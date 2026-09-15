Producción de gas en Colombia cayó 31 % desde 2021 y Promigas plantea soluciones

En Colombia la producción ha venido bajando desde 2021 y el acumulado de la reducción cuatro años después,…

Promigas presentó el XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia, en este informe advierten sobre la caída de la producción y de las reservas de gas natural. Ante este panorama en el evento InfoGas 2026 se presentaron cinco decisiones que buscan “fortalecer el abastecimiento, recuperar la oferta nacional, ampliar la infraestructura, fortalecer la institucionalidad técnica y preservar la competitividad del gas natural en Colombia”.

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En Colombia la producción ha venido bajando desde 2021 y el acumulado de la reducción cuatro años después, para 2025, es del 31 %. Es decir, la producción fiscalizada (volumen total de gas extraído de los yacimientos que es medido, verificado y validado por una entidad estatal) pasó de 3.164 Gpc (giga pies cúbicos) a 1.717 Gpc.

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Eso limitó la capacidad de oferta para atender la demanda nacional lo que llevó a ampliar las importaciones de gas natural, en agosto de 2026 la cantidad de gas importado alcanzó el 34 % del suministro total.

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Ante este déficit de gas natural nacional, Promigas adelantará para octubre de 2026 una ampliación temporal de la terminal SPEC LNG, en Cartagena. Esta ampliación estaba prevista para septiembre de 2027. La obra añadirá 58 millones de pies cúbicos diarios de capacidad de regasificación y elevará el máximo de la terminal llegándolo a 533 MPCD.

El objetivo es aumentar el margen de respuesta del sistema energético frente a una menor producción local y a una dependencia creciente de importaciones pero esto sin duda no soluciona del todo el déficit presente, es una respuesta de respaldo a corto plazo.

Según Promigas, se redujeron los márgenes operativos de la cadena de abastecimiento por la menor producción nacional, junto a una mayor utilización de la infraestructura de importación y la ausencia de señales regulatorias para desarrollar infraestructura que dé mayor confiabilidad al sistema de transporte de gas.

“Colombia necesita resolver simultáneamente dos horizontes. En el corto plazo, asegurar las importaciones y la infraestructura necesarias para atender la demanda y responder a escenarios de mayor exigencia del sistema; y, en el mediano y largo plazo, recuperar la producción nacional y fortalecer la confiabilidad. No son caminos excluyentes: el país necesita avanzar en todos ellos al mismo tiempo”, señala Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas

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Las soluciones propuestas en InfoGas 2026

Son cinco las soluciones que plantearon en InfoGas 2026. En primer lugar, asegurar y diversificar las importaciones, es decir, materializar esta nueva infraestructura de importación pero también ampliar las alternativas de contratación y establecer reglas claras para “trasladar eficientemente los costos de suministro, regasificación y almacenamiento”.

También proponen incrementar la oferta nacional y eso a través de la exploración y el aceleramiento de la conversión de recursos (transformar el gas que ya ha sido descubierto pero que aún no se puede vender, en gas que listo para comercializar). Pero también esperan utilizar los yacimientos que llama “no convencionales” bajo las reglas de licenciamientos ambientales y jurídicos.

En tercer lugar, quieren fortalecer el transporte y la confiabilidad ampliando la capacidad para transportar gas hacia los centros de consumo y desarrollando infraestructura que otorgue mayor flexibilidad y respaldo al sistema.

Recuperar la estabilidad regulatoria será otro de los puntos centrales para enfrentar los riesgos de abastecimiento de gas. Promigas plantea preservar la capacidad técnica de entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), agilizar la aprobación de los proyectos priorizados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y resolver los ajustes tarifarios que siguen pendientes. Para el gremio, las señales regulatorias deben ser oportunas, previsibles y coherentes, con el fin de dar certidumbre a las inversiones necesarias en el sector.

El reto también consiste en proteger la competitividad de las empresas y el bolsillo de los consumidores. Prefieren evitar una oferta limitada porque los costos más altos podrían acelerar la pérdida de demanda de gas o llevar a hogares e industrias a sustituirlo por otros energéticos con mayores emisiones.

El informe InfoGas 2026 sostiene entonces que el país no debería plantear el debate como una elección entre gas producido en Colombia o gas importado. La prioridad, según el documento, es construir un esquema de abastecimiento diversificado y competitivo, en un mercado que tiene poco margen para responder a interrupciones, caídas de producción o aumentos inesperados de la demanda.

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