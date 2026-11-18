Las normas publicadas el lunes por el Departamento de Comercio buscan impedir que empresas chinas alquilen semiconductores de Nvidia fuera de Estados Unidos y obtengan procesadores a través de Singapur y varios otros…

Las amplias nuevas restricciones de Estados Unidos al acceso de China a chips de inteligencia artificial de alta gama plantean a Xi Jinping un dilema a pocos días de reunirse con Donald Trump: responder con suficiente dureza como para poner en riesgo una frágil tregua comercial o mantener la calma y tomar medidas más adelante.

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Restricciones de EE.UU. a chips de IA presentan un dilema a Xi antes de APEC

Las normas publicadas el lunes por el Departamento de Comercio buscan impedir que empresas chinas alquilen semiconductores de Nvidia fuera de Estados Unidos y obtengan procesadores a través de Singapur y varios otros países. Las medidas amenazan con volver a situar las restricciones tecnológicas en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y China justo cuando sus líderes se preparan para apuntalar su frágil distensión.

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“Esta es la peor situación posible para China porque lo último que quiere ver son nuevas restricciones a su acceso a chips”, dijo Dexter Roberts, investigador sénior no residente del Global China Hub del Atlantic Council. “Los controles a las exportaciones son prácticamente lo que más les molesta en este momento, quizá con la excepción de Taiwán”.

Las restricciones amenazan con eclipsar la tercera reunión de Xi y Trump este año, que tendrá lugar al margen de la cumbre de APEC en Shenzhen esta semana. También se espera que ambos gobiernos celebren su primer diálogo sobre IA centrado en cuestiones de seguridad, una conversación que ahora podría verse marcada por sus desacuerdos sobre el acceso al hardware.

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Pekín responde: "medidas necesarias"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió el martes con una dura crítica a la medida estadounidense y prometió adoptar “las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos del país.

“Estados Unidos ha ampliado reiteradamente en exceso el concepto de seguridad nacional, ha abusado de los controles a las exportaciones e incluso ha interferido en el comercio normal y la cooperación tecnológica de China con otros países, reprimiendo injustificadamente el desarrollo de las industrias chinas de alta tecnología”, dijo Guo Jiakun, portavoz del ministerio, en una rueda de prensa habitual en Pekín.

“Esto va en contra del consenso alcanzado entre ambas partes”, agregó.

Estas medidas podrían poner en riesgo un entendimiento tácito que ha contribuido a sostener la frágil tregua entre las dos mayores economías del mundo: Washington se abstendría de imponer nuevas restricciones tecnológicas a cambio de que China mantuviera el flujo de minerales críticos hacia Estados Unidos.

Ese acuerdo ya estaba bajo presión. Funcionarios estadounidenses se han quejado reiteradamente de que los envíos de imanes chinos de tierras raras no estaban llegando en el volumen ni al ritmo que Estados Unidos esperaba pese al acuerdo, un reclamo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, plantearon al viceprimer ministro chino He Lifeng en una videollamada previamente este mes.

La medida probablemente afectará fuentes clave de capacidad de cómputo para la segunda mayor economía del mundo. Antes de la nueva regulación, se proyectaba que casi un tercio de la capacidad avanzada de cómputo de China provendría del alquiler de centros de datos en el extranjero para fines de 2027, mientras que otro 7 % procedería del contrabando de chips, según estimaciones del Institute for Progress, un centro de estudios con sede en Washington. La magnitud del impacto de las nuevas restricciones dependerá de cuán rigurosamente Estados Unidos haga cumplir las medidas.

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Los mercados reaccionan

Las acciones de desarrolladores chinos de IA se desplomaron el martes. Minimax Group Inc. cayó hasta 6,5 % y Z.AI Co. perdió 6,8 % ante la preocupación de que las nuevas restricciones dificulten la capacidad de los desarrolladores para entrenar modelos de vanguardia, mientras los fabricantes nacionales de chips desafiaron la caída. Semiconductor Manufacturing International Corp. avanzó hasta 9 % ante las apuestas de los inversionistas a que las restricciones acelerarán la demanda de alternativas nacionales.

Pekín tendrá pronto una oportunidad para ejercer presión por su cuenta. Después de que Trump y Xi acordaran una tregua comercial en Busan, Corea del Sur, China suspendió en noviembre pasado una prohibición a las exportaciones de galio, germanio y antimonio a Estados Unidos. La suspensión vence el 27 de noviembre, lo que permitiría a Pekín restablecer las restricciones simplemente dejando que expire.

Washington presenta las medidas sobre chips como el cierre de vacíos regulatorios, en lugar de nuevas restricciones, según Michael Deng, analista de tecnología y geoeconomía de Bloomberg Economics. Que Pekín acepte o no esa distinción podría determinar las consecuencias.

“Si Pekín, en cambio, considera la norma como una nueva restricción, la ofensiva contra el acceso remoto podría dificultar que cualquier entendimiento alcanzado en APEC se mantenga y reabrir la disputa tecnológica”, escribió Deng en una nota.

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Las nuevas normas provisionales exigen la aprobación de Estados Unidos para que centros de datos en el extranjero proporcionen una capacidad informática sustancial a empresas chinas. También imponen nuevos requisitos de licencia a los envíos de chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil para combatir su desvío.

Las normas contemplan excepciones para empresas chinas que utilicen la capacidad informática en sistemas de recomendación de contenidos, y las compañías chinas podrán seguir accediendo a capacidad de cómputo a través de centros de datos estadounidenses.

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Pekín se ha estado preparando para restricciones estadounidenses más duras desde la caída del ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien había sido el opositor más destacado de la industria a los controles sobre chips dirigidos contra China. Huang renunció la semana pasada en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, exejecutiva de una empresa con sede en Singapur investigada por sospechas de contrabando de chips y a quien Estados Unidos sospecha de ser una espía china.

Brian Wong, profesor asistente de la Universidad de Hong Kong, dijo que es probable que China responda con medidas específicas en lugar de abandonar la tregua.

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“En lugar de hacer descarrilar por completo la tregua comercial, esto aumenta la presión táctica sobre Pekín antes de la reunión de Shenzhen para demostrar que no se dejará intimidar hasta someterse”, dijo.

Más allá de las represalias, las restricciones podrían reforzar los esfuerzos de Pekín por sustituir la tecnología estadounidense.

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“La principal prioridad es reducir la dependencia de Estados Unidos en los próximos dos o tres años”, dijo Wong. “El calendario se ha acelerado, pero no ha cambiado”.

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