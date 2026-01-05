Mercado petrolero se ajusta tras captura de Maduro: Brent a la baja y OPEP+ estable

Ayer, la OPEP+ se mantuvo firme en sus planes de pausar los aumentos de suministro en el primer trimestre. Foto: Agencia Bloomberg

El petróleo osciló entre modestas ganancias y pérdidas, mientras los inversores sopesaban las consecuencias de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses y el impacto más amplio en la geopolítica del mercado petrolero.

El Brent cotizó cerca de los USD 60,37 por barril, una caída de 0,62 % frente al cierre del viernes. A pesar de la agitación del fin de semana en Venezuela, el productor de la OPEP representa una pequeña fracción del suministro mundial y el mercado ya está lidiando con un exceso de oferta cada vez mayor.

Las acciones de las petroleras estadounidenses subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el presidente Donald Trump dijera que las empresas estadounidenses gastarán miles de millones de dólares para reconstruir la deteriorada infraestructura de Venezuela. Chevron, por ejemplo, subió más de 10 %.

“El mercado ha acertado”, dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, en una entrevista con Bloomberg TV. “No tiene ninguna importancia para los futuros del crudo a corto plazo, es otro impulso para las petroleras estadounidenses y las grandes empresas”.

Venezuela fue en su día una potencia productora de petróleo, pero la producción del país se ha desplomado en las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1 % del suministro mundial, que se exporta en su mayor parte a China. El mercado mundial se enfrenta a un gran excedente este año, ya que la OPEP+ y otros países añaden más barriles en un contexto de crecimiento moderado de la demanda.

Ayer, la OPEP+ se mantuvo firme en sus planes de pausar los aumentos de suministro en el primer trimestre. El grupo, liderado por Arabia Saudita y Rusia, no discutió sobre Venezuela durante la videoconferencia de 10 minutos, según los delegados, quienes añadieron que es prematuro evaluar cómo responder a la situación actual.

A pesar de los ataques estadounidenses del sábado, la infraestructura petrolera de Venezuela —incluido el puerto de José, la refinería de Amuay y las principales zonas productoras del Cinturón del Orinoco— no se vio afectada, según personas familiarizadas con el asunto. Aun así, la reciente presión estadounidense sobre el régimen de Maduro, incluida la incautación de petroleros, ha obligado al país a empezar a cerrar algunos pozos petrolíferos.

Trump dijo el sábado que las restricciones a la industria del país seguirán vigentes, pero añadió que las empresas estadounidenses ayudarán a reconstruir el sector y a reactivar la producción, en lo que probablemente será un proceso largo. Declaró a los periodistas que las empresas tenían “muchas ganas” de entrar en Venezuela.

“Cualquier interrupción a corto plazo de la producción venezolana puede compensarse fácilmente con un aumento de la producción en otros lugares”, afirmó Neil Shearing, economista jefe del grupo Capital Economics Ltd., en una nota. “Esperamos que el crecimiento de la oferta mundial durante el próximo año impulse los precios del petróleo hacia los USD 50”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó ayer domingo que Estados Unidos utilizará su influencia sobre el petróleo para forzar más cambios en el país latinoamericano. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, pidió a Estados Unidos que colabore con su país, adoptando un tono más conciliador tras su indignación inicial por la captura de Maduro.

La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó ayer que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a las turbulencias que puedan derivarse de la reciente detención de Maduro por EE. UU.

La decisión se tomó tras una breve teleconferencia celebrada ayer por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Precios:

El Brent para marzo subió un 0,7 % hasta los USD 61,38 por barril a las 8:59 a. m. en Nueva York.

El WTI para febrero subió un 1 % hasta los USD 58,03 por barril.

