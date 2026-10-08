Medellín y Armenia lideran la inflación anual: así subieron los precios por ciudades

Ahora bien, de agosto a septiembre, la variación mensual fue de 0,37 %. En lo corrido del año, entre enero y septiembre, la inflación llegó a 5,74 %. Los sectores líderes en esta variación fueron la educación (1,43 %) y los alimentos y bebidas no…

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja lo que también llamamos inflación. Según el DANE , para septiembre, el IPC registró una variación anual de 6,29 %, un aumento frente al dato de agosto (6,24 %). En julio de 2024, hace más de dos años, se registró una variación de la inflación de 6,86 %.

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Ahora bien, de agosto a septiembre, la variación mensual fue de 0,37 %. En lo corrido del año, entre enero y septiembre, la inflación llegó a 5,74 %. Los sectores líderes en esta variación fueron la educación (1,43 %) y los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78 %).

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Datos de agosto: La inflación en Colombia no da tregua: estas son las ciudades donde más han subido los precios | Noticias hoy | EL ESPECTADOR

La inflación en Colombia por ciudades

Con respecto a la variación anual, Medellín estuvo liderando, no muy lejos de Armenia. La primera tuvo una variación de 7,04 % y la segunda de 7 %. En tercer lugar quedó Bucaramanga con un alza de 6,38 %. Estas tres ciudades, así como Ibagué, Villavicencio, Pereira, Cali y Cúcuta estuvieron por encima de la variación anual a nivel nacional (6,29 %).

En lo que compete a la variación mensual, Villavicencio fue la ciudad con mayor variación a comparación de agosto de 2026. Esta ciudad tuvo una variación del 1,14 %, la que le sigue es Ibagué con una variación de 0,68 % y en tercer lugar Neiva con una de 0,57 %. La ciudad con menor variación mensual fue Santa Marta con un porcentaje de 0,03 %.

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En Villavicencio, las variaciones positivas con mayor contribución estuvieron en el suministro de agua (63,56 %), hortalizas y legumbres frescas (13,10 %), papas (11,13 %), plátanos (15 %) y tomate (17,38 %).

Por otro lado, las subclases que tuvieron variaciones negativas con menor contribución al IPC fueron: vehículo particular, nuevo o usado (-1,05 %), cebolla (-4,95 %), gas (-2,38 %), café (-2,45 %) y carne de aves (-0,49 %).

¿Cómo se comportó la inflación en septiembre?

En septiembre la inflación subió 1,11 puntos porcentuales más que en septiembre de 2025, es decir, los precios pasaron de 5,18 % (en septiembre 2025) a 6,29 %.

Las mayores variaciones anuales se registraron en restaurantes y hoteles (9,44 %), en salud (7,79 %) y en educación (7,49 %). Las divisiones que tuvieron menor variación fueron prendas de vestir y calzado, información y comunicación y recreación y cultura, de más baja variación a más alta.

La inflación seguirá variando en función de la reacción de los mercados al aumento de la tasa de interés, los impactos del fenómeno de El Niño, los precios del petróleo y los movimientos geopolíticos.

En contexto: Inflación en Colombia: los alimentos empujaron los precios al consumidor en septiembre | EL ESPECTADOR

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