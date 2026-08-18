La economía colombiana creció 3,5 % en el segundo trimestre de 2026

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El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento de 3,5 % en el segundo trimestre de 2026. La cifra estuvo por encima de algunas de las proyecciones del mercado.

En la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, se estimó un crecimiento de 2,7 %, mientras que en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo se proyectó un 2,5 %. Banco de Bogotá sí estimó un crecimiento de 3,5 %, mientras que Banco Davivienda y el equipo técnico del Banco de la República proyectaban 3,2 % y Bancolombia, 3,1 %.

En el primer trimestre, el crecimiento fue de 2,2 %. Así las cosas, en el acumulado del año, el PIB ha crecido 2,9 %.

La economía colombiana tuvo un desempeño muy por debajo de su potencial que, se estima, debería estar alrededor de 3 %, en 2023 (cuando creció 0,7 %) y en 2024 (la expansión anual fue de 1,6 %). En 2025, mostró una recuperación, con un crecimiento de 2,6 %.

Por sectores

En el segundo trimestre el mayor crecimiento se registró en administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana, con 10 %. Esta también fue la actividad que más aportó al crecimiento del PIB, con 1,7 puntos porcentuales.

Dentro de esta actividad, el mayor impulso estuvo en administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Juan Pablo Cardoso, director de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE, explicó que este comportamiento se debe, principalmente, a las elecciones presidenciales.

También hubo un buen dinamismo en educación de no mercado por la incorporación de nuevos docentes a la educación pública.

La segunda actividad que más aportó al PIB en el segundo trimestre fue comercio y reparación, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con 0,5 puntos porcentuales y un crecimiento de 2,2 % frente al mismo periodo de 2025.

El principal motor fue comercio al por mayor y al por menor (creció 6 % en el trimestre), principalmente por el comercio de aparatos de audio y video por el Mundial de Fútbol. También aumentó la compra de electrodomésticos como la airfryer y el comercio de vehículos híbridos y eléctricos importados, principalmente de China. En contraste, cayeron el transporte acuático, almacenamiento y actividades complementarias al transporte y alojamiento y servicios de comida.

El tercer rubro con mejor desempeño en el trimestre fue actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares (creció 9,5 % y aportó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB del trimestre).

El principal motor fue actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. Cardoso explica que hubo mayor dinamismo de actividades de juegos de azar en mayo y junio por apuestas deportivas por el Mundial de Fútbol, sumado a un aumento en los conciertos.

Industria manufacturera creció 2 % y aportó 0,2 puntos porcentuales, principalmente por bebidas alcohólicas y no alcohólicas, impulsadas por el Mundial; azúcar, por el buen rendimiento de la caña de azúcar; otros alimentos, y actividades de refinación de petróleo.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y distribución de agua registró un crecimiento de 4,8 %. El principal impulso fue la prestación del servicio de electricidad.

Actividades financieras y de seguros creció 4,3 %, asociado a los grandes rendimientos que presentaron las empresas de seguros.

Explotación de minas y canteras finalmente está saliendo de los números rojos: la actividad creció 4,2 %. Cardoso resaltó el dinamismo de carbón, por el efecto base, y el oro, en un momento de buenos precios.

Indicador de Seguimiento a la Economía

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) tuvo una variación anual de 3,5 % en junio. En lo corrido del año registra una variación de 2,9 %.

El mayor aporte viene de administración pública y defensa, educación y actividades de la salud, con 1,1 puntos porcentuales; seguido de actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares, con 0,8 puntos porcentuales, y actividades financieras y de seguros, con un aporte de 0,4 puntos porcentuales.

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