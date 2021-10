“Pese a la pandemia, los portafolios tuvieron un muy buen 2020″: Colfondos

El ahorro pensional es un tema de interés para todos los colombianos del que diariamente surgen dudas. En esta entrevista, Andrés Herrera, vicepresidente de inversiones de Colfondos, responde algunas preguntas sobre el esquema de multifondos, sus requisitos, rentabilidad y la legislación al respecto.

Herrera también explica por qué, pese a la pandemia, los portafolios tuvieron un muy buen 2020 y están teniendo un muy buen 2021. Además, dio su opinión respecto a la posibilidad de una reforma pensional y del sonado traslado exprés a Colpensiones.

¿Cómo funciona un esquema de multifondos? ¿Cuáles son sus beneficios?

El esquema multifondos divide las alternativas de pensión en perfiles de riesgo, por eso existe un portafolio de mayor riesgo, un portafolio moderado y un portafolio conservador, para que las personas dependiendo de su edad y de su apetito de riesgo puedan ahorrar. Por ejemplo, una persona de 23 años que está comenzando su carrera laboral, tiene 40 años para seguir ahorrando y por eso debería comenzar en un portafolio de mayor riesgo; poco a poco, en la medida en la que se acerca a su edad de pensión, querrá asumir menos riesgo, de ahí que vaya migrando a uno de riesgo moderado y, posteriormente, a uno conservador.

¿Hay alguna otra consideración para determinar en qué esquema de multifondos debería estar una persona?

Eso lo determina básicamente la edad, teniendo en cuenta que los mercados tienen volatilidad al momento de invertir; sin embargo, esta debe disminuir con el tiempo. Con el ahorro de largo plazo, las personas saben que si empiezan a ahorrar hoy, en 40 años su capital tendrá una depreciación simplemente por la valorización de los activos, independientemente de la volatilidad. Por eso la persona quiere ahorrar en los activos de mayor riesgo, donde no se preocupa tanto por la volatilidad porque está ahorrando a un periodo más largo, y así gozará de más valorización de sus activos y, por ende, de más rentabilidad.

Eso es lo que se aconseja en el esquema de multifondos, que las personas jóvenes puedan ahorrar en los portafolios de mayor riesgo para que su capital aumente de una manera considerable en el tiempo: se trata de maximizar el retorno en ese periodo de vida laboral, en promedio 40 años. Mientras que cuando está cerca su pensión ya no quiere arriesgar el capital que ha ahorrado por tanto tiempo, por eso se pasa a portafolios conservadores, donde el dinero renta con menor volatilidad.

¿Qué rentabilidad estimada se puede obtener de un fondo moderado, un fondo conservador y un fondo de mayor riesgo?

No podemos garantizar rentabilidades, pero podemos decir que al 2021, desde el inicio de multifondos en marzo de 2011, el portafolio conservador de Colfondos ha rentado al 7,6 %, su portafolio moderado al 8% y el de mayor riesgo ha arrendado por encima del 9,5 %. En esos diez años la rentabilidad ha sido completamente acorde al riesgo asumido, en la medida en que el riesgo fue bajando, el capital fue rentando menos.

En los últimos cinco años, para no irnos tan atrás, la del conservador ha sido la misma, 7,60 %; en moderado ha sido un poco más, 9,80 %; y el de mayor riesgo ha sido de 10,80 %, la más alta que existe en los fondos de pensiones en Colombia en los últimos cinco años. Colfondos es el líder en rentabilidad en mayor riesgo. Y la coherencia se mantiene, los portafolios de más riesgo son los que más han rentado, siendo beneficioso para los ahorradores colombianos en cuanto a sus pensiones.

¿Qué deberían saber los colombianos al estar en estos fondos?

Deben ser conscientes del tiempo que tienen en su vida para ahorrar. Es decir, la ley no permite que una persona con, por ejemplo, 55 años este en un fondo de mayor riesgo, ya que existe una ley de convergencia que dice que —según la edad— debe pasar de mayor riesgo a moderado y de ahí a conservador, para preservar el capital. Lo que sí puede ocurrir es que una persona muy joven este en un portafolio moderado o conservador, eso no lo prohíbe la ley.

Pero yo sugiero que las personas sean coherentes y aprovechen el tiempo que les queda de vida laboral para maximizar ese retorno. La ley de convergencia dice que antes de los 42 años para las mujeres y de los 47 años para los hombres, una persona puede tener sus ahorros en mayor riesgo. Yo recomiendo que así lo hagan debido a que necesitan maximizar su capital en términos de rentabilidad, tienen que aprovechar todo el tiempo posible para estar ahí, básicamente, un poco más del 50 % de su vida laboral pueden estar en el portafolio con más rentabilidad.

No haber estado en ese portafolio se traduce en un resultado subóptimo al final de la vida laboral. En otras palabras, si no tomaste las decisiones correctas, puedes tener $500 millones al final, que podrían haber sido $700 millones. Es ahí donde el ahorrador colombiano no debe cometer errores, debe estar en el perfil adecuado según su edad. Después de acuerdo con la ley, pasan a uno moderado y al cumplir 52 años y 57 años, respectivamente, pasan al perfil conservador. La ley tiene coherencia porque en ese punto lo importante es preservar el capital.

La rentabilidad de Colombia fue la más alta entre los países miembros de la OCDE ¿A qué cree usted que se debe esto?

No podría hablar en términos relativos a los países de la OCDE porque no conozco la composición de los portafolios, pero sí puedo decir que nos ayudó que en Colombia los portafolios de pensiones cada vez invierten más afuera, por ejemplo, en índices como el S&P 500, el índice que representa las 500 compañías más grandes e importantes de Estados Unidos, también invertimos mucho en el mercado privado de compañías en Estados Unidos. Y no es solamente que a estos mercados les ha ido muy bien, sino que además hemos tenido una composición de dólar más importante en los portafolios y este no ha dejado de subir en los últimos años.

Entonces la rentabilidad de los portafolios mejora, no solo por el activo —que sí le ha ido muy bien, pues los índices en Estados Unidos desde marzo del año pasado, cuando tocaron el punto más bajo en la pandemia, no han dejado de subir— además, el dólar se mantiene en promedio en $3.850 y esto ha exacerbado la rentabilidad en los portafolios.

¿La pandemia impactó la rentabilidad?

La pandemia no afectó la rentabilidad porque para evitar una depresión económica los bancos centrales bajaron su tasa de interés todo lo que pudieron. En Colombia la tasa del Banco de la República nunca había estado tan baja, llegó incluso a cerca del 1,5%. En Estados Unidos llegaron a cero, en Europa llegaron a cero, una tendencia en todas partes. Entonces los portafolios que tenían sus instrumentos de renta fija se vieron valorizados, pues cuando bajas la tasa de referencia, todas las demás oportunidades de renta fija que existen en el mundo se ven valorizadas. En otras palabras, si el eje de referencia cae, todos los demás bonos también deben caer en tasa, y en los bonos cuando la tasa cae, el precio sube.

Por otro lado, está la gran intervención en el mercado de la Reserva Federal de Estados Unidos —y en general los bancos centrales más importantes— para inyectar liquidez, recordemos que estábamos ad-portas de una posible depresión económica, de ahí que el objetivo era que los bancos tuvieran liquidez, pudieran prestar dinero y la gente se sintiera tranquila, manteniendo una percepción de rentabilidad, acceso al crédito. Y en los mercados cuando hay tanta liquidez se invierte, eso fue lo que ocurrió.

Es decir, no solo las tasas cayeron, sino que hubo muchísima compra de acciones y de los índices más importantes. Más o menos en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, ya los índices habían recuperado su caída abrupta de marzo y, actualmente, están llegando a máximos históricos. En conclusión, los portafolios tuvieron un muy buen 2020 y están teniendo un muy buen 2021. Para decirlo de forma clara, los mercados se separaron de la realidad de la economía —aunque no debería ser así porque se supone que primero es el reflejo del segundo— a raíz de esta intervención de los Bancos Centrales los mercados no solo no cayeron, sino que subieron más.

¿Desde Colfondos consideran que es necesaria una reforma pensional?

La reforma pensional debe venir. Consideramos que hoy en día el sistema pensional público es bastante deficiente porque solo beneficia a los más pudientes, ayuda a la gente con muy buenos salarios y no a la gente con bajos salarios. El sistema pensional actualmente es injusto y arbitrable, además, puedes seleccionar pensionarte faltando 10 años con una pensión muy alta en Colpensiones que no va acorde ni al ahorro, ni al salario que hayas tenido. La idea es que el sistema público pensional exista para ayudar a los que lo necesitan, que no alcanzan a tener un ahorro para pensionarse, y el sistema privado para aquellas personas que sí tienen los recursos para hacer un ahorro programado.

Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las posibles consecuencias del traslado ‘exprés’ a Colpensiones?

Todavía hay muchas dudas. Por ahora, considero que se sigue agrandando el déficit fiscal que tendrá el Gobierno, es decir, son alivios de corto plazo, para más deuda de largo plazo.