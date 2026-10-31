Ley fiscal también toca la reforma pensional: así se movería la plata de los traslados

Esta semana el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso la “ley de rescate económico”, una propuesta con la que promete “desactivar la bomba fiscal” que estallaría en 2027. Además de un recorte en el 15 % del Estado, la propuesta trae cambios en impuestos, incluyendo la eliminación de exclusiones y exenciones en el IVA que llevarían a la tarifa general de 19 % productos como el café, la mayoría de las frutas, la sal y el queso fresco.

Un artículo, de los 106 del proyecto de ley, busca que los fondos privados de pensiones trasladen los ahorros de las personas que, usando la ventana de traslado que creó la reforma pensional, se trasladaron a Colpensiones y ya se pensionaron. Quizá este tema le suene familiar: en abril, el gobierno de Gustavo Petro buscó trasladar por decreto estos dineros a Colpensiones, pero el Consejo de Estado frenó la decisión.

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El artículo 76 de la reforma pensional estableció que, por dos años (el plazo venció en julio de 2026), las personas a las que no les aplica el nuevo sistema de pilares (mujeres con 750 semanas o más y hombres con 900) podían cambiarse de régimen incluso si estaban a menos de 10 años de la edad de pensión o si ya la cumplieron. Esta era una buena oportunidad, pues la Ley 100 de 1993 solo permite que se trasladen quienes están a más de 10 años (es decir, las mujeres hasta los 47 años y los hombres hasta los 52 años).

Ese mismo artículo estableció que la plata de quienes usaron la oportunidad de traslado debe seguir en los fondos hasta que se cumplan los requisitos de pensión. Otra parte de la ley, el artículo 24, dice que cuando los afiliados que se trasladaron se pensionen, los recursos pasarán al nuevo fondo de ahorro que administrará el Banco de la República.

La reforma pensional, según ordenó la Corte Constitucional, entrará en vigencia el 1° de abril de 2027; en esa fecha empezaría a funcionar el nuevo fondo que administrará el Banco de la República.

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En la exposición de motivos, el Gobierno de Abelardo de la Espriella argumenta que la magnitud de los traslados que permitió la reforma pensional “ha generado presiones financieras” que justifican tomar medidas para asegurar el financiamiento de las mesadas que reconoce Colpensiones. Según las cifras de la Superintendencia Financiera, se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, con corte a mayo, 135.559 afiliados; de ese total, 25.201 ya se pensionaron.

En este escenario, argumenta el Gobierno, se generaron mayores presiones de gasto sobre Colpensiones sin que hubieran entrado en vigencia las otras disposiciones de la reforma pensional que generaban flujos de ingresos adicionales para la entidad (una justificación similar a la que en su momento dio Petro). Inicialmente, el nuevo sistema entraba en vigencia el 1° de julio de 2025, pero una semana antes de esa fecha la Corte Constitucional suspendió la mayoría de la ley (dejó con vida los traslados) y ordenó subsanar vicios de trámite.

La ley fiscal, radicada el jueves por el vicepresidente José Manuel Restrepo y por Miguel Gómez, ministro de Hacienda, aclara que, efectivamente, la plata se queda en los fondos privados hasta que cada afiliado que pasó a Colpensiones se pensione y, cuando empiece a recibir la mesada, se transfiere al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo el acumulado en las cuentas de ahorro pensional, los rendimientos y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Pero traería dos cambios. El primero es que propone que el ahorro de quienes ya se pensionaron pase a un portafolio independiente administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda hasta que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo entre en funcionamiento.

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Dicho portafolio, dice el proyecto, tendrá separación contable, sus rendimientos no se incorporarán a los ingresos corrientes de la Nación y, básicamente, la plata tendrá destinación exclusiva. El traslado de los recursos al nuevo fondo se haría máximo seis meses después de que entre en operación.

Desde el portafolio administrado por Minhacienda se giraría a Colpensiones lo correspondiente para pagar las mesadas de quienes se trasladaron. La propuesta también incluye que se reembolse el monto que la entidad pagó entre 2024 (cuando arrancó la ventana de traslado) y 2026, que corresponde a COP 1,2 billones.

“La medida propuesta tiene como objeto la racionalización de los recursos del Estado, al permitir que Colpensiones obtenga una fuente de financiación para cubrir el pago de las mesadas pensionales y los retroactivos correspondientes a las pensiones reconocidas en virtud de la oportunidad de traslado prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”, dice la exposición de motivos.

Andrés Felipe Izquierdo, abogado experto en el tema y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), cuestiona que aunque el texto dice que el portafolio será para uso y destinación específica, no quedan claros los mecanismos que garantizarán que la plata no se gaste en otras cosas.

El segundo cambio, que están analizando con detalle los expertos por sus posibles impactos, es que la ley fiscal dice que el fondo público seguirá transfiriendo a Colpensiones los recursos necesarios para financiar las mesadas pensionales de quienes se trasladaron. Pero la reforma pensional establece, en el artículo 24, que el fondo tiene como finalidad financiar las pensiones del nuevo sistema, no de las personas que quedan en el régimen de transición, o sea, a los que no les aplica la nueva ley, incluyendo a quienes se trasladaron.

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De hecho, durante el debate por el decreto de Petro, los analistas afirmaron que, justamente, en pro de la sostenibilidad del sistema, la reforma pensional estableció que la plata de los traslados debía ahorrarse, no gastarse para pagar pensiones.

Este punto de la ley fiscal sería entonces clave para la reforma pensional que entraría en vigencia el 1° de abril del otro año.

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El freno que puso el Consejo de Estado a la propuesta de Petro se sustentó en que la suspensión parcial de la reforma pensional —en ese momento todavía estaba en veremos el futuro de la ley— no autorizaba al Ejecutivo a “modificar, mediante reglamento, el destino de dichos recursos, por tratarse de una materia reservada al legislador”. Ahora, el Gobierno busca pasar el cambio en la ley fiscal.

Hay al menos otras dos diferencias entre la propuesta que está en la ley fiscal y lo que en su momento buscaba Petro: la primera es que el Gobierno anterior quería pasar los recursos directamente a Colpensiones, pero el proyecto de ley lo pasa a un portafolio a cargo de Minhacienda. La segunda es que el decreto de Petro buscó abarcar a todos los que se trasladaron, tanto los ya pensionados, como los que seguían cotizando, de ahí que el Consejo de Estado suspendió la medida en dos momentos (primero frenó el paso de los recursos de los no pensionados, que la ley establece deben quedar en las AFP, y después de quienes ya se pensionaron).

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