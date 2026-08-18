¿Por qué La Línea sigue incompleta si el túnel ya terminó? La historia de lo que falta

Los puentes del corredor Ibagué–Cajamarca, en Tolima, se imponen en la cordillera central. Foto: ANI

El 25 de julio, un deslizamiento sobre la vía nacional redujo el tránsito por La Línea a un solo carril. Hubo suerte, porque no se registraron muertos; pero no fue sorpresa, sino otro recordatorio de lo que falta en el corredor que conecta el centro del país con el Pacífico: la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca aún no está terminada, mientras que el tramo que atraviesa la cordillera, entre Calarcá y Cajamarca, sí quedó concluido con el Cruce de la Cordillera Central.

Construir esta carretera se ha parecido, durante años, a armar un...