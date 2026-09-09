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Pensiones, salud y otras necesidades que están desfinanciadas en el presupuesto 2027

Varios ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella advirtieron que faltan recursos para financiar temas cruciales. Las comisiones económicas debatirán y votarán el monto del presupuesto el próximo lunes.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
09 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Comisiones económicas
Debate del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas.
Foto: Prensa S

Colombia está en un momento fiscal complejo. Como lo describió en entrevista con este diario Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, “la ruta se endereza o nos vamos a pique”. En este contexto, las comisiones económicas avanzan en el debate del Presupuesto General de la Nación 2027. El nuevo Gobierno dice que el proyecto es austero, aunque el monto, de COP 634,9 billones, aumentó en COP 59,2 billones frente a la primera versión radicada por la administración Petro. 

Según el Ministerio de Hacienda, el aumento en el monto se debe a que la…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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