 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Talento joven en finanzas y tecnología protagoniza incipiente ola de retorno a Venezuela

Tanto el gobierno como analistas privados estiman que la actividad económica crecerá 6 % este año. Hay un regreso, aún incipiente, de talento hacia Venezuela, principalmente en los sectores de finanzas, tecnología y petróleo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Economía
Imagen de referencia.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Francisco Amador dejó Caracas para desarrollar una carrera en finanzas. Poco imaginaba que, después de 13 años en JPMorgan, TD Cowen y un fondo de cobertura, la reapertura económica de Venezuela lo llevaría de regreso a casa.

Amador, de 35 años, forma parte de un grupo todavía pequeño pero creciente de jóvenes inversionistas y emprendedores venezolanos que vuelven la mirada hacia su país después de que la salida del presidente Nicolás Maduro abriera la perspectiva de una recuperación en una nación rica en petróleo, pero golpeada por años de…

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Finanzas

PremiumEE

Tecnología

Venezuela
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido