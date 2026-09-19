La economía colombiana creció en julio, pero perdió impulso: ¿por qué?

Las cifras correspondientes al mes de julio de 2026 indican que hubo un…

Para elaborarlo, el DANE reúne indicadores representativos de distintas actividades económicas y este se alinea con las cuentas nacionales trimestrales. Es por esto que el indicador funciona como una señal sobre el desempeño de la economía antes de que se conozca el dato trimestral del Producto Interno Bruto (PIB).

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice que mide mensualmente la evolución de la actividad real de la economía colombiana en el corto plazo.

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Las cifras correspondientes al mes de julio de 2026 indican que hubo un crecimiento del 1,11 % a comparación de julio de 2025. El ISE “en su serie original” se ubicó en 131,74 y en julio 2025 estaba en 130,30.

El crecimiento fue menor al que se registró el mes anterior (junio de 2026) que fue de 3,51 %. Para este mes, los servicios sostuvieron el resultado mensual, mientras las actividades primarias y secundarias registraron caídas.

Ahora bien, comparando la tasa de crecimiento anual, el índice del ISE fue menor este año (1,1 %) que en el 2025 que para julio tenía un reporte de 4,91 %.

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Los servicios sostuvieron el ISE

El resultado de julio estuvo impulsado por las actividades terciarias, que agrupan sectores como comercio, suministro de servicios (gas, vapor, electricidad y aire acondicionado), transporte, alojamiento, servicios financieros, administración pública, educación, salud y actividades profesionales, entre otros.

Estas actividades crecieron en un 2,59 % frente a julio de 2025 y aportaron 1,36 puntos porcentuales a la variación anual del ISE.

En contraste, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, se redujeron 3,72 %. Este grupo restó 0,51 puntos porcentuales al crecimiento del indicador.

Las actividades secundarias, que involucran la industria manufacturera y de construcción también registraron una caída anual de 2,29 % y aportaron negativamente 0,28 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del ISE.

La combinación de un avance en los servicios y retrocesos en las actividades primarias y secundarias dejó el crecimiento anual del ISE en 1,11 %.

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La economía colombiana crece en el acumulado del año

Entre enero y julio de 2026, el ISE registró un crecimiento de 2,62 % frente al mismo periodo de 2025. Para el mismo lapso del año pasado, el aumento había sido de 2,60 % y para 2024 había sido del 1,37 %. El resultado acumulado muestra que la economía conserva una variación positiva en los primeros siete meses de 2026, pese a la menor dinámica observada en julio.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el ISE se ubicó en 130,01 puntos en julio de 2026. Esto representa un crecimiento de 1,08 % frente a julio de 2025. Esta cifra medida por efecto estacional y calendario tiene en cuenta los periodos que por calendario también influyen en la economía, como las vacaciones escolares, por ejemplo.

Al comparar julio con junio de 2026, la actividad económica aumentó 0,97 % en la serie ajustada. En junio, el indicador había registrado una variación mensual de -1,29 %, según las cifras revisadas por el Dane.

El repunte mensual indica una recuperación frente a junio, sin embargo, la variación anual de julio se mantuvo por debajo del crecimiento registrado en los meses previos. En junio la variación anual (ajustada por efecto estacional) había sido de 3,46 %, en mayo de 4,24 % y en abril de 3,12 %.

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