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Quieren asistir a su colegio, pero no pueden porque no tienen ni agua ni papel higiénico

La Fundación Barco presentó los resultados del sondeo que le hicieron a 1.533 estudiantes en 10 departamentos. Encontró que el 73 % de los jóvenes encuestados ha evitado usar el baño de la institución por el estado en el que se encuentra. ¿Cómo afectan estas condiciones a la asistencia y el aprendizaje? 

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
El 73 % de los estudiantes dijo que prefería no asistir al colegio por las condiciones en las que se encontraban sus baños.
Foto: En materia de educación, HIDROITUANGO S.A. aporta más de COP 21.391 millones para la construcción de tres Centros de Desarrollo Infantil (CDI). / Cortesía HIDROITUANGO S.A.

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En el colegio de Saray Pérez Beltrán, ubicado en Popayán (Cauca), algunas de las puertas de los baños no cierran y hay varios sanitarios y lavamanos con las llaves sueltas. Las más de 1.000 niñas y jóvenes que estudian allí tampoco cuentan con dispensadores de productos para la higiene menstrual. “Para nosotras no son espacios secundarios. Los tenemos que usar de lunes a viernes, pero, muchas veces, preferimos no hacerlo, por más que tengamos jornadas de siete u ocho horas”, dice.

Más información: Resultados UdeA 2027-1: ¿cómo saber si fue admitido y cómo es el proceso de matrícula?

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Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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