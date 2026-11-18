La razón de su renuncia es que a partir de enero de 2027 asumirá un nuevo cargo en la conducción de la agenda de turismo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con alcance…

María Claudia Lacouture presentó su renuncia ante la Junta Directiva de AmCham Colombia después de nueve años de trabajo en la presidencia de la Cámara. "AmCham Colombia amplió su voz, afirmó su presencia y llegó a ser interlocutora reconocida y respetada por empresarios, gobiernos y medios de opinión, en Colombia y en los Estados Unidos", afirma.

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La razón de su renuncia es que a partir de enero de 2027 asumirá un nuevo cargo en la conducción de la agenda de turismo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con alcance iberoamericano.

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En su carta de renuncia expresó gratitud ante los miembros de la Junta, funcionarios de la embajada de Estados Unidos y demás personas del equipo, también reconoció a los afiliados de la Cámara.

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Con el corazón lleno de gratitud, presenté mi renuncia a la presidencia de @AmChamCol. Fueron 9 años de aprendizajes y grandes logros compartidos. Gracias a la Junta, a los afiliados y a mi equipo por tanto.



En enero asumo la agenda de turismo de CAF – Banco de Desarrollo de… pic.twitter.com/QM6IoUrkjv — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) November 18, 2026

La junta directiva de AmCham Colombia aceptó su renuncia a la presidencia ejecutiva y anunció que se hará efectiva a partir del próximo 18 de diciembre. Afirman también que Lacouture pudo mantener un diálogo permanente y "de confianza" con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial (USTR), así como con las autoridades colombianas.

"Su gestión se distinguió también por la cercanía con los afiliados y por la construcción de un equipo comprometido y profesional", sostienen desde la junta directiva.

La renuncia de Lacouture se dió en medio de una serie de cambios en la dirigencia de gremios empresariales.

A comienzos de octubre, Bruce Mac Master dejó la presidencia de la Andi, después de más de 13 años en el cargo. En su cargo de renuncia habló de "múltiples presiones" que, según dijo, habían afectado la autonomía del gremio. Su sucesora es Luz Stella Murgas, quien asumió el cargo el pasado 10 de noviembre.

Días después, el pasado 7 de octubre, Analdex aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina, su presidente ejecutivo desde 1997, quien dejó el puesto por motivos relacionados a su jubilación. La junta directiva del gremio designó como sucesor a Santiago Pardo Salguero, exjefe negociador de tratados de libre comercio y ex-embajador en Japón.

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