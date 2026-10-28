Salario mínimo 2027: trabajadoras domésticas buscan entrar en la negociación

“Espero tenerlas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que sea un espacio para ustedes, para que nos retroalimenten también de sus…

Las trabajadoras domésticas buscan llevar sus propuestas a la discusión del salario mínimo de 2027. El Ministerio del Trabajo invitó por primera vez a organizaciones del sector a participar en espacios de concertación sobre el incremento salarial y las condiciones laborales, una negociación en la que tradicionalmente intervienen el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales.

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“Espero tenerlas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que sea un espacio para ustedes, para que nos retroalimenten también de sus necesidades”, dijo la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, durante una reunión con representantes de organizaciones de trabajadoras del hogar.

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Para Claribet Palacios García, presidenta nacional de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), la invitación abre una oportunidad para que el sector intervenga directamente en las decisiones que afectan sus ingresos y sus condiciones de empleo.

“Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo. Queremos participar, aportar desde nuestra experiencia y contribuir a decisiones que respondan a las realidades de nuestro sector”, afirmó Palacios.

Según la organización Hablemos de Trabajo Doméstico, la informalidad alcanza al 80 % de quienes trabajan en esta actividad, frente al 55,3 % del total nacional reportado en su análisis de abril de 2026 para este diario. La organización también señaló que el 92 % de quienes desempeñan estas labores son mujeres.

La reunión, encabezada por la ministra y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero, abordó cuatro asuntos: remuneración, formalización laboral, acceso a la seguridad social e inspección del trabajo. Las representantes también expusieron inquietudes sobre el transporte y una propuesta de incremento salarial, que la viceministra se comprometió a trasladar al despacho ministerial.

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La invitación llega antes de la negociación del salario mínimo para 2027. En Colombia, el aumento se discute en la mesa tripartita prevista en la Ley 278 de 1996, con participación del Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo fija el incremento por decreto.

El salario mínimo vigente para 2026 es de COP 1.750.905, más un auxilio de transporte de COP 249.095 para quienes tienen derecho a recibirlo. La inflación anual llegó a 6,29 % en septiembre, mientras que la productividad laboral reportada para 2025 fue de 0,91 %. Esos datos hacen parte del contexto económico de la próxima negociación, aunque todavía no existe una cifra acordada para el aumento de 2027.

Formalización y seguridad social, entre los compromisos

Además de la discusión salarial, el Ministerio presentó iniciativas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores de trabajadoras domésticas. Entre ellas está un micrositio que reunirá una calculadora de pagos, modelos de contrato, herramientas de autoinspección y orientación sobre las rutas disponibles para resolver problemas laborales.

La reforma laboral, expedida mediante la Ley 2466 de 2025, estableció que los contratos de trabajo doméstico deben constar por escrito. Sin embargo, las dificultades de formalización y afiliación a la seguridad social siguen entre los problemas señalados por las organizaciones del sector.

La cartera también compartió un borrador de protocolo para atender situaciones de peligro y una iniciativa para simplificar la afiliación y el pago de aportes a la seguridad social. Según la información divulgada por el Ministerio, estas herramientas siguen en desarrollo y deberán pasar por una revisión técnica en la que participarán las organizaciones del sector.

En el encuentro estuvieron representantes de la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar, Sintrahop, la Asociación Trabajar, Sintra Emagra, Sintra Emprusa y UTRASD. La Defensoría del Pueblo participó a través de Celene Rosada, Sergio Coronado y Sofía Sierra, con el propósito de mantener el seguimiento a los compromisos relacionados con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

El Ministerio anunció que el 5 de noviembre compartirá un cronograma para construir conjuntamente el plan de trabajo de 2027. Las mesas técnicas comenzarían en la segunda semana de enero y podrían contar con participación territorial.

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