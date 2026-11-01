Este requisito aplicará para todos los pasajeros que vuelen a partir de las 11:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos, del 3 de noviembre. Si va a viajar,…

Si va a viajar a Estados Unidos o tiene vuelos de conexión en ese país, deberá presentar, obligatoriamente, una nueva declaración sanitaria. La medida responde a los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) como parte de los protocolos preventivos de salud pública de ese país frente al virus del ébola.

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¿Viaja a Estados Unidos? Este es el nuevo requisito obligatorio desde noviembre

Este requisito aplicará para todos los pasajeros que vuelen a partir de las 11:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos, del 3 de noviembre. Si va a viajar, debe presentar una declaración en la que indique que no ha estado en la República Democrática del Congo, incluyendo el tránsito por algún aeropuerto de ese país, durante los 21 días anteriores al abordaje de su vuelo hacia Estados Unidos.

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La orden fue emitida por los CDC el 22 de octubre de este año y, seis días después, la entidad aclaró que el requisito aplica a todas las personas que viajen en aeronaves, incluidos los pasajeros y los miembros de la tripulación, tanto de vuelos comerciales como de carga.

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¿Cómo se debe presentar la declaración?

Los CDC disponen de una declaración general que los viajeros pueden descargar, diligenciar y firmar para presentar al momento del abordaje (la puede descargar aquí). Sin embargo, cada aerolínea puede implementar su propio procedimiento para completar este requisito. En el caso de Avianca, que publicó un comunicado este sábado, los pasajeros pueden diligenciar la declaración digital aquí.

Tenga en cuenta que cada pasajero la debe llenar de forma individual . La principal recomendación es realizar el trámite con anticipación para así evitar contratiempos en el aeropuerto.

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“Este será un requisito obligatorio para el abordaje del vuelo, por lo que cada cliente deberá presentar, al momento del abordaje, el comprobante del diligenciamiento (en caso de haber llenado en digital) o la declaración debidamente completada y firmada en físico, la cual se puede descargar del portal oficial de los CDC”, informó Avianca.

Los pasajeros que no presenten la declaración al momento del embarque no podrán abordar.

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