Aunque se ha acelerado la construcción de alternativas de transporte a Ormuz en la península arábiga (especialmente un oleoducto y la optimización de otros puertos), los problemas de tránsito por el estrecho han significado la supresión de unos 16 millones de barriles diarios en el lado de la oferta, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de…

Las interrupciones de suministro de petróleo por el estrecho de Ormuz, derivadas de la guerra contra Irán, representan la mayor disrupción en el mercado de crudo en prácticamente medio siglo.

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Aunque se ha acelerado la construcción de alternativas de transporte a Ormuz en la península arábiga (especialmente un oleoducto y la optimización de otros puertos), los problemas de tránsito por el estrecho han significado la supresión de unos 16 millones de barriles diarios en el lado de la oferta, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

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Las crisis previas (los choques petroleros de los años 70 o la invasión de Ucrania) han generado efectos en los mercados y en los marcos regulatorios, cuyas huellas se pueden rastrear hasta hoy: desde diversificación de proveedores, mayor explotación de fuentes como la energía nuclear o la profundización del giro hacia las renovables en economías avanzadas, como la Unión Europea.

Un nuevo informe de la Agencia trata de mirar hacia el futuro para preguntarse la actual crisis qué traerá para el futuro energético del planeta.

El frágil panorama

Lo primero que la AIE aclara es que la crisis por Ormuz llega en un momento particular en el panorama de la geopolítica alrededor de la energía, si se quiere: mayor exposición a efectos climáticos adversos en economías de todo tipo y riesgos por ciberataques en infraestructura energética son dos de los puntos que toca el organismo.

Estos factores van en conjunto con una creciente demanda por energía en todo el mundo, especialmente de electricidad: el apetito por este servicio crece 3,3 % desde 2019 a nivel global, duplicando el de la energía en general.

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El papel de la electricidad es fundamental, pues representa uno de los principales motores de todo el mercado energético. Si se mira toda la torta de consumo final (que incluye petróleo, derivados, gas, carbón y demás fuentes de energía), la electricidad representa cerca de un cuarto de este panorama. Pero tiene un peso mucho más significativo en sectores que representan más de 45 % de la economía global, según los cálculos de la Agencia.

Y en esta ecuación, las renovables tienen un papel fundamental, especialmente la energía derivada de los paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, en 2025, por primera vez, la mayor fuente de crecimiento, tanto de generación eléctrica, como de demanda energética total, fueron las celdas solares de este tipo.

¿La crisis alcanza para impulsar la transición?

En varios escenarios analizados por la Agencia, la crisis actual impulsa medidas de seguridad energética, con el reemplazo de fuentes de generación (de combustibles fósiles a renovables), así como la diversificación de proveedores (cuando es posible logísticamente en un mercado de precios altos).

De fondo, las presiones generadas por los problemas en Ormuz pueden ser un motor de transición energética hacia alternativas renovables, aunque la AIE lo dice claramente: este impulso no alcanza para cumplir el escenario de cero emisiones hacia 2050 y las preocupaciones por la seguridad energética derivada de la guerra contra Irán “sólo ayudan a recorrer una parte del camino”.

Y si bien la demanda de electricidad seguirá creciendo, con una consecuente expansión de fuentes renovables, en otros aspectos de la ecuación el panorama no se ve tan sencillo.

La Agencia pone el dedo en temas como el acceso a combustibles más limpios para cocción. A nivel global, cerca de 720 millones de personas siguen sin electricidad y unos 2.000 millones cocinan con métodos contaminantes.

El África subsahariana concentra 90 % de los usuarios en la primera categoría y 50 % de los que nutren la segunda. La pandemia, como en otros casos, introdujo más problemas en una ecuación que ya era problemática: en 2022 subió el número de personas sin electricidad, por primera vez en décadas.

Sin embargo, después de este choque, se pudo recuperar un ritmo de cierre de brechas.

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Según datos del organismo, en 2024, tan sólo en el África subsahariana, cerca de 12 millones de personas lograron acceso a fuentes más amigables de cocción (lejos del carbón y la leña, especialmente); en 2010 esta cifra fue de 4 millones.

Pero los problemas con el suministro de GLP (gas licuado de petróleo) que se desprenden de la crisis en Ormuz presentan una amenaza seria de revertir estos avances. Desde el comienzo de la guerra contra Irán, el precio del GLP ha subido hasta 100 % en varios mercados que dependen de importaciones de este energético.

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Este es un punto que la propia Agencia, así como otros organismos de la ONU ya han advertido: la factura de la crisis generada por la guerra la terminan pagando los usuarios más vulnerables de todo el ecosistema energético.

Continuar con la adopción de tecnologías más limpias para la generación de electricidad y la cocción en las poblaciones que más lo necesitan requiere una multiplicación de la inversión, con miras a cerrar definitivamente las brechas de acceso. Y esta necesidad de capital extra se pone en entredicho por un escenario de precios altos en productos refinados especialmente (como el GLP o el diésel).

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El documento de la AIE deja sobre la mesa una paradoja compleja. La crisis de Ormuz refuerza las razones para continuar con la electrificación y la diversificación, pero a la vez encarece algunos combustibles, de los que dependen hogares que no tienen más alternativas.

Cerrar esta brecha de acceso exigiría invertir unos USD 24.000 millones al año en electricidad, seis veces más que hoy, y otros USD 4.000 millones sólo en cocción limpia, en un momento en el que la deuda se cotiza al alza.

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Hay riesgos por otra parte: si la crisis se resuelve y los precios tienden a la baja, el factor urgencia de los gobiernos tenderá a diluirse (aunque la experiencia enseña que los precios altos reaparecen en algún punto del horizonte).

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