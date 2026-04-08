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Abren becas para estudiar maestría y doctorado en China

La convocatoria del Icetex y el Gobierno de la República Popular de China está dirigida a funcionarios públicos de nivel medio o superior, así como a empresarios y profesionales con trayectoria. Todos los programas serán dictados en inglés.

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Redacción Educación
08 de abril de 2026 - 01:00 p. m.
Abren becas para estudiar maestría y doctorado en China
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El Icetex y el Gobierno de la República Popular de China lanzaron una nueva convocatoria de becas dirigida a personas que están interesadas en estudiar una maestría o un doctorado presencial en alguna de las universidades de este país.

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La convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 30 de abril, está dirigida a funcionarios públicos de nivel medio o superior, así como a empresarios y profesionales con trayectoria. Todos los programas, que comenzarán en septiembre de 2026, se dictarán en inglés.

📒 Becas para maestrías y doctorados en China

📌Cierre: 5:00 p.m. del 30 de abril

📍 País: República Popular de China

📚 Área de estudio: Diferentes áreas de estudio

📅 Duración del programa: 24 a 48 meses

🏫 Tipo de curso: Presencial

📝 Idioma: Inglés

(Puede leer: Críticas por la presencia de Juliana Guerrero en Consejo Superior de la U. Popular del Cesar)

📒 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

  • Haber nacido entre el 1 de septiembre de 1981 y el 1 de septiembre de 2003.
  • Aquellas personas que se postulen a las maestrías, deben haber culminado sus estudios de profesional universitario o pregrado.
  • Los aspirantes en programas de doctorado deben haber culminado sus estudios de maestría.
  • Tener un promedio acumulado ponderado de último nivel académico de profesional universitario o maestría: Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado o de maestría sin aproximaciones.
  • Contar con un vínculo laboral vigente como servidor público o profesional.
  • Acreditar un mínimo de 36 meses de experiencia profesional relacionada al objeto de estudios.
  • Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2 o C1 del Marco Común Europeo de Referencia. Para nivel de maestría se requiere mínimo B2.
  • Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

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📒 ¿Qué cubre la beca?

  • Cubren el 100 % del valor de la matrícula.
  • El hospedaje será dispuesto por la Institución de Educación Superior de la República Popular de China.
  • Se otorgarán rubros anuales en su totalidad, distribuido mensualmente, para las personas beneficiarias. 36.000 RMB para estudiantes de maestría y 42.000 RMB para estudiantes de doctorado.
  • Seguro médico internacional.
  • Seguro médico para estudiantes internacionales brindado por la universidad.
  • Un tiquete aéreo internacional de ida y regreso.

(Lea también: U. Antioquia inicia el proceso para elegir nuevo rector: ya se pueden inscribir candidatos)

📒 ¿Cuáles son los programas que están disponibles?

  • El Icetes y el Gobierno de la República Popular de China publicaron un listado con más de 70 páginas, con los programas de maestría y doctorado avalados. Aquí la puede consultar.

📒 Documentos requeridos

  • Formulario de inscripción del Gobierno de la República Popular China.
  • Cédula.
  • Pasaporte vigente.
  • Certificado conocimientos de inglés.
  • Título universitario de pregrado profesional universitario.
  • Certificado de vínculo laboral vigente.
  • Certificados de experiencia laboral relacionada.
  • Certificado de antecedentes disciplinarios.
  • Certificado de antecedentes judiciales.

Si quiere más información, puede consultar este enlace.

(Puede leer: Mineducación aprueba CONPES con el que formaliza el Plan Nacional de Formación Integral)

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Por Redacción Educación

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