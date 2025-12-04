Las barreras que frenan el aterrizaje de más inversión china en Colombia

Entre enero y septiembre, el intercambio comercial entre China y Colombia llegó a US 15.252 millones. Un 15 % más que el mismo periodo del año pasado. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Dilok Klaisataporn

Se cumplen 45 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y China en un momento en que el país ha decidido mirar con más atención hacia Asia.

En mayo de 2025 se firmó el memorando para la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (la plataforma global de infraestructura y conectividad liderada por China). Recientemente, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura incorporó a Colombia como su miembro 111, y el Gobierno Nacional manifestó también su interés en ingresar formalmente al Nuevo Banco de Desarrollo de los...