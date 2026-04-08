Abren becas para estudiar maestría y doctorado en China

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Icetex y el Gobierno de la República Popular de China lanzaron una nueva convocatoria de becas dirigida a personas que están interesadas en estudiar una maestría o un doctorado presencial en alguna de las universidades de este país.
(Lea: Primeras pistas de cómo se autorregulan los niños colombianos en el uso de redes sociales)
La convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 30 de abril, está dirigida a funcionarios públicos de nivel medio o superior, así como a empresarios y profesionales con trayectoria. Todos los programas, que comenzarán en septiembre de 2026, se dictarán en inglés.
📒 Becas para maestrías y doctorados en China
📌Cierre: 5:00 p.m. del 30 de abril
📍 País: República Popular de China
📚 Área de estudio: Diferentes áreas de estudio
📅 Duración del programa: 24 a 48 meses
🏫 Tipo de curso: Presencial
📝 Idioma: Inglés
(Puede leer: Críticas por la presencia de Juliana Guerrero en Consejo Superior de la U. Popular del Cesar)
📒 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?
- Haber nacido entre el 1 de septiembre de 1981 y el 1 de septiembre de 2003.
- Aquellas personas que se postulen a las maestrías, deben haber culminado sus estudios de profesional universitario o pregrado.
- Los aspirantes en programas de doctorado deben haber culminado sus estudios de maestría.
- Tener un promedio acumulado ponderado de último nivel académico de profesional universitario o maestría: Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado o de maestría sin aproximaciones.
- Contar con un vínculo laboral vigente como servidor público o profesional.
- Acreditar un mínimo de 36 meses de experiencia profesional relacionada al objeto de estudios.
- Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2 o C1 del Marco Común Europeo de Referencia. Para nivel de maestría se requiere mínimo B2.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
(Le puede interesar: Colombia perdió 920.000 estudiantes en educación básica y media en los últimos 10 años)
📒 ¿Qué cubre la beca?
- Cubren el 100 % del valor de la matrícula.
- El hospedaje será dispuesto por la Institución de Educación Superior de la República Popular de China.
- Se otorgarán rubros anuales en su totalidad, distribuido mensualmente, para las personas beneficiarias. 36.000 RMB para estudiantes de maestría y 42.000 RMB para estudiantes de doctorado.
- Seguro médico internacional.
- Seguro médico para estudiantes internacionales brindado por la universidad.
- Un tiquete aéreo internacional de ida y regreso.
(Lea también: U. Antioquia inicia el proceso para elegir nuevo rector: ya se pueden inscribir candidatos)
📒 ¿Cuáles son los programas que están disponibles?
- El Icetes y el Gobierno de la República Popular de China publicaron un listado con más de 70 páginas, con los programas de maestría y doctorado avalados. Aquí la puede consultar.
📒 Documentos requeridos
- Formulario de inscripción del Gobierno de la República Popular China.
- Cédula.
- Pasaporte vigente.
- Certificado conocimientos de inglés.
- Título universitario de pregrado profesional universitario.
- Certificado de vínculo laboral vigente.
- Certificados de experiencia laboral relacionada.
- Certificado de antecedentes disciplinarios.
- Certificado de antecedentes judiciales.
Si quiere más información, puede consultar este enlace.
(Puede leer: Mineducación aprueba CONPES con el que formaliza el Plan Nacional de Formación Integral)
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚