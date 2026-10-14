La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, después de una reunión con la ministra de…

Buenaventura no aplicará el cobro de COP 4.235 por tonelada que había fijado para la carga que entra y sale de sus terminales portuarias. La decisión frena una medida que podía sumar más de COP 80.000 millones anuales a los costos logísticos, según estimaciones de los gremios. Aun así, queda pendiente el problema que la Alcaldía buscaba atender con esos recursos: el deterioro de las vías y las dificultades de movilidad asociadas al transporte de mercancías.

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Se cae cobro a la carga en Buenaventura: ¿qué pasará con las obras viales que lo motivaron?

La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, después de una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció la medida.

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Según el Gobierno, las dos administraciones acordaron coordinar acciones para destrabar obras, mejorar los accesos al puerto y recuperar las carreteras afectadas por el terremoto.

“No vamos a aplicar el Decreto 0338, pero sí vamos a trabajar con el Gobierno nacional para el desarrollo del territorio, con las obras necesarias para su avance”, afirmó Córdoba. La mandataria sostuvo que Buenaventura necesita mejorar su logística portuaria y vial para descongestionar la ciudad, y advirtió que las dificultades de movilidad no afectan únicamente a las terminales, sino también a las comunidades.

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El cambio de posición echa para atrás, por ahora, a la aplicación del precio público establecido en el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026. La tarifa debía cobrarse por tonelada transportada desde o hacia las terminales portuarias y su recaudo se destinaría a proyectos de movilidad e infraestructura vial relacionados con los efectos del tráfico pesado.

Como contamos en este diario, la propuesta había generado reparos entre transportadores, exportadores y empresarios, además del rechazo del Ministerio de Transporte. Los gremios cuestionaron tanto el impacto económico del cobro como la metodología empleada para fijarlo. También reclamaron conocer el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustentaba la tarifa.

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El costo que estaba en discusión

Las estimaciones gremiales dimensionaban el efecto potencial de la medida. Analdex calculó que podía representar entre COP 86.000 millones y COP 91.000 millones anuales, mientras que Defencarga estimó un recaudo cercano a COP 81.300 millones al año. Las diferencias obedecen a los supuestos utilizados para calcular el volumen de carga y las operaciones.

Con la tarifa fijada en COP 4.235 por tonelada, una carga de 30 toneladas habría generado un cobro de COP 127.050. Aunque el pago correspondía al propietario de la mercancía, el costo podía trasladarse, según las condiciones de cada operación, a otros participantes de la cadena logística.

La discusión llegó a uno de los mayores exportadores. La Federación Nacional de Cafeteros señaló que el 60,2 % de las ventas al exterior sale por las terminales de Buenaventura. La ANDI, por su parte, advirtió sobre la importancia del puerto para el ingreso de materias primas como trigo, maíz, soya e insumos para fertilizantes.

La suspensión del cobro evita que ese nuevo costo entre en vigor por ahora, pero no garantiza una reducción de los gastos logísticos. Los transportadores todavía enfrentan demoras, congestión y dificultades en los corredores de acceso. Tampoco se ha presentado, en el anuncio de este miércoles, un mecanismo alternativo de financiación con cifras, proyectos y plazos que permita establecer cómo se atenderán las necesidades viales que motivaron la propuesta.

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¿Qué pasará con las obras de Buenaventura?

Uno de los resultados anunciados por el Ministerio fue el desbloqueo de nueve de las 21 unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura, incluida la vía alterna interna. La cartera aseguró que todo el corredor se encuentra en obra y que los trabajos buscan reducir los tiempos de desplazamiento y las demoras de los camiones.

La ministra Noguera calificó el avance como una buena noticia para los transportadores y la competitividad del país. Sin embargo, el anuncio no precisa cuánto tiempo tomará completar las unidades funcionales pendientes ni qué reducción concreta de los tiempos de viaje se espera obtener con las intervenciones.

El Gobierno también anunció que priorizará las vías de acceso al puerto y avanzará en la reconstrucción de las carreteras afectadas por el terremoto. Aún no se sabe cuáles obras recibirán prioridad, cuánto costarán y cuándo estarán terminadas.

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