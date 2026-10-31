Precio de gasolina y diésel se mantiene estable: ¿qué implica para las finanzas públicas?

El 30 de septiembre, las carteras anunciaron un aumento promedio de COP 46 por galón en la gasolina, pero al otro día, el presidente Abelardo de la Espriella le…

Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda anunciaron que los precios de la gasolina y el diésel se mantendrán sin cambios en noviembre. Esta decisión llega en un momento en el que los combustibles a nivel internacional están subiendo por el aumento en el precio del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente y en el que las finanzas públicas atraviesan un momento complejo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El 30 de septiembre, las carteras anunciaron un aumento promedio de COP 46 por galón en la gasolina, pero al otro día, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, reversarlo. La subida respondía a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol y revertirla implicó un costo estimado de COP 8.300 millones, según los cálculos del Gobierno. Ese costo lo asumió el Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), recursos que al final del día salen del Presupuesto General de la Nación.

Publicidad

En contexto: Gasolina sube COP 46 y el presidente pide frenarla: la factura que queda en el FEPC

Este mes, tampoco habrá aumento. Las carteras reconocen que para evitar que el incremento internacional en los combustibles se traslade a los consumidores, se recurrirá al FEPC, que asumirá un costo fiscal estimado de COP 15.500 millones en noviembre, según las cifras oficiales.

Pero el alivio en el corto plazo puede salirle caro a las finanzas públicas, especialmente en un momento en el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella advirtió que es necesario desactivar la “bomba fiscal” que podría explotar en 2027 si no se toman medidas. De hecho, esta semana el Ejecutivo radicó en el Congreso una ley fiscal para recortar gasto y ajustar impuestos.

Le puede interesar: Frutas, café, internet y boletas de cine: todo lo que tendría IVA de 19 % con la ley fiscal

Entre 2021 y 2024, subsidiar la gasolina y el diésel le costó al país COP 72,8 billones. El Gobierno de Gustavo Petro logró subir el precio de la gasolina para igualarlo con el internacional, pero el ajuste del diésel no se hizo por la resistencia del sector transportador.

En marzo de 2024, el Ministerio de Hacienda presentó cifras sobre el impacto de subsidiar los combustibles. Solo en 2022 el déficit del FEPC llegó a COP 36,7 billones, cifra que se equipara al 96 % de toda la inversión del Gobierno Nacional Central en 2023. Con esos recursos, mostró la cartera en su momento, se podrían haber construido 25.706 kilómetros de vías terciarias nuevas o cubrir con una transferencia mensual (equivalente a la línea de pobreza extrema) a 7,7 millones de personas en condición pobreza.

Ahora, con la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo, la situación se está complicando de nuevo: por cada galón de diésel, la Nación está poniendo aproximadamente COP 8.000, con corte al 20 de octubre. En el presupuesto del próximo año, según Hacienda, hay COP 9,6 billones para pagar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Le recomendamos: Ley fiscal también toca la reforma pensional: así se movería la plata de los traslados

¿Cuánto costarán la gasolina y el ACPM en noviembre?

El precio promedio de referencia del galón de gasolina corriente en las 13 principales ciudades del país será de COP 15.886, mientras que el del diésel se mantendrá en COP 11.320.

Vea en esta tabla los precios de referencia establecidos para noviembre. Estos valores son precios de referencia.

¿Qué pasará con los precios de los combustibles en diciembre?

La decisión del Gobierno solo garantiza que los precios de referencia de la gasolina y el diésel permanecerán estables durante noviembre. Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda señalaron que evaluarán la continuidad de la medida para diciembre.

“Este análisis permitirá valorar las condiciones del mercado y las implicaciones fiscales antes de definir los ajustes que correspondan para el cierre del año”, dijeron las carteras.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.