Pensiones, salud y otras necesidades que están desfinanciadas en el presupuesto 2027

Según el Ministerio de Hacienda, el aumento en el monto se debe a que la…

Colombia está en un momento fiscal complejo. Como lo describió en entrevista con este diario Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, “la ruta se endereza o nos vamos a pique”. En este contexto, las comisiones económicas avanzan en el debate del Presupuesto General de la Nación 2027. El nuevo Gobierno dice que el proyecto es austero, aunque el monto, de COP 634,9 billones, aumentó en COP 59,2 billones frente a la primera versión radicada por la administración Petro.

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Según el Ministerio de Hacienda, el aumento en el monto se debe a que la primera versión estaba “mal hecha” y no incluía plata que sí o sí se necesita. El principal faltante estaba, según la cartera, en el servicio de la deuda, con COP 37,4 billones. Las cuentas del próximo año se radicaron con la promesa de que a finales de septiembre se presentará una ley fiscal para reducir el gasto del próximo año en COP 45 billones. Con recorte, el déficit bajaría de 9,4 % del PIB a 7,2 %.

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El presupuesto ha generado dudas, principalmente porque no está claro cómo se va a financiar. Esta semana, además, varios ministros informaron a las comisiones económicas que hay rubros sin financiación y por eso pidieron aumentar los presupuestos de sus carteras para atender necesidades cruciales. Entre otros puntos, faltarían COP 4,85 billones para pensiones, COP 4,5 billones para subsidios de energía y gas y COP 13 billones para el sector salud.

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Se espera que el monto del presupuesto se vote el próximo lunes 15 de septiembre, aunque todavía hay mucha incertidumbre alrededor de las cuentas de 2027. En este artículo les contamos algunas de las solicitudes que hicieron las carteras esta semana en el Congreso.

Faltan recursos para pensiones

Natalia Eugenia López, ministra de Trabajo, advirtió que en el proyecto de presupuesto 2027 faltan COP 4,86 billones para el sector, la mayoría para el pago de pensiones.

Se necesitan, según López, COP 4,84 billones para cubrir las pensiones a cargo de Colpensiones, COP 9.388 millones para cubrir funcionamiento del Mintrabajo y COP 12.007 millones para inversión. Además, la ministra explicó que se necesitan COP 652.000 millones para las entidades adscritas, principalmente el Sena. “Le solicitamos al Congreso respaldar la financiación faltante para asegurar continuidad y oportunidad en las obligaciones laborales y pensionales”, dijo la ministra.

Ricardo Torres, director del Sena, advirtió que en el proyecto se incluye COP 8,5 billones para esta institución, que implican un recorte de COP 500.000 millones frente a 2026. El director explicó que se necesitan recursos para las 18 sedes que resultaron afectadas por el terremoto y para permitir que 500.000 colombianos accedan a formación.

López también aclaró que para este año hay COP 5,4 billones apropiados “sin situación de fondo” y que por eso la cartera le solicitó al Ministerio de Hacienda apoyo para garantizar el pago de pensiones en noviembre y diciembre.

Para 2027, Colpensiones necesita en total COP 96,9 billones. De esa cifra, la entidad recibiría COP 50 billones de ingresos propios y COP 46 billones de transferencia de la Nación.

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La plata para un sistema en crisis

Ana María Vesga, ministra de Salud, inició su intervención explicando las preocupaciones alrededor del sistema: siete EPS intervenidas con 22 millones de afiliados; deudas que superan los COP 50 billones; un número histórico de tutelas en 2025, y un desacato de la cartera a las órdenes de la Corte Constitucional alrededor de la financiación del sistema de salud.

Vesga advirtió que los recursos establecidos en el proyecto de presupuesto son insuficientes para atender las demandas del sistema.

En el presupuesto 2027, la inversión del Ministerio de Salud y Protección Social cae 36,7 % frente al de 2026. La ministra advirtió que hay un “agravante”: el 43 % del presupuesto de inversión está comprometido en vigencias futuras, principalmente infraestructura y dotación para hospitales públicos, el proyecto San Juan de Dios y Materno Infantil y la producción nacional de productos farmacéuticos.

“La disminución de los recursos de inversión impide el financiamiento y la actualización del programa ampliado de inmunización que ha tenido en los últimos cuatro años sus más bajas coberturas. Y ahora hay un reto especial porque se necesita un esfuerzo presupuestal mayor para la reconstrucción y apoyo para las entidades públicas de prestación que sufrieron en el terremoto del pasado 10 de agosto”, advirtió la ministra.

Puntualmente, la ministra solicitó que se considere una adición presupuestal de COP 13,9 billones para 2027 para cubrir el faltante de COP 12 billones para la financiación del aseguramiento (atención en salud de la población) y COP 1,9 billones en inversión, principalmente para la reconstrucción y apoyo para hospitales afectados por el terremoto y ampliación del programa de inmunización.

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También se solicita una adición de COP 20.000 millones para el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República para cumplir con el pago de mesadas pensionales; COP 366.000 millones para Fondo de Pasivos Sociales de Ferrocarriles Nacionales; COP 24.000 millones para el Instituto Nacional de Salud y COP 7.000 millones para el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Sin recursos para subsidios en pleno fenómeno de El Niño

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, explicó que el sector solicitó un presupuesto de inversión por COP 15 billones para 2027, pero solo se asignaron COP 5,9 billones.

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El tema que más preocupa son los subsidios de energía y gas, especialmente en pleno fenómeno de El Niño. Arboleda advirtió que para girarles a las empresas el beneficio que entregan a los hogares de estratos 1, 2 y 3 hay un déficit presupuestal de casi COP 4,5 billones.

Garantizar la salud financiera del sistema es crucial para enfrentar la sequía durante el fenómeno de El Niño. Además, las empresas en este momento enfrentan otros desafíos, principalmente por las deudas de Air-e, comercializadora de energía que está intervenida desde el año 2024.

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En cuanto a funcionamiento, para atender las necesidades reales, según la ministra, faltan COP 9.352 millones. Además de los gastos habituales, el Ministerio necesita trasladarse de sede por un deterioro de la infraestructura y posibles riesgos sísmicos. De todas formas, Arboleda dijo que la cartera está analizando las opciones para ser más eficiente.

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito - El Espectador

¿Y las elecciones regionales de 2027?

El registrador Hernán Penagos explicó que dentro de los COP 5,7 billones de presupuesto para la Registraduría, se incluyen los COP 1,2 billones del Consejo Nacional Electoral.

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De acuerdo con Penagos, en el presupuesto están los recursos suficientes para las elecciones del próximo año. Sin embargo, advirtió que faltan recursos para inversión, principalmente para el mantenimiento y la sostenibilidad del proceso de identificación que es, básicamente, sostener tecnológica y operativamente la expedición de registro civil, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía.

Juan Felipe Lemos, presidente del Consejo Nacional Electoral, señaló que en la proyección de presupuesto se planteó la necesidad de COP 2,2 billones para la entidad, pero el proyecto que están discutiendo las comisiones económicas solo tiene COP 1,3 billones. “No tendríamos cómo cumplir a cabalidad con nuestras funciones en la próxima vigencia fiscal”, dijo Lemos.

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El balance de Mintransporte

“En esta primera fase consideramos que con el presupuesto asignado podemos trabajar”, dijo Elsa Noguera, ministra de Transporte. La jefa de la cartera aseguró que el enfoque estará en destrabar proyectos que ya tienen financiación, mejorar las vías terciarias del país y acelerar las iniciativas privadas.

Noguera dijo que el “cupo” de vigencias futuras está apretado para los próximos tres años, pero que es posible avanzar en la estructuración de proyectos. La ministra explicó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó COP 5 billones para vigencias futuras que no están en el presupuesto de 2027. La propuesta del Ministerio es hacer una modificación contractual para reprogramar las vigencias.

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Lo que pide Minagricultura

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, advirtió que el presupuesto del sector cayó 32 % para 2027. El jefe de la cartera dijo que la cartera optimizará recursos, pero que es necesario hacer una redistribución: “No hay derecho a que la Unidad de Restitución de Tierras que no genera desarrollo agropecuario tenga más presupuesto que el ICA o que la Agencia Nacional de Tierras”.

Dangond solicitó que para financiamiento se destinen los mismos recursos asignados en 2026, cerca de COP 400.000 millones, pues para el próximo año está en solo COP 146.000 millones. El ministro sostiene que, ante la falta de recursos para inversión, el sector debe apalancarse con el sistema financiero, pero para eso es necesario que la cartera subvencione la tasa de interés.

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Las cifras del MinTIC

Alexandra Falla, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), explicó que la cartera recibiría en 2027 COP 2,3 billones, la mayoría de ingresos propios (COP 2 billones), y COP 310.873 millones en aportes de la Nación que corresponden en su mayoría a vigencias futuras de proyectos de conectividad.

Para funcionamiento, el MinTIC recibiría COP 153.182 millones. El Fondo Único de las TIC recibirá COP 549.000 millones para funcionamiento y para inversión, COP 1,4 billones de ingresos propios y COP 310.873 millones de la Nación.

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