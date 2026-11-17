La convocatoria para el programa Maestría en Geoinformación y Observación de la Tierra para la Modelación y Gestión Ambiental (GEM MSc) 2027–2029, como se llama formalmente, estará abierta hasta el próximo 15 de enero de 2027. Los resultados de…

El Consorcio Universitario GEM, con financiación de la Unión Europea a través de Erasmus Mundus, abrió nuevamente la convocatoria de becas para estudiar una maestría en tecnología geoespacial y medioambiente durante 2027. De acuerdo con la entidad, para este año tiene disponibles entre 16 y 20 becas.

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La convocatoria para el programa Maestría en Geoinformación y Observación de la Tierra para la Modelación y Gestión Ambiental (GEM MSc) 2027–2029, como se llama formalmente, estará abierta hasta el próximo 15 de enero de 2027. Los resultados de admisión se conocerán el 31 de marzo de 2027.

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De acuerdo con la entidad, para la admisión de 2026, recibieron aproximadamente 2500 solicitudes de personas interesadas en todo el mundo, por lo que decidieron ser más exigentes con los requisitos para la reciente convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la beca?

La entidad advirtió que ofrecerán una admisión al programa a un número limitado de solicitantes, que podrá ser entre 16 y 20, dependiendo del programa. Además, hay disponibles un máximo de 16 plazas autofinanciadas. Estas se ofrecerán por orden de llegada a solicitantes que hayan recibido una oferta de plaza en el programa, pero no una beca Erasmus; o que puedan autofinanciarse antes de la fecha límite.

También dijo que "cada año, muchas solicitudes son declaradas no elegibles porque los solicitantes no cumplen con uno o más de los requisitos de admisión publicados o no proporcionan la documentación requerida". Por eso, pidió que se revisaran cuidadosamente los requisitos.

Tener una licenciatura o un título equivalente de educación superior de primer ciclo expedido por una institución de educación superior reconocida. La institución debe figurar entre las 10.000 mejores universidades del mundo según el Ranking Webometrics de Universidades Mundiales en el momento de la solicitud.

Los estudiantes que se encuentren en el último año de su licenciatura pueden presentar su solicitud, siempre que adjunten una declaración oficial de su universidad que confirme su situación actual y la fecha prevista de graduación.

El título deberá obtenerse y presentarse antes del 31 de julio de 2027.

Obtener un buen promedio, que podrá consultar en este enlace.

Los solicitantes que no cumplan los requisitos para una exención deberán demostrar un alto nivel de competencia en inglés académico mediante la presentación de una de las pruebas de inglés aprobadas, que podrá consultar en este enlace.

La experiencia profesional, de investigación o de campo relevante se considera una ventaja, pero no es un requisito formal de elegibilidad.

Si quiere conocer más detalles sobre los requisitos, puede visitar este enlace.

¿Cuáles son las áreas de estudio de las becas?

Para postularse, deberá seleccionar un área de estudio al presentar su solicitud:

Planificador geoespacial

Analista geoespacial

Desarrollador geoespacial

Modelador geoespacial

La entidad señaló que solo se puede solicitar una plaza en una de las categorías y que no está permitido cambiar de programa una vez admitido.

¿Qué cubre la beca?

Para el cohorte 2027–2029, se contempla que las personas seleccionadas reciban:

Exención del 100 % de la matrícula y seguro estudiantil.

€1.400 mensuales durante un máximo de 24 meses, equivalentes a €33.600.

Formación internacional durante dos años, con movilidad académica entre universidades europeas.

El apoyo mensual está destinado a contribuir a los gastos de alojamiento, manutención, viajes, visados y materiales de estudio.

¿Cuáles son los documentos clave para postularse?

Título de licenciatura con honores de primera o segunda clase (o titulación equivalente).

Transcripción oficial de los registros.

Traducciones certificadas a inglés (si procede).

Certificados de grado y expedientes académicos adicionales (cuando corresponda).

Pasaporte.

Currículum Vitae (CV).

Plan financiero, en el que los solicitantes proporcionen información sobre cómo planean financiar sus estudios durante el programa de dos años.

Fechas que deberá tener en cuenta

15 de enero de 2027 (23:59 CET) – fecha en que se cerrará la convocatoria.

31 de marzo de 2027 – notificación de admisión y resultados de la beca Erasmus+.

1 de mayo de 2027 – fecha límite para el pago de la matrícula.

31 de julio de 2027 – fecha límite para la entrega de los documentos de graduación certificados finales.

Si quiere conocer más detalles de la convocatoria, visite este enlace.

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