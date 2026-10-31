Suárez es administradora de empresas del CESA y cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Se desempeñó durante los últimos tres años como presidenta del Banco Popular y ahora se convierte en la primera mujer en liderar el Banco de Bogotá.

Juan Carlos Echeverry renunció a la presidencia del Banco de Bogotá después de casi seis meses en el cargo. El viernes, la junta directiva aceptó su renuncia y designó a María Fernanda Suárez Londoño como su sucesora.

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María Fernanda Suárez es la primera presidenta de Banco de Bogotá tras salida de Echeverry

La nueva presidenta cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado. Fue presidenta de Accenture Colombia, ministra de Minas y Energía y vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol. También trabajó en el Ministerio de Hacienda, en Porvenir, en Citibank y en Bank of America.

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Actualmente, es miembro de las juntas directivas de Corficolombiana, Promigas y Aval Valor Compartido.

El Banco de Bogotá es la compañía de mayor tamaño por activos dentro de Grupo Aval. Con corte a diciembre de 2025, registraba activos consolidados por COP 156,2 billones y una participación de 12,6 % en la cartera bruta del sistema financiero.

“María Fernanda Suárez asume la Presidencia con el propósito de dar continuidad a las prioridades estratégicas de la entidad, impulsar un crecimiento rentable y sostenible, fortalecer la propuesta de valor para los clientes y seguir consolidando la posición del Banco de Bogotá en el sistema financiero colombiano”, dijo Banco de Bogotá en un comunicado.

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La junta directiva agradeció a Echeverry, quien también fue ministro de Hacienda, director del Departamento Nacional de Planeación y presidente de Ecopetrol, “por su compromiso, dedicación y liderazgo durante el tiempo que estuvo al frente del Banco”.

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