La Gobernación reporta hoy 90 % de cancelaciones en reservas y 700 establecimientos afectados fuera de Manizales. Responde con créditos, bonos, ferias y una campaña que le pide algo a todo el país. Viajar a Caldas y comprarles a sus negocios.

Caldas esperaba que su segundo semestre fuera de los mejores del año, con una ocupación turística proyectada de 65 % en agosto, 75 % en septiembre, 80 % en octubre y cerca de 90 % en diciembre. El terremoto del 10 de agosto dejó esas cuentas en el aire.

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Caldas apuesta a que la solidaridad se convierta en clientes tras el terremoto

El sismo de magnitud 7,4, y con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, dejó en Caldas 22.000 edificaciones afectadas, 2.989 de ellas destruidas. Sobre ese daño físico, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación describe una segunda capa, la de la caja. Incluso los negocios sin daños perdieron clientela. “Los primeros días de la posemergencia la gente no quería salir, no quería ir a un restaurante, no quería salir al supermercado, no quería comprar”, dijo Juanita Espeleta Noreña, su secretaria, en conversación con El Espectador.

Para dimensionarlo, la Gobernación levantó un censo con las tres cámaras de comercio del departamento. Los tres primeros renglones del listado pertenecen al turismo. Los eventos de la temporada, entre fiestas, festivales y ferias gastronómicas, fueron cancelados.

¿El resultado? Un efecto dominó. Un operador turístico sin viajes despide personal, un hotel sin reservas cierra, y menos actores comerciales significan menos ventas para todos.

Aún no hay una cifra consolidada del empleo afectado en el departamento. Otras regiones ya publicaron la suya:

La Cámara de Comercio de Pereira contó 10.884 empresas afectadas, pérdidas por COP 354.705 millones y 51.716 empleos comprometidos. Cali reportó 7.263 empresas y COP 188.700 millones en pérdidas. En Manizales, entre 95 % y 97 % del comercio ya opera y unas 600 unidades siguen afectadas.

El cuadro varía por municipio, y ese es el problema de medirlo con una sola cifra.

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¿Qué créditos y recursos hay para los negocios afectados?

Espeleta describió el paquete como una “estrategia circular”.

Fondec es una línea de crédito con tasa compensada, más baja que la del mercado, que administra Infi-Caldas, el instituto de fomento del departamento. Sirve, entre otros usos, para comprar cartera de deudas más caras. Según Espeleta, arrancó con COP 60 millones, con posibilidad de superar los COP 100 millones, y unos 20 empresarios ya aplicaron.

La Cámara de Comercio de Manizales, con las otras dos cámaras, entregará bonos para reconocer arreglos locativos, como la vitrina, la nevera, el techo o la pared caída, a partir del mismo censo.

El Fondo Emprender del SENA abrirá una convocatoria extra para los sectores y municipios más golpeados, con COP 3.900 millones, de los cuales COP 2.600 millones aporta el SENA y COP 1.300 millones la Gobernación. El promedio es cercano a COP 80 millones por unidad productiva que cumpla los requisitos.

TerritorioLab, un reto de innovación para prototipar formas de construir vivienda más rápido y reactivar la economía, cuenta con COP 190 millones.

Y por último, la plataforma “Es Natural Ayudar a Caldas”, gratuita, recibe reportes de afectación y donaciones, y ofrece una vitrina digital a más de 100 emprendimientos. De ellos, 46 son del sector turismo y alojamiento y 16 de artesanías.

Cada herramienta apunta a un público distinto en la reactivación económica en Caldas, desde el vendedor de feria que necesita caja esta semana hasta el negocio que debe reestructurar deudas.

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Ferias y turismo: cómo busca Caldas recuperar las ventas

Los “Distritos de Reactivación por Caldas” son la pieza más visible. Son ferias itinerantes. Cada jornada combina feria comercial, agenda cultural y gastronomía, y el recorrido pasará por 13 municipios, uno por semana, hasta la segunda semana de diciembre. La primera parada fue Chinchiná, el 26 de septiembre. Siguen Santágueda, en Palestina, el 3 de octubre, y Neira en quince días.

Esos 13 municipios fueron seleccionados entre los 27 del departamento a partir del censo, que mide tres variables: la población, los establecimientos de comercio afectados y la caída de ventas. Dentro de cada municipio, los empresarios se inscriben de forma voluntaria en una convocatoria y solo participan quienes figuran en el censo de afectados. Como el tejido comercial de cada territorio es distinto, la programación de cada distrito cambia.

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En Riosucio, los beneficiarios son vendedores de la plaza de mercado que, según la secretaria, está a punto de demolerse. En Chinchiná predominan las emprendedoras de accesorios, lociones y comida. En San José, con un comercio más pequeño, pesa el componente de recreación, que Espeleta vincula con la salud mental de la población.

Cada distrito tendrá un punto de información y un pabellón del programa “Sello Rosa” para mujeres emprendedoras.

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La meta es que los 13 distritos sumen unos COP 300 millones en ventas. Chinchiná, el tercer municipio más poblado de los 13, dejó COP 10 millones, con más de 50 emprendedores y unas 3.000 personas, según la Gobernación. Dividida entre 13, la meta da COP 23 millones por distrito, de modo que el primero quedó por debajo de la mitad, y cada emprendedor vendió en promedio menos de COP 200.000.

Espeleta lo atribuye al precio. Había productos desde COP 2.000 y para muchos era su primera feria. “Puede que 10 millones no sea significativo en volumen, pero sí es muy representativo para quienes participaron”, afirmó.

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Anunció una segunda fase de ruedas de negocio y redes de proveeduría, porque el diagnóstico de la Secretaría es que el empresario caldense depende de un solo canal de venta, el punto físico. El éxito, dijo, se medirá por las ventas directas de cada emprendedor.

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Así se vivió el arranque de los Distritos de Reactivación en el Parque Bolívar de Chinchiná. Con 50 emprendedores y ventas cercanas a los COP 10 millones, la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, avanza la reactivación económica en Caldas para apoyar a los afectados por la emergencia.

La alianza de la Gobernación con la Licorera

La Industria Licorera de Caldas es el aliado principal. Según Espeleta, fue la Secretaría la que la buscó, con un argumento sobre el ánimo de los empresarios: “Siente culpa el empresario de vender porque tiene miedo de verse como insensible ante lo que estamos viviendo”.

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En apoyo, la ILC llevó artistas, garantizó logística e hizo activación cultural y de marca, mientras Claro apoyó en logística, Acopi patrocina a mujeres emprendedoras y cada alcaldía puso su parte. Carpa, sonido, transporte y almuerzo fueron aportes en especie.

La licorera viene de cifras históricas. Según el estado financiero, en 2025, la ILC tuvo ingresos operacionales por COP 499.478 millones, utilidad operacional de COP 103.604 millones y transferencias a Caldas por COP 51.079 millones para salud, educación y bienestar. Otros medios reportan cerca de 250 empleos entre planta y temporales.

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La empresa es oficial del departamento, de modo que aliado y gobierno pertenecen, en buena medida, a la misma casa.

¿Cuánto costará la reactivación económica en Caldas?

Los gremios estiman en COP 4,5 billones el costo de recuperar el departamento, y Espeleta agregó que el proceso tomará hasta tres años. Las cifras oficiales no coinciden. La Gobernación calculó que la reconstrucción costará COP 3 billones y tardará cinco años.

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No queda claro todavía qué incluye cada cuenta.

Espeleta enumeró de dónde saldría el dinero. Los gremios, la licorera, traslados presupuestales, un empréstito que tramita la Gobernación y el Fondo Milagro del Gobierno nacional. Jaime Uribe Tamayo, gerente del fondo, visitó el departamento el viernes pasado, pero las fuentes de recursos aún no se materializan.

Caldas no se quedó quieta. Pidió a la Nación exoneración de impuestos, tarifas de servicios públicos más bajas para los negocios y un subsidio a la nómina.

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Lo que se sabrá en tres fechas

Los riesgos que nombra la funcionaria son tres. Que los visitantes no lleguen, que la estrategia no dure más allá de las ferias y que falle la logística. Para el primero, la Gobernación termina de contratar una campaña en cines, centros comerciales, aeropuertos y peajes con un mensaje directo. “Caldas no está destruido, como muchas imágenes pueden hacerlo ver”, dijo Espeleta, y agregó que los vuelos, el transporte y las carreteras funcionan. También movió eventos del segundo semestre hacia municipios afectados, como una rodada de motociclistas que iba a Norcasia y ahora irá a Riosucio.

Quien quiera participar entra por "Es Natural Ayudar a Caldas". Allí puede reportar una afectación, donar a las cuentas de la Cámara de Comercio de Manizales, ofrecer productos o pedir información sobre Fondec.

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Donde el internet no llega, habrá puntos de información en los distritos y en las alcaldías.

Tres fechas dirán si funcionó. El reporte de empleo que la Secretaría prometió para el cierre de septiembre. Las ventas acumuladas de los 13 distritos frente a la meta de 300 millones, que se conocerán hacia diciembre. Y la decisión sobre 2027, cuando la Gobernación resolverá si los distritos continúan y se extienden a los demás municipios.

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Ese día se sabrá si la solidaridad de agosto se volvió clientela o se quedó en aplauso.

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