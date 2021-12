Usuarios reportan caída de Nequi

Nequi asegura estar trabajando en el problema.

Nequi, la plataforma que facilita las transacciones económicas entre los usuarios, ya completa varias horas en estar fuera de servicio. “Trabajamos para estar disponibles lo más rápido posible. ¡Perdón!” o “no eres tú, somos nosotros”, son los mensajes que se leen al intentar iniciar sesión.

Mediante un comunicado, la plataforma explicó que el problema se debe a las fallas que ha registrado hoy Amazon Web Services (AWS), el cual es uno de sus principales aliados en los servicios de la nube. Es decir, hay herramientas que esta empresa le ofrece a Nequi para su operación, mismas que no solo han dejado de funcionar a esta compañía, sino a otras que son clientes de AWS en todo el mundo.

“En el momento, servicios como Tarjeta Nequi, recargas en corresponsales bancarios de Bancolombia, recargas y compras por PSE, funcionan con normalidad. Esperamos informar a nuestros usuarios cuando estemos funcionando al 100%”, agregó.

Lea también: Autorizan la separación de Nequi y Bancolombia

En redes sociales los usuarios han manifestado su descontento, con expresiones como: “¿por qué juegan con la plata de la gente?”; “Nequi qué onda con la plataforma, ayer y hoy no han servido... tengo que viajar y ahí tengo mi dinero”; “Toda la mañana he intentado entrar y ustedes no dejan, tengo que hacer pagos y me esta fallando, necesito mi plata ya”.

A varios de estos la empresa les ha respondido, desde sus redes sociales, que están trabajando “a toda máquina” para solucionar el problema y que “en un momento podrán volver a entrar a la app y seguir manejando la plata”.

Y es válido el descontento de los usuarios, pues la penetración de herramientas como Nequi en la cotidianidad de millones ha sido importante. Desde empresas que lo reciben como medio de pago y hasta personas que lo utilizan para pagar sus facturas.

Consejos para evitar dolores de cabeza

Como se ha dicho en otras caídas de plataformas tecnológicas (como lo ha sido este año con Whatsapp y Amazon Web Services) la principal recomendación es la de no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, disponer de alternativas previendo eventuales fallas de los servicios.

Para el caso de Whatsapp, por ejemplo, en su momento se recomendó instalar otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram y Signal y, de hecho, el día de la caída estas ganaron millones de nuevos usuarios.

Para el caso de Nequi, se sugiere tener otras aplicaciones como Daviplata, o una cuenta de ahorros que permita hacer transacciones virtuales. Y no es solo tenerlas, sino mantenerlas con saldo, pues hoy los que más están sufriendo con la marca que se independiza del Grupo Bancolombia, son aquellos que tienen ahí toda su ‘caja’, o parte importante de esta.

Aunque Nequi no lo ha dicho, no hay por qué entrar en pánico, el dinero sigue estando allí y, al ser una empresa vigilada, los usuarios tienen todas las garantías de que se les responderá por el mismo ante cualquier eventualidad. No obstante, sí es válida la pregunta de si compañías como estas deben indemnizar a sus usuarios cuando eventos como estos ocurran, pues para muchos las afectaciones pueden ser considerables.