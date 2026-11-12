Quieren asistir a su colegio, pero no pueden porque no tienen ni agua ni papel higiénico

En el colegio de Saray Pérez Beltrán, ubicado en Popayán (Cauca), algunas de las puertas de los baños no cierran y hay varios sanitarios y lavamanos con las llaves sueltas. Las más de 1.000 niñas y jóvenes que estudian allí tampoco cuentan con dispensadores de productos para la higiene menstrual. “Para nosotras no son espacios secundarios. Los tenemos que usar de lunes a viernes, pero, muchas veces, preferimos no hacerlo, por más que tengamos jornadas de siete u ocho horas”, dice.

A Sneider Licona Amado le pasa algo parecido en el corregimiento de Pasacaballos, en Bolívar. Cuenta que estas razones han provocado que los estudiantes sientan incomodidad e inseguridad al usar los baños.

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Ambos estudiantes hicieron parte de uno de los conversatorios de la sexta edición del Foro de Educación de la Fundación Barco, que se realizó recientemente en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá y cuyo tema central fue el saneamiento escolar. Durante la jornada, la entidad presentó un sondeo sobre las condiciones de saneamiento de sus instituciones que realizó a más de 1.500 estudiantes de grado quinto a once en 74 colegios de Colombia.

La idea de hacer este sondeo, recuerda María Helena Castillo Storino, directora social de la Fundación Barco, surgió hace dos o tres años durante el foro que hizo la institución sobre infraestructura escolar. “Empezamos a conversar con niños y niñas, y resultó que el lugar al que más miedo le tienen en el colegio es el baño”, añade.

Cuando buscaron cifras o datos que respaldaran lo que los estudiantes les estaban contando, encontraron que había un enorme vacío. “Hay intentos de algunas organizaciones, pero no hay datos oficiales ni se actualizan de manera permanente”, indica.

Esta fue la razón por la cual decidieron enviarle una encuesta a los estudiantes de las zonas donde vienen adelantando sus proyectos. En total, respondieron 1.533 estudiantes de 10 departamentos; sin embargo, Castillo aclara que estos resultados corresponden a un sondeo, “no a una muestra estadística o a un censo, pero nos ofrece una información muy valiosa”.

Uno de los hallazgos que más les llamó la atención muestra que el 73 % de los estudiantes ha evitado usar el baño de su colegio por el estado en que se encuentra. Entre sus razones están la falta de agua o el mal estado de la infraestructura. Otro de los resultados que destaca Castillo es que el 30 % de los alumnos asegura que en su institución nunca hay agua potable y la mitad, que ni siquiera hay agua para lavarse las manos.

Además, el 80 % de los estudiantes que participaron indica que nunca hay jabón, el 40 % que no hay papel higiénico, el 42 % que los baños no tienen buena ventilación y el 24 % que no tienen buena iluminación.

El panorama de las niñas es un poco más inquietante, pues el 55 % señala que no ha podido usar el baño cuando lo necesita, frente a un 44 % de los niños; y el 44 % de las niñas añade que casi nunca lo usa, frente al 33 % de los niños. Y se agudiza durante la menstruación: en varios colegios ni siquiera hay canecas para depositar sus toallas higiénicas usadas y, de hecho, en estos días, hasta el 40 % de las niñas y jóvenes considera no ir al colegio.

De acuerdo con Castillo, han encontrado que varias niñas terminan no yendo a clases porque algunos docentes, sin mala intención, “les dicen que es mejor que no vayan esos días, porque piden muchos permisos para ir al baño. En otros casos solo las dejan ir en el recreo. “Si una niña falta tres o cuatro días al mes, al final acumula unos 40 días de ausencia. Y si pierde el año, hay un riesgo enorme de deserción”.

El sondeo también encontró que el 29 % de los estudiantes que respondió la encuesta ha pensado en faltar a clases o irse antes por el estado de los baños. Según los resultados publicados por la Fundación Barco, quienes evitan usarlos son hasta diez veces más propensos al ausentismo y pueden tener hasta cuatro veces más dificultades para concentrarse.

“¿Quién se puede concentrar aguantando tanto tiempo sin ir al baño?”, se pregunta la estudiante Saray Pérez.

El saneamiento afecta el aprendizaje

Lo primero que explica Omar Garzón, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, es que cuando hablamos de saneamiento escolar, hacemos referencia a todo “aquello que se vincula a la infraestructura escolar asociada a la provisión de acueducto, alcantarillado y, adicionalmente, el manejo de aguas residuales, manejo de basuras y la información asociada a baños y cafeterías”.

En Colombia, sin embargo, se ha generado un debate que, a juicio de Garzón, es interesante: “Para nosotros, el saneamiento nunca ha estado en el centro del aprendizaje. A pesar de que varios datos nos muestran su importancia”. Una de esas cifras de las que habla apunta a que la provisión y la calidad de los baños están asociadas con al menos dos días de inasistencia al mes en niñas de 9 a 14 años. “Esas inasistencias regulares hacen que se atrasen, y eso puede llevar a que repitan el año o a menores puntajes en pruebas estandarizadas”, advierte.

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Pero, ¿construir más baños puede hacer que disminuya la inasistencia de las niñas? Daniel Tobón García, médico, fundador y director de Welbin, una organización que mide las condiciones de bienestar en los colegios de Colombia, explica que la evidencia internacional ha reunido algunas pistas. Una de ellas, anota, es un estudio publicado en 2017 y que se llevó a cabo en India, luego de la construcción de baños escolares. Encontró que esto incrementó de forma significativa la matrícula de niñas en edad de pubertad, sobre todo cuando los baños estaban separados por género. Esta investigación, de Anjali Adukia, no halló efectos significativos sobre el rendimiento académico.

Otro estudio, un ensayo aleatorio publicado en 2012 y realizado en escuelas públicas de la provincia de Nyanza, en Kenia, encontró que en los colegios donde se mejoró el tratamiento del agua y se promovió la higiene, las niñas faltaron en promedio seis días menos al año. En los niños no hubo cambios.

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Tobón cita una revisión sistemática de 2019 que analizó 38 estudios en países de ingresos bajos y sugiere que la evidencia sobre la reducción del ausentismo es mixta. “Los resultados dependen de que los baños se mantengan funcionando, no solo de construirlos”, señala.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en febrero de este año uno de los análisis más recientes en la región. Allí determinaron que una proporción significativa de estudiantes en América Latina y el Caribe depende exclusivamente del colegio para acceder a agua, saneamiento e higiene y hallaron que mejores servicios en la escuela y en el hogar se pueden traducir en mayores logros educativos.

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No es la primera vez que el BID llega a una conclusión similar. En 2011, otro estudio comparó los puntajes en lenguaje y matemáticas de estudiantes de tercer y sexto grado de 16 países de la región con las condiciones de sus escuelas. Encontró que el acceso a agua potable, alcantarillado y un número adecuado de baños estaba altamente asociado con los aprendizajes, incluso después de tener en cuenta las características de los alumnos.

Además de la inasistencia, una revisión de 83 estudios publicada en 2025 en la revista BMJ Global Health apunta a otra afectación: el aprendizaje puede verse interrumpido por la deshidratación cuando el acceso al agua es limitado. Los investigadores, liderados por Sarah Bick, del Departamento de Control de las Enfermedades de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, recuerdan que los parásitos intestinales alcanzan su pico en la edad escolar, causan anemia y afectan el crecimiento y el desarrollo cognitivo.

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Ese efecto puede empezar desde muy temprano. En India, una investigación publicada en 2016 en la revista Journal of Human Resources encontró que los niños y niñas que vivieron su primer año en zonas donde el Gobierno impulsó la construcción de letrinas tenían, a los seis años, más probabilidades de reconocer letras y números sencillos.

Además, en Colombia, la Encuesta Nacional de Parasitismo Intestinal en Población Escolar (2012-2014), elaborada por el Ministerio de Salud y la Universidad de Antioquia (UdeA), encontró parásitos en uno de cada tres escolares.

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A pesar de que cada vez más la comunidad científica reúne datos clave, a los ojos de Francis de los Reyes, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) e invitado al foro, los estudios hacen preguntas distintas y usan metodologías diversas, lo que dificulta llegar a un consenso.

Un vacío en las cifras

El saneamiento escolar es un tema del que poco se habla, pues como explica Garzón, del LEE, son muy pocos los datos oficiales que se tienen sobre este tema. Por ejemplo, el censo del DANE sobre educación formal no pregunta por el estado de la infraestructura ni si el colegio cuenta con baterías sanitarias. Hasta el momento, Colombia únicamente tiene un registro disponible, conocido como Anexo 10, el cual es voluntario y tampoco incluye los baños, por lo que los rectores los mencionan en comentarios abiertos. Lo han diligenciado cerca de 30.000 de las 56.000 sedes educativas del país, pero sus datos más recientes son de 2024.

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Esos datos muestran que el 51 % de las instituciones rurales que llenan ese anexo reporta un problema de infraestructura grave o severo. También señalan que siete de cada diez sedes tienen acceso a agua, ya sea por acueducto, pozo u otro mecanismo, y cinco de cada diez tienen alcantarillado. En las rurales, solo dos de cada diez lo reportan.

El Índice Welbin, una autoevaluación que responden los directivos de cada colegio, ofrece otra mirada. En 2024, con muestras representativas de los colegios oficiales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cundinamarca, encontró que la mayoría no cumple la norma técnica colombiana (NTC 4595), que exige un sanitario con su lavamanos por cada 25 estudiantes.

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Por ejemplo, en Barranquilla, no la cumplen más de nueve de cada diez colegios oficiales. “Allí cada baño lo comparten 81 estudiantes o más, tres veces lo que permite la norma”, asegura Tobón. En Medellín y Cali, por su parte, son cerca de nueve instituciones de cada diez; y, en Bogotá, la cifra es de ocho de cada diez.

La brecha, agrega Tobón, se amplía dependiendo del tema. En agua, la desventaja es de los colegios rurales, pues en Cundinamarca, el 89 % de las instituciones oficiales urbanas tiene agua potable, constante y gratuita, frente al 37 % de las rurales. En el número de baños, el hacinamiento es en los planteles urbanos, porque los de las ciudades son más grandes. En lo rural, el problema es el mantenimiento; de hecho, en Cundinamarca, uno de cada cuatro sanitarios de los colegios rurales no funciona.

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Pero, ¿quién debe garantizar que estos problemas se solucionen? En opinión de Tobón, la responsabilidad es compartida y no se puede perder de vista que cada actor tiene una parte clara. El Ministerio de Educación, por ejemplo, se encarga de fijar la norma y cofinancia la infraestructura; mientras que las secretarías de educación administran el servicio y deben garantizar que la norma se cumpla. Los rectores, por su parte, como ordenadores del gasto, deben verificar que los baños funcionen.

En este debate, Tobón pide que no se deje de lado que hoy, en la actualidad, el país no cuenta con un sistema de información público, abierto y actualizado sobre las condiciones de los colegios. “Lo que no se mide, no se gestiona”, dice. Ya la Corte Constitucional había recordado en la Sentencia T-175 de 2026 que la falta de baños adecuados en un colegio vulnera el derecho a la educación.

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Después de publicar los resultados del sondeo, la Fundación Barco asegura que, por medio del programa Baños al Derecho, publicado durante el foro, comenzará con un diagnóstico en 725 establecimientos educativos rurales del Caribe y el Eje Cafetero, con el que proyecta beneficiar a más de 128.000 estudiantes. Para Castillo, esta es solo una parte: “Debemos apostarle a un cambio social, en el que todos y todas seamos partícipes”.

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