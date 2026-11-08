¿La inflación anual de octubre seguirá subiendo? Estas son las estimaciones de los expertos

Este indicador es medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y este lunes 9 de noviembre, justamente, publicará los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de octubre. Se trata de una cifra clave para conocer la evolución de la inflación.

El encarecimiento del costo de vida por cuenta del aumento de precios en los productos es una realidad económica que afecta su bolsillo desde diferentes perspectivas. La más directa es la pérdida de capacidad adquisitiva por cuenta de la inflación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Hasta ahora, este ha sido el resultado del IPC en el último año:

En septiembre de 2026 la variación mensual del fue 0,37 %, la variación año corrido fue 5,74 % y la anual 6,29 %. Esta última fue 1,11 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior (5,18 %).

Las mayores variaciones se registraron en restaurantes y hoteles (9,44 %), salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles y artículos para el hogar (6,75 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %).

Pero las divisiones que más aportaron al aumento total fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación. En conjunto explicaron 5,13 puntos porcentuales de la inflación anual.

Puede leer: Es más fácil en el papel: los retos para la devolución del IVA que propone el Gobierno.

El impacto de la inflación en los créditos

La inflación sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %, con un rango meta entre el 2 y 4 %. La diferencia es de 3,29 puntos porcentuales.

El Banco de la República es el encargado de mantener controlada la inflación a través, principalmente, de la tasa de intervención. Para ello se vale de subir las tasas y, en ese caso, se encarece el dinero y por lo tanto también el crédito para enviarle el mensaje a los consumidores de que no es un buen momento para endeudarse y que así, la inflación baje. En caso de que esta esté por debajo de la meta, el Banco puede bajar las tasas para incentivar el crédito y consumo.

Según el escenario, el Banrep ajusta la tasa de interés cuando la inflación se aleja de la meta, para reconducirla.

En este momento la tasa está en 12,25 % y en eso se basan los bancos, por ejemplo, para sus propias tasas. Así ha evolucionado este indicador en los últimos años:

Lea: Qué es la inflación, cómo se calcula y qué hacer cuando los precios no dan tregua.

¿Qué se espera que ocurra con la inflación?

Ya que es clara la importancia del IPC para la economía y el bolsillo de los colombianos, vale la pena repasar las proyecciones de lo que se espera que muestren los datos del DANE sobre la inflación.

Una primera pista sobre el tema la da la misma entidad con el Índice de Precios al Productor (IPP). Los precios que reciben los productores en Colombia subieron 0,79 % en octubre frente a septiembre. La cifra contrasta con la de hace un año, cuando el índice había caído 0,81 %. En lo corrido del año, frente a diciembre de 2025, suma 6,53 %, y frente a octubre del año pasado, 4,54 %.

El IPP mide cómo cambian los precios de los bienes en su primera etapa de comercialización, cuando salen del productor. El DANE lo usa como una de las herramientas para detectar por dónde pueden transmitirse las presiones inflacionarias. El aumento del IPP da pie para pensar que parte de ese impacto en los costos se le va a trasladar al consumidor, por lo que se puede esperar un incremento en el IPC.

Ahora bien, los expertos y analistas tienen algunas estimaciones sobre el dato para octubre y el cierre del año.

La Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME), que realiza el Banco de la República, muestra que la expectativa es que el dato mensual para octubre en 0,27 %, que es 0,02 % superior a la de Bancolombia (0,25 %), de acuerdo con Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado.

Publicidad

El banco anticipa una inflación anual de 6,36 %. Esto va en línea con las expectativas de los analistas consultados por la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, que estiman que la cifra será del 6,37 % para octubre de 2026. De cumplirse sería la más alta desde julio de 2024.

De otro lado, el Informe de Política Monetaria del Banrep apuntan a que la inflación total cerraría 2026 en 7,1 %. La proyección se revisó al alza principalmente por unos mayores efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos, y algunos regulados (gas y electricidad).

Publicidad

Asimismo, el Banrep prevé una senda más alta para los precios regulados por posibles ajustes en algunos servicios públicos, como acueducto, y la indexación a una inflación mayor en rubros como transporte urbano, educación y parqueaderos.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.