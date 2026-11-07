De acuerdo con las entidades, cada una de estas universidades otorgará una beca del 50 % de la matrícula a un máximo de dos estudiantes de maestría y una beca del 100 % de la matrícula a cuatro estudiantes de doctorado. Las instituciones serán las encargadas de…

Colfuro y el Consorcio Campus Iberus, conformado por las universidades españolas de Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja, abrieron una nueva convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría o doctorado en alguna de estas instituciones.

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Becas de hasta 100 % para maestrías y doctorados en España: nueva convocatoria de Colfuturo

De acuerdo con las entidades, cada una de estas universidades otorgará una beca del 50 % de la matrícula a un máximo de dos estudiantes de maestría y una beca del 100 % de la matrícula a cuatro estudiantes de doctorado. Las instituciones serán las encargadas de determinar cuáles son los programas que son elegibles para este crédito-beca.

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Colfuturo, por su parte, será la entidad encargada de entregar el resto de la matrícula y el sostenimiento, y cubrirá otros costos relacionados, conforme a sus políticas y procedimientos, que podrá ser hasta USD 50.000 y podrá durar por dos años.

Este apoyo, detallaron las entidades, durará entre uno y dos años en las maestrías, dependiendo de la duración del programa que se escoja; y será de tres años para aquellos estudiantes de doctorados. Está previsto que los programas comiencen el próximo año y la convocatoria cerrará el 4 de marzo. Los resultados de las personas seleccionadas estarán disponibles el 18 de mayo de 2027.

La entidad aclara que "el crédito se convierte en una beca parcial cuando el estudiante regresa a Colombia y reside allí durante un período preestablecido. Para acceder a la beca, el estudiante debe cumplir todos los requisitos previamente acordados con Colfuturo".

✏️ ¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Ser colombiano/a.

Tener un título de pregrado.

Ser admitido en uno de los programas ofrecidos por las universidades habilitadas. Así puede certificarlo.

Redactar un escrito.

Presentar la solicitud al Programa Crédito-Beca de Colfuturo.

Al momento de legalizar el crédito beca, debe certificar el dominio de un segundo idioma. Revise los exámenes y puntajes admitidos.

✏️ ¿En qué consiste la beca?

Para los estudiantes de doctorado, cada universidad entregará hasta cuatro becas que cubren el 100 % de la matrícula.

En el caso de las maestrías, se ofrecerán hasta dos becas por institución, que cubren el 50% del costo de matrícula.

Cabe recordar que el sistema de financiación de COLFUTURO consiste en un crédito-beca de hasta USD 50.000 por un período máximo de financiación de dos años. Este valor podrá ser usado para:

– Tiquetes aéreos

– Auxilio de instalación (pago único de hasta USD 2.000)

– Matrícula

– Seguro médico

– Sostenimiento (hasta USD 2.000 por mes)

– Auxilio para libros de texto y computador (máximo USD 2.000 por año)

– Seguro de deudores

Colfuturo le entregará a cada beneficiario una carta de patrocinio que indica el monto total del crédito-beca.

✏️ ¿Cuáles son las universidades que hacen parte de este programa de Colfuturo?

Universidad de Zaragoza , que tiene una oferta centrada principalmente en ingeniería, ciencias, salud, economía y humanidades.

, que tiene una oferta centrada principalmente en ingeniería, ciencias, salud, economía y humanidades. Universidad Pública de Navarra , la cual cuenta con programas relacionados con tecnología, ingeniería, economía y ciencias sociales.

, la cual cuenta con programas relacionados con tecnología, ingeniería, economía y ciencias sociales. Universidad de Lleida , que tiene programas enfocados en agronomía, salud, educación y otras áreas del conocimiento.

, que tiene programas enfocados en agronomía, salud, educación y otras áreas del conocimiento. Universidad de La Rioja, cuya formación se centra principalmente en ciencias, ingeniería, educación, derecho y economía.

✏️ ¿Cómo postularse al crédito-beca?

Elija el programa académico de su interés; puede ser de maestría o doctorado.

Luego, deberá inscribirse en la convocatoria 2027 del Programa Crédito Beca de Colfuturo.

Allí deberá completar el formulario. Para hacerlo, puede apoyarse en este instructivo .

Luego, tendrá que presentar toda la documentación exigida por la fundación.

Colfuturo será la entidad encargada de enviar la lista de beneficiarios a las universidades de Campus Iberus. Cada institución verificará las condiciones del convenio y asignará los apoyos económicos disponibles.

Si quiere más información, podrá consultar en este enlace.

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