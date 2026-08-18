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¿Por qué La Línea sigue incompleta si el túnel ya terminó? La historia de lo que falta

La obra más compleja del corredor ya está hecha. Lo que falta parece sencillo: unos kilómetros de carretera. Pero detrás de ellos hay concesiones con parches, recursos que no pueden usarse, proyectos que aún no arrancan y una cuenta que el Estado todavía debe resolver.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
18 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Los puentes del corredor Ibagué–Cajamarca, en Tolima, se imponen en la cordillera central.
Los puentes del corredor Ibagué–Cajamarca, en Tolima, se imponen en la cordillera central.
Foto: ANI

El 25 de julio, un deslizamiento sobre la vía nacional redujo el tránsito por La Línea a un solo carril. Hubo suerte, porque no se registraron muertos; pero no fue sorpresa, sino otro recordatorio de lo que falta en el corredor que conecta el centro del país con el Pacífico: la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca aún no está terminada, mientras que el tramo que atraviesa la cordillera, entre Calarcá y Cajamarca, sí quedó concluido con el Cruce de la Cordillera Central.

Construir esta carretera se ha parecido, durante años, a armar un...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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