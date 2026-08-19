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Ventas de carros eléctricos en 2026: crecen en medio de la crisis en el estrecho de Ormuz

Las ventas trimestrales de carros eléctricos aumentaron y se proyecta un incremento del 29 % para finales de 2026, según la Agencia Internacional de Energía. ¿Cómo está el panorama en Colombia?

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
20 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Steve Fecht for General Motors - Steve Fecht

Un carro eléctrico funciona con una batería de alta capacidad que almacena electricidad y alimenta el motor eléctrico, en lugar de un motor de gasolina o diésel. Al acelerar, la energía pasa de la batería al motor, que transforma esa electricidad en movimiento y transmite la fuerza a las ruedas.

La batería se recarga al conectar el vehículo a una toma o estación de carga. Además, durante la desaceleración y el frenado, el motor puede funcionar como generador y recuperar parte de la energía del movimiento para devolverla a la batería.

La...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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