que sugiere que una alza de precios implicaría una reducción importante en su capacidad de gasto.

Por el contrario, para los hogares que cuentan con mayores ingresos, el consumo básico es una proporción más holgada de su ingreso disponible.

En 2024, la línea de pobreza se marcó en $460.198 por persona al mes. Para un hogar de cuatro personas, la línea de pobreza monetaria es de $1.840.792.

Inflación y tasa de interés

En términos macro, tampoco es un indicador favorable para la economía del país. Si se agarra con pinzas la cifra de septiembre, el dato se aleja de la meta de 3 % del Banco de la República, que cada vez, en cada reunión de junta directiva, subraya en su discurso la cautela con la que debe analizarse el informe.

En principio, porque su tarea es mantenerla a raya con la tasa de referencia, que decidió mantener en 9,25 % ante la persistente incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas regionales y globales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.