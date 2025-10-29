Trump y Xi se disponen a formalizar una tregua comercial tras meses de caos

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: Photographer: Bonnie Cash/UPI, O - Bonnie Cash/UPI, Oliver Bunic

Donald Trump y Xi Jinping están listos para cerrar un acuerdo de distensión cuando se reúnan el jueves en Corea del Sur, poniendo en pausa la mayor pelea comercial del mundo, al menos por ahora.

Las primeras señales indican que los líderes están preparando un pacto que podría suponer la retirada de algunos aranceles, tasas y restricciones a la exportación amenazados o aplicados en los últimos meses. Esto incluye una reducción de los aranceles estadounidenses relacionados con el fentanilo, la aprobación de la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, la compra de soja y un acuerdo para detener medidas como el amplio plan de China de exigir licencias para productos que contengan incluso trazas de sus tierras raras.

Este momento es decisivo para la economía mundial, los mercados y las empresas que dependen del comercio, así como para sectores clave, como los semiconductores y el transporte marítimo, que se han convertido en moneda de cambio en el conflicto general. Sin embargo, el resultado parece más una pausa temporal en las hostilidades que un acuerdo duradero que altere la trayectoria de una desconexión controlada de las dos principales economías del mundo.

“Se trata de una tregua a corto plazo más que de una solución a largo plazo”, afirmó Zack Cooper, investigador sénior del American Enterprise Institute especializado en Asia y antiguo funcionario estadounidense. “Veremos cómo Trump y Xi acuerdan el marco para un futuro acuerdo que ambas partes negociaron en Malasia, pero no espero que esto resuelva los problemas comerciales”.

Los dos líderes se reunirán a las 11 de la mañana, hora local, en Busan (Corea del Sur), según ha informado la Casa Blanca, en lo que será su primera reunión presencial desde que Trump volvió a ocupar el cargo en enero. En una agenda previa de la Casa Blanca, la ubicación figuraba como una ciudad cercana que acoge la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Los últimos nueve meses han sido turbulentos, con Trump aumentando en un momento dado los aranceles sobre los productos chinos al 145 % y Pekín cortando el suministro de imanes de tierras raras utilizados para fabricar productos de alta tecnología, como aviones de combate, teléfonos inteligentes y turbinas eólicas.

Desde entonces, una serie de reuniones entre los negociadores ha dado lugar a una tregua inestable, marcada por malentendidos persistentes, represalias y amenazas de escalada. Sin embargo, las conversaciones celebradas en Kuala Lumpur el pasado fin de semana parecieron suponer un avance, ya que ambas partes trataron de ganar tiempo y estabilizar la relación para evitar la perspectiva de sufrir daños económicos más dolorosos.

Los inversores de ambos países han acogido con satisfacción las señales positivas, con el S&P 500 alcanzando nuevos máximos y los índices de referencia en China también registrando ganancias. Se espera que uno de los elementos centrales del acuerdo sea un alivio significativo de la primera ronda de aranceles que Trump impuso a los productos chinos desde su segundo mandato.

Trump predijo el miércoles que reduciría el arancel del 20 % que impuso a los productos chinos por la participación de ese país en la exportación de precursores químicos del fentanilo, una medida que contribuiría a que China fuera aún más competitiva que otros rivales regionales en el sector manufacturero.

Esa reducción arancelaria se suma a la suspensión por parte de Estados Unidos del arancel del 100 % que Trump había amenazado con aplicar el 1 de noviembre, la prórroga de la tregua sobre aranceles similares que expiran a finales del próximo mes y la suspensión de los controles de exportación previstos sobre una amplia gama de software y piezas de aviones críticos. También se espera que la administración Trump reduzca los gravámenes y tasas que afectan a los buques chinos, mientras que el presidente ha dicho que probablemente abandonará la investigación sobre si Pekín está cumpliendo el acuerdo comercial de su primer mandato.

Es probable que los chinos también presionen a Trump para que elimine una norma que somete a las filiales que pertenecen al menos en un 50 % a empresas incluidas en la lista negra a las mismas restricciones que sus matrices sancionadas, una medida que podría afectar a miles de empresas. La normativa también ha supuesto una carga para los exportadores en materia de diligencia debida.

Trump añadió un nuevo giro a las negociaciones el miércoles cuando sugirió que estaría dispuesto a discutir el acceso al procesador Blackwell AI, el buque insignia de Nvidia Corp. Esto no solo representaría una concesión importante y provocaría a los halcones de la seguridad nacional en Washington, sino que supondría un cambio con respecto a principios de este año, cuando el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, dijo que la administración solo permitiría a China comprar el «cuarto mejor» chip de EE. UU.

La principal concesión china es la promesa de retrasar al menos un año la ampliación del régimen de licencias de tierras raras, con el compromiso de reevaluar el programa durante ese periodo. Pekín ha utilizado las restricciones como arma arrojadiza en las negociaciones comerciales, amenazando con limitar el acceso de los fabricantes estadounidenses y aliados a minerales críticos vitales para la producción de alta tecnología.

China también está reanudando las compras de soja, con el país reservando al menos dos cargamentos de la cosecha estadounidense, su primera compra conocida esta temporada, según personas familiarizadas con el asunto. Esto supone una victoria política para Trump, que ha visto cómo los agricultores de su base política sufrían al no poder dar salida al exceso de producción agrícola.

Las autoridades estadounidenses también tienen la esperanza de que Xi apruebe la venta de las operaciones estadounidenses de la aplicación de vídeo social TikTok, propiedad de ByteDance Ltd., a un consorcio creado por la administración Trump. Trump ha atribuido a TikTok el mérito de haber aumentado su atractivo entre los votantes jóvenes y de haberle ayudado a volver a la Casa Blanca.

A pesar del buen ambiente, cualquier consenso puede resultar tan efímero y frágil como los acuerdos anteriores, sobre todo porque ambas partes actúan como si tuvieran la sartén por el mango. Si bien China ha enfurecido a Trump al tomar represalias y responder a las medidas estadounidenses, la capacidad de Xi para resistir la avalancha de aranceles del presidente ha contribuido a reforzar su posición en el país y a atraer a potencias medias que buscan diversificarse y alejarse de Estados Unidos.

“Tanto Estados Unidos como China buscan la estabilización”, afirmó Henrietta Levin, investigadora principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington. “Pero la estabilización en qué términos es realmente una pregunta abierta. Y Pekín se siente muy seguro de que tiene la venta”.

Wu Xinbo, asesor del Gobierno chino, afirmó que Pekín está mucho mejor preparado para una guerra comercial que durante el primer mandato de Trump. Calificó las restricciones sobre las tierras raras como “una ventaja muy importante” y destacó la resistencia de las exportaciones, el avance de DeepSeek en inteligencia artificial y los recientes progresos en la producción de chips.

«Todo esto combinado ha aumentado la confianza», afirmó Wu, director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan en Shanghái. «No se trata solo de un estado de ánimo entre los líderes. Es un estado de ánimo generalizado entre la población».

Para Trump, la reunión es un acto de equilibrio político. Los halcones chinos de su partido están observando de cerca qué concesiones está dispuesto a hacer y si podría sacrificar los imperativos de seguridad nacional a cambio de un acuerdo arancelario más efímero.

Trump mostró su determinación antes de la reunión de dejar fuera de la mesa el tema de Taiwán, incluso después de decir que para Xi, la isla autónoma es «la niña de sus ojos». China ha solicitado una declaración oficial de Estados Unidos en la que se “oponga” a la independencia de Taiwán, en lugar de limitarse a decir que los funcionarios estadounidenses «no apoyan» tal medida.

“No hay mucho que preguntar sobre Taiwán”, declaró Trump a los periodistas este miércoles.

También se espera que Trump presione a Xi para que reduzca el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania, y los funcionarios estadounidenses han descrito planes para discutir un acuerdo de paz global. Washington podría pedir a Pekín que frene la venta de los llamados artículos de doble uso con aplicaciones militares. Trump ha destacado la caída de las compras chinas de petróleo ruso tras las sanciones estadounidenses a las empresas rusas.

Pero pocos esperan una intervención seria por parte de los chinos, que se han acercado más a Moscú desde la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin. El comercio bilateral alcanzó un récord de 245 000 millones de dólares en 2024, un 68 % más que en 2021, según datos de las aduanas chinas. En septiembre, ambos países avanzaron en un acuerdo para la construcción de un enorme gasoducto que proporcionaría a China un suministro estable de gas y uniría a Moscú y Pekín durante décadas.

Todas estas piezas en movimiento dejan el alcance de cualquier acuerdo —y las preguntas espinosas que quedan para otro momento— algo confusas.

Aun así, Trump no hizo mucho por moderar las expectativas antes de la reunión, y durante una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung afirmó que la cumbre «obviamente es muy importante para el mundo».

“Estarán muy atentos”, añadió Trump.

