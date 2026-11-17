Las conclusiones las dio a conocer Ding Ding, quien dirigió al equipo técnico del FMI que estuvo en Bogotá entre el 3 y el 13 de noviembre. La visita se hizo en el marco de la consulta del Artículo IV…

El Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó su misión en Colombia y presentó sus conclusiones sobre la economía del país . El organismo reconoció que Colombia tiene “un largo historial de resiliencia económica”, y señaló que el nivel de deuda pública es elevado, que la inflación seguiría alta en el corto plazo y que el crecimiento se moderaría.

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Terminó la misión del FMI en Colombia: qué dijo sobre la economía, la deuda y la inflación

Las conclusiones las dio a conocer Ding Ding, quien dirigió al equipo técnico del FMI que estuvo en Bogotá entre el 3 y el 13 de noviembre. La visita se hizo en el marco de la consulta del Artículo IV de 2026, una evaluación en la que el organismo internacional revisa la situación económica de un país y sus planes de política.

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"Elevada deuda": FMI

El FMI empezó su balance por lo que considera las fortalezas del país. Según Ding, la resiliencia de la economía colombiana se apoya en instituciones sólidas, un banco central independiente, un tipo de cambio flexible y un sistema financiero resiliente.

Luego pasó a lo que llamó desequilibrios macroeconómicos y de política económica heredados. Entre ellos citó un elevado nivel de deuda pública, considerables necesidades de financiamiento y compromisos de gasto. A eso sumó el terremoto de agosto, que generó importantes necesidades de reconstrucción en un momento en que “el margen de maniobra fiscal ya es reducido”.

Con base en todo esto, el organismo dijo que la prioridad más urgente, que comparte con las autoridades colombianas, es sanear las finanzas públicas y restablecer la transparencia fiscal. Para lograrlo, planteó, el país necesita una trayectoria de consolidación fiscal ambiciosa, pero creíble, que estabilice la deuda y proteja a los más vulnerables. Según el Fondo, eso es lo que ayudaría a fortalecer la confianza, reducir las vulnerabilidades de financiamiento y bajar los costos de endeudamiento.

Qué opina el FMI de la ley de ajuste fiscal

El FMI también se refirió a la Ley de Rescate Económico, el proyecto con el que el Gobierno busca sanear las finanzas públicas y que radicó en el Congreso el 29 de octubre. Para el organismo, la iniciativa es “un paso importante en la dirección correcta”.

Según el Fondo, el proyecto contempla un paquete amplio de medidas para racionalizar el gasto público, reducir las rigideces presupuestarias, mejorar la eficiencia y la progresividad del sistema tributario, y fortalecer las instituciones fiscales y la transparencia. El FMI dijo que el tamaño total del ajuste propuesto ofrece una base sólida para estabilizar la deuda pública, y destacó que el texto también incluye medidas para fomentar la inversión y el empleo, a la vez que protege el gasto dirigido a los más vulnerables.

El organismo agregó que, para que el ajuste sea más creíble y duradero, será fundamental lograr un consenso que permita al Congreso aprobar a tiempo un paquete de medidas equilibrado. Advirtió que, sin un ajuste adecuado y oportuno, la confianza se deterioraría, los costos de financiamiento podrían aumentar aún más y el país podría enfrentar un “ajuste desordenado” a través de los mercados financieros, con graves consecuencias sociales y económicas.

El comunicado no hace referencia al IVA a la canasta familiar, el punto que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno dará reversa, y tampoco detalla cuáles medidas del proyecto respalda o cuestiona.

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Un crecimiento que se moderaría

Sobre el crecimiento de la economía colombiana, el FMI dijo que se prevé que el PIB real se modere en el corto plazo, a medida que la economía se ajusta a políticas macroeconómicas más restrictivas. El organismo agregó que el gasto en reconstrucción compensaría parcialmente esa moderación.

A mediano plazo, planteó, un marco de políticas creíble que restablezca la sostenibilidad fiscal, reduzca los costos de financiamiento y cree un entorno más predecible para las empresas podría atraer inversión privada y elevar el potencial de crecimiento de Colombia. En esa dinámica, añadió, también ayudarían las reformas de desregulación y orientadas al mercado.

Este martes, precisamente, el DANE publicó el dato del PIB del tercer trimestre: la economía creció 0,5 %, muy por debajo de lo que esperaban los analistas. La mayoría de los consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo había ubicado la cifra en 2 %, y los más pesimistas, en 0,8 %. Según los datos del DANE, es el peor resultado para un tercer trimestre desde 2023, cuando hubo una contracción de 0,4 %.

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Con este resultado, el crecimiento del año corrido pasó de 2,9 % en el segundo trimestre a 2,1 %. El periodo medido incluye días posteriores al terremoto del 10 de agosto, que destruyó unidades económicas de todo tipo, desde fábricas hasta micronegocios. Los analistas han advertido que la escala de la tragedia puede afectar las cifras de crecimiento en el corto plazo, aunque la reconstrucción también puede ser un motor económico en el mediano y largo plazo, sobre todo en construcción y comercio.

Inflación alta y riesgos

Sobre los precios, el FMI dijo que la inflación (que en octubre fue de 6,30 % anual, según el DANE) seguiría elevada en el corto plazo por el aumento de los costos laborales y las presiones sobre los precios de los alimentos y la energía, asociadas al fenómeno de El Niño y a la guerra en Oriente Medio. Después, según el organismo, bajaría de forma gradual hacia la meta que tiene el Banco de la República del 3 %. Eso ocurriría a medida que una política monetaria adecuadamente restrictiva y unas políticas fiscales y de rentas más disciplinadas alivien las presiones sobre la demanda interna.

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El FMI también advirtió que las perspectivas están sujetas a riesgos importantes. Un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, una mayor volatilidad en los precios de las materias primas y una intensificación de El Niño podrían afectar el crecimiento y dificultar la reducción de la inflación.

Al cierre de su declaración, la misión dijo que acoge favorablemente el compromiso de las autoridades con reforzar la estabilidad macroeconómica y restablecer la sostenibilidad fiscal.

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¿Qué busca el Gobierno de De la Espriella con el FMI?

El comunicado de este martes es el más reciente paso de un acercamiento que el Gobierno de Abelardo de la Espriella viene construyendo con el Fondo desde finales de septiembre. En esas semanas, el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, visitó Colombia y el país solicitó la consulta del Artículo IV, la evaluación que acaba de cerrar su misión.

El 14 de octubre, el Ministerio de Hacienda confirmó que el organismo enviaría una misión en noviembre, tras una reunión técnica en Washington con el viceministro técnico, Juan Sebastián Betancur; el director de Política Macroeconómica, Sammy Libos, y el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias. Según la cartera, allí se discutió “en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que plantea el Gobierno” y se exploraron alternativas de apoyo del Fondo. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que el acompañamiento del organismo “contribuye a anclar la confianza en el país”.

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Dos días después, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, afirmó que la situación fiscal de Colombia no es sostenible. Explicó que el Fondo aún no había definido cómo apoyaría al país: podía ser con asesoría en política económica, fortalecimiento de capacidades o un posible financiamiento. Aclaró, además, que le corresponde al Gobierno decidir qué le sirve más. La consulta del Artículo IV, por sí sola, no equivale a un crédito.

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El 10 de noviembre se conoció que el Gobierno discute con el FMI un acuerdo de derecho de giro, o stand-by, por unos USD 15.000 millones. Como lo reportó Bloomberg, Colombia tendría previsto usar esos recursos y no mantenerlos solo como respaldo preventivo, como ocurría con la Línea de Crédito Flexible que canceló el año pasado. Las mismas fuentes dijeron que la decisión no es definitiva, y que el país no solicita un acceso excepcional, por encima de los límites normales del Fondo, que en este caso llegarían a US$ 16.600 millones.

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No obstante, el comunicado de este martes no menciona ningún crédito, monto ni instrumento de financiamiento.

Las finanzas públicas, en cifras

En octubre, Nigel Chalk que Colombia tiene un déficit primario de 3,5 % del PIB y una deuda pública cercana a 60 % del PIB, que sigue aumentando. El déficit primario mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes de pagar los intereses de la deuda; el déficit fiscal total sí incluye ese costo.

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Por su parte, el Minhacienda proyecta que el déficit del Gobierno nacional central sería de 7,2 % del PIB al cierre de 2026 si se ejecuta un recorte de gasto anunciado por COP 21,9 billones, y de 8,2 % si no se concreta. Para 2027, el ministerio calcula que llegaría a 9,4 % sin un ajuste estructural de COP 45 billones, que el Gobierno busca materializar con la ley de rescate económico. Si lo logra, proyecta reducirlo a 7,2 % del PIB.

Estas presiones también se reflejan en el presupuesto de 2027: el servicio de la deuda está proyectado en cerca de COP 155 billones, alrededor de una cuarta parte del total. Según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), las necesidades de financiamiento de ese año serían de unos COP 266 billones, que se cubrirían con una combinación de deuda interna y externa.

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