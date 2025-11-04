El sindicato del SENA seguiría en paro, ¿por qué? Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sindicato de empleados públicos del SENA (SINDESENA) anunció que continuará en paro, el cual empezó el 7 de octubre. Dicen que, por el momento, en algunas de sus peticiones se han logrado acuerdos muy precarios y, en otras, no ha habido avances con los representantes de la Dirección General.

(Lea: Si su hijo perdió el año, puede apelar la decisión en caso de que el colegio incumpla esta regla)

De acuerdo con el sindicato, este paro se ha centrado en “la defensa de los derechos laborales, la formación profesional integral y el fortalecimiento del SENA como patrimonio público”.

Como parte del paro, integrantes del sindicato instalaron una serie de carpas desde el 1° de octubre, en las que establecieron mesas de diálogo con los aprendices y trabajadores de la entidad. “Allí también se informaron de las problemáticas que aquejan a la comunidad educativa en las regionales y centro del país”, se lee en el documento.

Hasta el momento, agregó SINDESENA, se han realizado una serie de mesas de diálogo con directivos regionales, subdirectivas e integrantes de centros de formación del SENA. Estos espacios, a juicio del sindicato, han sido muy productivos y beneficiosos, porque podrían “contribuir al avance en la solución de diversas problemáticas y al fortalecimiento institucional”.

(Puede leer: Necesitamos más médicos especialistas, pero escasean los cupos en los hospitales)

Sin embargo, en un nuevo comunicado, SINDESENA le pidió a Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general de la entidad, una reunión para tratar una serie de temas, los cuales “son fundamentales para levantar el paro y retomar con normalidad las actividades laborales y de formación”.

Uno de los temas de los que habla el sindicato es el Hambre Cero en la entidad y, para ello, pide una estructuración y puesta en marcha de una estrategia que permita materializar en la entidad el programa Hambre Cero. Básicamente, exigen que se suministre cada día una ración de comida con balance nutricional, que preferiblemente se elabore en el SENA, en el marco de las estrategias Formación – Producción, SENA – Proveedor – SENA.

Dr. @JorgeELondonoU



Nuestro #ParoNacionalSena espera acuerdo por:

•⁠ ⁠Hambre cero SENA

•⁠ ⁠Dignificación contratistas

•⁠ ⁠Nombramiento directivos

•⁠ ⁠Celeridad en movimientos de personal

•⁠ ⁠Ampliación planta de personal

•⁠ ⁠Solución problemática sistemas pic.twitter.com/oYIZU2GkaL — Sindicato del SENA (@sindesenacol) October 30, 2025

Otro de los temas en los que no han llegado a un acuerdo es en la situación de los contratistas. Según el sindicato, en los procesos de acceso, permanencia y condiciones, en los administrativos y en los contractuales, no se han definido los criterios objetivos para la contratación de instructores. Además, solicitan que estos no dependas únicamente del subdirector, sino que se realice con el comité verificador.

(Le puede interesar: “Lamentamos fallecimiento de nuestro egresado”: Instituto de Ciencias U. Nacional)

También piden el nombramiento en propiedad de los directivos del SENA y la celeridad y efectividad en el trámite de movimientos de personal (reubicaciones, traslados y permutas). En este último punto, dicen que se debería priorizar los casos críticos de salud y aquellos relacionados con la unificación del núcleo familiar que involucren menores de edad o adultos mayores.

A la lista de temas, finalmente, se suma la ampliación de la planta de personal y establecer una solución a la problemática de sistemas, como por ejemplo la asignación inmediata de un asesor para sistemas o la compra de 30.000 computadores en el primer semestre de 2026.

(Lea también: Ministerio de Educación abre proceso sancionatorio a la Universidad del Atlántico)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚