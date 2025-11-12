Si la tasa del Banrep cae, ¿por qué la deuda del Gobierno se encarece?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Desde comienzos de 2024 se viene dando una situación en la economía colombiana que, a simple vista, parece contradictoria.

Mientras el Banco de la República ha bajado su tasa de intervención desde el pico de la pandemia (13,25 %) al 9,25 % (tras dejarla inalterada en su reunión de octubre pasado), la tasa que pagan los bonos de deuda del Gobierno (llamados TES) a largo plazo ha subido.

La tasa que el mercado les exige a los TES a 10 años subió desde alrededor de 11 % y hoy se mantiene cerca de 13 % en ese mismo lapso, según datos del Banrep. Por lo tanto, la política monetaria va en dirección descendente, pero la deuda pública de largo plazo se está financiando más cara.

Los TES, más precisamente, son los títulos que emite el Estado para conseguir plata en el mercado y financiarse a distintos plazos (2, 5, 10 o hasta 30 años). Cuando la tasa de esos papeles sube, lo que ocurre es que al Gobierno le toca pagar más intereses por esa deuda.

En un reciente informe del Banco de la República, el Emisor explicó que cuando aumentan esas tasas, “el Gobierno debe pagar más intereses sobre su deuda, por lo que una mayor parte de sus ingresos debe destinarse a cubrir estos intereses en lugar de otros gastos como salud, educación, seguridad o infraestructura”.

Es decir, la deuda se vuelve más costosa justo en un momento en el que la tasa de interés del banco central va a la baja.

¿Por qué sucede esto?

Según el Banco de la República, la tasa de los bonos públicos se compone de dos partes.

La primera es la “base”, que es lo que pagarían esos títulos si no hubiera riesgos y está muy ligada a la tasa de intervención del Emisor y a lo que el mercado espera de esa tasa en los próximos años. Esa parte no se ha movido mucho.

La segunda es una “compensación extra” que los inversionistas le piden al Gobierno por asumir los riesgos de prestarle a largo plazo. Esa compensación depende, entre otras cosas, de qué tan sólidas vean las finanzas públicas.

Y lo que muestra el Emisor es que, desde 2024, lo que realmente subió fue esa segunda parte (esa compensación extra por riesgos), no la base.

“Si la deuda del Gobierno y el déficit fiscal suben rápidamente y alcanzan niveles altos, los inversionistas percibirán un deterioro de las finanzas del Gobierno y exigirán una compensación por comprar bonos más riesgosos”, señala el Banrep en su informe.

La entidad evidenció que ese “extra” que están exigiendo los inversionistas se ha movido casi al mismo ritmo que el indicador de deuda del Gobierno frente al PIB. Es decir, a medida que el mercado percibe unas finanzas públicas más apretadas (más deuda y más déficit fiscal), sube la prima que le cobra al Estado por comprarle TES de 10 años o más.

Por eso el Emisor señala que el aumento de las tasas de interés de los bonos públicos desde comienzos de 2024 se debe principalmente a la “compensación adicional exigida por los inversionistas que adquieren estos títulos para cubrir los riesgos asociados a la situación de las finanzas públicas”, y no se debe un cambio en la política monetaria.

Esto tiene sus consecuencias. Aun cuando el banco central está aflojando (con cautela, pero con algunos recortes desde 2024) las condiciones monetarias para la economía en general, el Gobierno no está recibiendo ese alivio en la misma proporción porque el mercado le está diciendo “te presto, pero más caro”.

Y si el Gobierno no quiere recortar otros gastos (salud, educación, seguridad o inversión, por mencionar algunos), tiene que endeudarse más, lo que a su vez puede mantener alta esa prima que hoy le están cobrando por sus TES.

