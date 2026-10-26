SATENA estrena vuelo directo entre Montería y Panamá: horarios y precios

La conexión operará los lunes, miércoles y viernes en aviones Embraer ERJ-145. Según los horarios informados por la aerolínea, los vuelos saldrán de Montería a las 9:55 a. m. y llegarán a Panamá a las 10:59 a. m. El…

Los viajeros de Córdoba ya pueden volar directamente desde Montería a Ciudad de Panamá sin tener que desplazarse primero a otra ciudad colombiana. SATENA inauguró este lunes 26 de octubre la ruta entre el aeropuerto internacional Los Garzones y el aeropuerto de Tocumen, con tres frecuencias semanales y aeronaves para 50 pasajeros.

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La conexión operará los lunes, miércoles y viernes en aviones Embraer ERJ-145. Según los horarios informados por la aerolínea, los vuelos saldrán de Montería a las 9:55 a. m. y llegarán a Panamá a las 10:59 a. m. El trayecto de regreso partirá a las 11:50 a. m., con llegada a la capital cordobesa a las 12:49 p. m. Los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.

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La apertura convierte a Panamá en el destino de la única ruta internacional activa de SATENA, que busca ampliar su operación más allá de los principales centros aéreos del país. Para los pasajeros de la región, la conexión ofrece una alternativa directa para viajes turísticos y de negocios, además de la posibilidad de continuar desde Tocumen hacia otros destinos internacionales.

“Las rutas internacionales desde las regiones tienen la capacidad de acercar mercados, facilitar el intercambio y generar nuevas oportunidades para los territorios”, afirmó Mateo Arjona, presidente de SATENA, durante la inauguración.

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La aerolínea ofreció tiquetes desde USD 195 por trayecto durante una promoción de lanzamiento habilitada en octubre.

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Una apuesta por la conectividad regional

El lanzamiento operativo se produjo tres semanas después de la presentación oficial de la ruta, el pasado 3 de octubre, en un acto encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella en Montería. Durante ese evento, el mandatario destacó las posibilidades de facilitar el comercio y la llegada de visitantes, y planteó la posibilidad de abrir una conexión entre Montería y Miami.

Esa ruta, sin embargo, aún está pendiente de mostrar avances.

Por ahora, la apertura de este vuelo también fue resultado de gestiones de las autoridades regionales. Durante la presentación de octubre, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, explicó que el municipio había trabajado con la Gobernación de Córdoba y otros actores para presentar información sobre la oferta y la demanda de pasajeros, además de realizar inversiones relacionadas con el aeropuerto.

El objetivo es que la conexión facilite la llegada de visitantes a Córdoba y mejore las opciones de desplazamiento de empresarios y residentes.

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