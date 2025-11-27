En Estados Unidos, la inflación deja al pavo solo en la mesa de Acción de Gracias

USA6707. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 26/11/2025.- Fotografía que muestra varios precios de pavos en un refrigerador por el día de Acción de Gracias en un supermercado de Washington (EE.UU). Las familias estadounidenses se reúnen este jueves para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes, algo que el presidente, Donald Trump, niega. EFE/ Octavio Guzmán Foto: EFE - Octavio Guzmán

Las familias estadounidenses se reúnen este jueves para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas lo harán con una cena más austera por el aumento en el precio de varios ingredientes. Una situación que el presidente, Donald Trump, niega.

El pavo es el plato principal de esta festividad, que se celebra el último jueves de noviembre para conmemorar el banquete que compartieron colonos ingleses y nativos en 1621, tras una buena cosecha. Según la firma de investigaciones de mercado Datasembly, el precio del pavo bajó este año un 2 %, pero el costo total de una canasta de Acción de Gracias con 11 productos aumentó 4,1 %.

Ante este panorama, algunos comercios han optado por ofrecer descuentos en el pavo para mitigar el impacto del alza en el resto de los ingredientes.

En un supermercado de Washington, Jamie revisa los precios antes de completar su compra. “Todo está mucho más caro que el año pasado, por mucho que lo niegue Trump. Esta Administración tiene una relación muy tensa con la verdad”, aseguró en declaraciones recogidas por EFE.

Trump, quien ganó las elecciones con la promesa de reducir los precios de los alimentos y la gasolina, ha defendido como un logro de su Gobierno que Walmart haya bajado en 25 % el precio de su canasta de ingredientes de Acción de Gracias, que ahora cuesta menos de 40 dólares, el valor más bajo desde 2019.

Sin embargo, el contenido de esa canasta, que cuesta menos de 40 dólares, se redujo de 29 a 24 artículos: desaparecieron las cebollas, los boniatos, la mezcla para magdalenas, los malvaviscos y la nata montada.

Un pavo sin guarnición

Las cifras oficiales indican que Estados Unidos registró una inflación interanual del 3 % en septiembre, los últimos datos disponibles debido al cierre del Gobierno federal que se prolongó durante octubre. En este contexto, muchos consumidores sienten que pagan más por menos.

Ryan, otro residente de la capital, señaló que el encarecimiento se nota sobre todo en los productos básicos. “Las especias, algunos productos frescos y hasta el caldo de huesos están al menos un dólar más caros que en 2024”, dijo a EFE.

A su lado, Garey lo resumió con humor resignado: “Al final vamos a tener que comernos el pavo sin guarnición”.

Otros compradores optan este año por celebraciones más sencillas y menús reducidos.

“Ya no nos podemos permitir hacerlo todo tan elaborado y complicado como antes”, comentó Dalia mientras llenaba su carrito.

Connie, por su parte, aseguró que, pese al discurso del Gobierno, no percibe una mejora en los precios: “Repiten su versión una y otra vez (en referencia al Gobierno de Trump) esperando que la gente les crea, pero todos sabemos cuáles son los precios”.

Una encuesta de la cadena CBS respalda esa percepción: el 60 % de los estadounidenses considera que Trump presenta la situación económica como “mucho mejor” de lo que ellos mismos experimentan.

Récord de desplazamientos

Pese al ajuste en los gastos de la cena, muchas personas en Estados Unidos viajarán para reunirse con sus familias. Se espera una temporada récord de desplazamientos, con más de 73 millones de personas movilizándose por carretera y 31 millones viajando en avión, la cifra más alta en 15 años, según datos del secretario de Transporte, Sean Duffy.

El tráfico aéreo ya se normalizó tras la reducción de vuelos provocada por el reciente cierre del Gobierno federal, aunque una fuerte tormenta invernal y lluvias intensas en el norte del país podrían complicar los desplazamientos en algunos estados, informó EFE.

