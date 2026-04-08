Abren becas para estudiar maestría y doctorado en China Foto: Inteligencia Artificial

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El Icetex y el Gobierno de la República Popular de China lanzaron una nueva convocatoria de becas dirigida a personas que están interesadas en estudiar una maestría o un doctorado presencial en alguna de las universidades de este país.

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La convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 30 de abril, está dirigida a funcionarios públicos de nivel medio o superior, así como a empresarios y profesionales con trayectoria. Todos los programas, que comenzarán en septiembre de 2026, se dictarán en inglés.

📒 Becas para maestrías y doctorados en China

📌Cierre: 5:00 p.m. del 30 de abril

📍 País: República Popular de China

📚 Área de estudio: Diferentes áreas de estudio

📅 Duración del programa: 24 a 48 meses

🏫 Tipo de curso: Presencial

📝 Idioma: Inglés

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📒 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

Haber nacido entre el 1 de septiembre de 1981 y el 1 de septiembre de 2003.

Aquellas personas que se postulen a las maestrías, deben haber culminado sus estudios de profesional universitario o pregrado.

Los aspirantes en programas de doctorado deben haber culminado sus estudios de maestría.

Tener un promedio acumulado ponderado de último nivel académico de profesional universitario o maestría: Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado o de maestría sin aproximaciones.

Contar con un vínculo laboral vigente como servidor público o profesional.

Acreditar un mínimo de 36 meses de experiencia profesional relacionada al objeto de estudios.

Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2 o C1 del Marco Común Europeo de Referencia. Para nivel de maestría se requiere mínimo B2.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

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📒 ¿Qué cubre la beca?

Cubren el 100 % del valor de la matrícula.

El hospedaje será dispuesto por la Institución de Educación Superior de la República Popular de China.

Se otorgarán rubros anuales en su totalidad, distribuido mensualmente, para las personas beneficiarias. 36.000 RMB para estudiantes de maestría y 42.000 RMB para estudiantes de doctorado.

Seguro médico internacional.

Seguro médico para estudiantes internacionales brindado por la universidad.

Un tiquete aéreo internacional de ida y regreso.

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📒 ¿Cuáles son los programas que están disponibles?

El Icetes y el Gobierno de la República Popular de China publicaron un listado con más de 70 páginas, con los programas de maestría y doctorado avalados. Aquí la puede consultar.

📒 Documentos requeridos

Formulario de inscripción del Gobierno de la República Popular China.

Cédula.

Pasaporte vigente.

Certificado conocimientos de inglés.

Título universitario de pregrado profesional universitario.

Certificado de vínculo laboral vigente.

Certificados de experiencia laboral relacionada.

Certificado de antecedentes disciplinarios.

Certificado de antecedentes judiciales.

Si quiere más información, puede consultar este enlace.

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