Talento joven en finanzas y tecnología protagoniza incipiente ola de retorno a Venezuela

Amador, de 35 años, forma parte de un grupo todavía pequeño pero creciente de jóvenes inversionistas y emprendedores venezolanos que vuelven la mirada hacia su país después de que la salida del presidente Nicolás Maduro abriera la perspectiva de una recuperación en una nación rica en petróleo, pero golpeada por años de…

Francisco Amador dejó Caracas para desarrollar una carrera en finanzas. Poco imaginaba que, después de 13 años en JPMorgan, TD Cowen y un fondo de cobertura, la reapertura económica de Venezuela lo llevaría de regreso a casa.

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Amador, de 35 años, forma parte de un grupo todavía pequeño pero creciente de jóvenes inversionistas y emprendedores venezolanos que vuelven la mirada hacia su país después de que la salida del presidente Nicolás Maduro abriera la perspectiva de una recuperación en una nación rica en petróleo, pero golpeada por años de crisis. Una generación que se creía perdida está siendo atraída por un incipiente ecosistema de startups y capital privado, además de las oportunidades vinculadas a la revitalización del sector energético.

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En su mayoría treintañeros, son la versión venezolana de la comunidad de finanzas y tecnología: exbanqueros, inversionistas, ingenieros y fundadores de startups que desarrollaron sus carreras en ciudades como Nueva York, Miami, Ciudad de México y Buenos Aires. Muchos trabajan en Fintech o capital de riesgo, o en áreas relacionadas. Ahora están creando empresas o buscando inversiones destinadas a cubrir los vacíos que dejaron años de crisis económica, falta de inversión y éxodo de trabajadores calificados.

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Como muchos de sus pares, Amador se mudó a Estados Unidos para estudiar en 2009 y luego pasó gran parte de las dos décadas siguientes trabajando en Houston y Nueva York. Tras el inicio de la pandemia, se trasladó a Miami para estar más cerca de sus familiares. Reconoce que ya le queda poco en el país donde creció y que tenía escaso interés en regresar hasta este año, cuando la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses despertó esperanzas de un cambio político y provocó una ola sin precedentes de interés entre los inversionistas.

“Empecé a buscar diferentes formas de involucrarme”, dijo en una entrevista.

Encontró una en Arqos Capital, una firma de inversión enfocada en Venezuela, donde se convirtió en director gerente. Ahora está convencido de que, para aprovechar al máximo su nuevo cargo, necesita mudarse a Caracas, donde planea instalarse el próximo año.

“Las oportunidades llegan estando allá”, dijo. “No esperaba que me iba a terminar regresando”.

Algunos integrantes de este grupo de jóvenes emprendedores ya se han trasladado. Otros dividen su tiempo entre Venezuela y los países donde se establecieron en el extranjero, o están considerando regresar de forma permanente. Aportan experiencia en bancos y empresas globales, acceso a redes internacionales y capital, además de algo de lo que suelen carecer los inversionistas extranjeros: un conocimiento profundo de la economía venezolana y las relaciones necesarias para desenvolverse en ella. Su apuesta es que entrar temprano les dará una ventaja si la recuperación cobra impulso.

Por ahora, siguen siendo una excepción y no la avanzada de una reversión más amplia del éxodo venezolano de los últimos años. Cerca del 4,5 % de los adultos venezolanos -unos 890.000- todavía dice que quiere abandonar el país, según una encuesta reciente de Anova. Casi 250.000 tienen planes concretos de hacerlo en los próximos 12 meses y ese grupo tiene más años de escolaridad que el promedio nacional, lo que sugiere que Venezuela sigue expuesta al riesgo de una continua fuga de talento.

Ignacio Carrillo-Batalla, director de tecnología de Yummy, una de las aplicaciones pioneras de entregas de Venezuela, dejó el cómodo empleo que consiguió en BlackRock tras graduarse de la Universidad de Nueva York para regresar a Caracas en 2021, cuando todavía eran menos los venezolanos dispuestos a dar ese paso. Aunque entonces ya había señales de un incipiente cambio económico, las sanciones de Estados Unidos y la incertidumbre política aún alejaban a la mayoría de los inversionistas.

“Sin duda, el riesgo fue mayor”, dijo. “Las cosas pudieron no haber salido como salieron, pero ahora el panorama pinta una dirección más clara”. Startups como la suya “rompieron el mito” de que Venezuela era un lugar imposible para hacer crecer una empresa, agregó Carrillo-Batalla.

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Yummy es ahora una de las startups locales más destacadas del país y ha atraído casi USD 100 millones en inversiones mientras desarrolla la mayor plataforma venezolana de entregas y transporte de pasajeros. Diego Salas, director financiero de la empresa, regresó a Caracas en septiembre después de más de una década en el extranjero. Se marchó en 2012 tras terminar la secundaria y llegó a Nueva York, donde trabajó en empresas como Scotiabank e IBM, hasta que se vinculó con la startup en 2020.

Nuevos emprendimientos se han expandido en los últimos años, muchos de ellos dedicados a ofrecer servicios tecnológicos y financieros. Cashea, una aplicación de compra ahora y paga después, por ejemplo, recaudó recientemente USD 100 millones en una ronda Serie B tras crecer rápidamente para cubrir un vacío dejado por el sistema bancario tradicional de Venezuela. En parte gracias a sus esfuerzos, el crédito creció casi 40 % en términos reales en el tercer trimestre, según un informe reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas, un grupo de investigación liderado por la oposición.

“Lo de los startups es sexy y llama mucho la atención, pero el mayor movimiento se está teniendo en private equity”, dijo Carlos Aguiló, consultor y fundador de Rebbit Group, que se especializa en ayudar a empresas tecnológicas a crecer y entrar en nuevos mercados.

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Salas, graduado de Harvard Business School y también fundador y socio gerente de la firma de capital de riesgo Epakon Capital, está organizando un viaje de inversionistas para la primera semana de marzo junto con Persea, con sede en Miami. El objetivo es dejar atrás la fase de exploración y mostrar oportunidades concretas en los sectores manufacturero, minorista, inmobiliario, energético y tecnológico de Venezuela.

“La gente está empezando desde cero”, dijo. “Nosotros se lo hacemos muy fácil”.

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Tanto el gobierno como analistas privados prevén que la actividad económica aumente 6 % este año y que ese ritmo casi se duplique en 2027. La producción de petróleo alcanzó 1,2 millones de barriles diarios el mes pasado, según la petrolera estatal, y se espera que siga aumentando hacia 1,5 millones el próximo año.

Pero el entusiasmo entre estos jóvenes emprendedores no se basa únicamente en la mejora de las perspectivas económicas. También está ligado a la posibilidad de un cambio político. Aunque Estados Unidos trabaja estrechamente con la administración de Delcy Rodríguez, quien fue la número dos de Maduro, para impulsar la inversión petrolera, muchos sostienen que un nuevo gobierno es vital para mantener la transformación de Venezuela.

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“Se habla mucho de cientos de miles de millones de dólares en inversiones, pero todavía no hay ninguna inversión tangible y concreta”, dijo Raimundo Díaz, vicepresidente ejecutivo para las Américas de Vistra, un proveedor de servicios corporativos. Estos fundadores “quieren tener la ventaja de ser los primeros en llegar”.

Los propios venezolanos sienten la presión económica. Cerca del 77 % califica como mala la situación económica del país, mientras que el 57 % dice lo mismo de las finanzas de su familia, según la última encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News. Aun así, los encuestados son considerablemente más optimistas sobre los próximos meses: el 41 % espera que la economía venezolana mejore durante los próximos seis meses, mientras que el 47 % prevé que mejore la situación financiera de su familia.

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Simeón Aldana, un ingeniero de software que dejó Venezuela rumbo a Argentina hace ocho años en medio de la escasez y la delincuencia generalizada, está entre quienes se están sumando gradualmente. Después de desarrollar su carrera en el extranjero, incluido su trabajo para Banco Santander y empresas estadounidenses, regresó con la intención de pasar apenas uno o dos meses en Venezuela y terminó quedándose casi un año. Ahora divide su tiempo entre ambos países y dice que podría regresar definitivamente en febrero.

Su startup, Hipócrates, utiliza inteligencia artificial para automatizar tareas de proveedores de servicios médicos, desde programar citas y atender llamadas hasta generar documentos clínicos y hacer seguimiento de pacientes.

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“Hay mucho que construir”, dijo. “Dejas lo que sería, no sé, tu vida tranquila ya hecha en Argentina, en España, en dónde sea que estés y empiezas a construir una nueva”. Aun así, agregó, cuando estás en Caracas “es donde de verdad te sientes en casa”.

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