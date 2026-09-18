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La economía mundial empieza a mostrar recelo de Estados Unidos

Los inversionistas internacionales se muestran reacios a apostar por los bonos estadounidenses. Cada vez se oye con más fuerza el debate sobre el declive del poder del dólar. Los gobiernos extranjeros están retirando su oro de las bóvedas estadounidenses.

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Alan Rappeport | The New York Times
17 de septiembre de 2026 – 08:30 p. m.
WASHINGTON (United States), 18/09/2026.- US President Donald Trump speaks to more than 100 hunters and fishermen at a dinner in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 17 September 2026. Trump spoke about lifting restrictions on hunting and fishing on public lands. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump. Imagen de referencia.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

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Casi dos años después del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, la economía mundial busca cada vez más formas de distanciarse de Estados Unidos. La preocupación por una deuda de 40 billones de dólares, el uso excesivo de sanciones para resolver problemas de política exterior y la tendencia de Trump a traspasar los límites del Estado de derecho están generando dudas sobre el atractivo de Estados Unidos como refugio para la inversión mundial.

A pesar de las promesas de empresas y países extranjeros de invertir en Estados…

Por Alan Rappeport | The New York Times

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