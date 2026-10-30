En este artículo explicamos qué cambiaría para el impuesto de renta con el proyecto de "ley de rescate económico" que llegó el jueves al Legislativo.

La ley fiscal, con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella promete estabilizar las finanzas públicas, trae un importante recorte en los gastos del Estado, pero también ajustes en impuestos para aumentar el recaudo. Uno de los cambios que más sentirían los colombianos tiene que ver con el impuesto de renta para personas naturales.

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Más impuesto de renta para personas: guía para entender qué cambiaría con la ley fiscal

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Más personas tendrían que pagar impuesto de renta

Para calcular el impuesto de renta, a los ingresos de cada persona se les restan las deducciones y beneficios que permite la ley. Hoy, si lo que queda después de esa resta (base gravable) no supera las 1.090 UVT (COP 57,1 millones al año en 2026), no se paga impuesto. Con la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella, ese límite bajaría a 720 UVT (COP 37,7 millones en 2026). La tarifa para el tramo entre 720 UVT y 1.090 UVT sería del 9 %.

Entonces, por ejemplo, una persona con una base gravable de COP 50 millones al año, hoy no paga renta. Con el proyecto pagaría una tarifa de 9 % sobre el monto que supera el nuevo límite, que en este caso serían COP 12,3 millones en cifras de 2026, es decir, COP 1,1 millones.

Las tarifas subirían para los que más ganan

También pagarían más las personas de mayores ingresos. Piense en las tarifas del impuesto de renta como en una escalera: cada escalón tiene una tarifa y un umbral de base gravable (que son los ingresos, menos las deducciones y beneficios que permite la ley).

La propuesta del Gobierno “unifica” la tarifa para tres escalones. Entonces hoy, la parte que pasa de 8.670 UVT al año (COP 454 millones en 2026) paga 35 %; la que pasa de 18.970 UVT (COP 994 millones en 2026) paga 37 %. Solo la que supera las 31.000 UVT (COP 1.624 millones) paga 39 %. Pero con el proyecto, todo lo que pase de 8.670 UVT (COP 454 millones) pagaría 39 %.

Véalo en esta tabla:

Menos beneficios

El proyecto también elimina o reduce beneficios que permitían bajar la base gravable:

El 25 % de los pagos laborales está libre de impuesto, con un tope de 790 UVT al año. Con el proyecto, el tope bajaría a 630 UVT.

La suma de deducciones y rentas exentas no puede superar el 40 % de los ingresos ni 1.340 UVT al año. Con la ley, ese tope bajaría a 1.180 UVT.

Hoy, además de otra deducción por dependientes que se mantiene, se puede restar 72 UVT por cada hijo o persona a cargo, hasta cuatro. Con el proyecto, este beneficio adicional desaparecería.

Magistrados de tribunales, rectores y profesores de universidades públicas, entre otros, hoy tienen una parte de su ingreso libre de impuesto. Con el proyecto desaparecería ese beneficio.

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Otros cambios clave para personas naturales

La retención en la fuente es la parte del impuesto que el empleador descuenta del salario cada mes como un anticipo de impuestos. Actualmente se aplica desde los 95 UVT mensuales (unos COP 5 millones después de restar aportes y beneficios del salario), pero con el proyecto se empezaría a aplicar desde 65 UVT (COP 3,4 millones).

Actualmente, una parte de los intereses de un CDT o cuenta no paga impuesto bajo el argumento de que solo compensa la inflación, pero con la ley fiscal quedarían gravados por completo.

Cambio en ganancias ocasionales: premios de lotería, rifa o apuesta pasarían de un 20 % de impuesto a un 30 %.

Alivios tributarios

Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA, explicó a El Espectador que la ley trae una serie de alivios tributarios. "Incluye una reducción del 60 % de la sanción y una tarifa de intereses del 5 % anual".

Quienes tengan obligaciones con la DIAN en mora al 30 de septiembre de 2026 podrían solicitar, hasta el 30 de junio de 2027, una facilidad de pago abreviada de hasta 12 meses, pero se exigiría un abono inicial mínimo del 10 %. Los intereses moratorios se liquidarían al 5 % anual.

¿Qué pasa con las empresas?

Para las empresas, la propuesta incluye un menor impuesto de renta bajando la tarifa general del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que esta medida impulsará el crecimiento económico.

La cartera también destacó el “RUGE para la inversión”: una medida para incentivar las grandes inversiones en Colombia y la generación de empleo, que consiste, según Hacienda, “en una rebaja de la tarifa de renta”, con una tarifa de 20 % para proyectos que arranquen en 2027 o 2028 y de 26 % desde 2029.

“Está dirigido a contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se comprometan con realizar unos montos mínimos de inversión en unos periodos de tiempo determinados”, explicó a este diario Correa.

El proyecto también establece que las instituciones financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y proveedores de infraestructura del mercado de valores, entre otras, tendrían cinco puntos adicionales en el impuesto sobre la renta hasta 2030: su tarifa sería del 38 % en 2027 y del 36 % entre 2028 y 2030. Aplicaría si la renta gravable es igual o superior a 120.000 UVT.

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