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Caldas apuesta a que la solidaridad se convierta en clientes tras el terremoto

Tras el sismo del 10 de agosto, la Gobernación armó un paquete para la reactivación económica en Caldas con créditos, bonos, ferias y promoción turística para 700 establecimientos afectados, tras la cancelación del 90 % de las reservas. La secretaria de Desarrollo, Juanita Espeleta Noreña, explica qué incluye, cuánto dinero hay y qué todavía nadie ha medido.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
30 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Juanita Espeleta, secretaria de Desarrollo de Caldas, sonríe mientras conversa con una artesana en un puesto de feria, promoviendo la reactivación económica en Caldas.
Durante una jornada de feria al aire libre, Juanita Espeleta, secretaria de Desarrollo de la Gobernación de Caldas (der.), dialoga con una vendedora de artesanías (izq.).

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Caldas esperaba que su segundo semestre fuera de los mejores del año, con una ocupación turística proyectada de 65 % en agosto, 75 % en septiembre, 80 % en octubre y cerca de 90 % en diciembre. El terremoto del 10 de agosto dejó esas cuentas en el aire.

La Gobernación reporta hoy 90 % de cancelaciones en reservas y 700 establecimientos afectados fuera de Manizales. Responde con créditos, bonos, ferias y una campaña que le pide algo a todo el país. Viajar a Caldas y comprarles a sus negocios.

¿Qué dejó el terremoto en la economía de Caldas?

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Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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