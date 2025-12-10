Becas Erasmus Mundus: así puede postularse a una maestría en Europa Foto: Pexels

¿Está interesado en estudiar un máster en Europa? Cinco universidades de este continente lanzaron GOALS, un máster de dos años en Gobernanza y Administración del Ocio y el Deporte, el cual es dictado completamente en inglés.

Este programa es operado conjuntamente por la Universidad de Lille (Francia), la Universidad de Lisboa (Portugal), la Universidad Mykolas Romeris (Lituania), la Universidad Nicolás Copérnico (Polonia) y LUNEX, la Universidad Internacional de Salud, Ejercicio y Deportes de Luxemburgo.

Este programa, en noviembre de 2024, recibió la acreditación del Consejo Superior para la Evaluación de la Investigación y la Enseñanza Superior de Francia (Hcéres), válida por seis años. Estos son los requisitos para postularse:

📚 ¿Quiénes se pueden postular a las becas?

Pueden postularse candidatos de todo el mundo, tanto los becarios como los que reciben financiación propia. Deberán presentar su solicitud a través del mismo formulario en línea.

📚 Fechas clave en la inscripción

Apertura de la campaña de postulación: 17 de octubre de 2025

Fecha límite de presentación de solicitudes en línea: 22 de febrero de 2026

Posible invitación para entrevista en línea (para candidatos preseleccionados): marzo y abril de 2026

Selección final de solicitantes: abril de 2026

📚 ¿Cuáles son los requisitos para postularse?

📝 Tener un título universitario de Educación Superior o un nivel de aprendizaje equivalente reconocido de acuerdo con el programa de Máster GOALS.

📝 La formación científica esperada es la siguiente: Gestión deportiva (sociología del deporte, marketing deportivo, comunicación deportiva, finanzas deportivas, economía del deporte, gestión de eventos deportivos) o Gestión/administración de empresas (sociología, marketing, comunicación, finanzas, economía, gestión de eventos) o Estudios deportivos (educación física, entrenamiento deportivo, fitness, deporte y bienestar).

📝 Los estudiantes matriculados en su último año de grado pueden proporcionar un certificado oficial de registro emitido por su institución. Si son seleccionados, deben proporcionar su título oficial o certificado de logro del título de Licenciatura antes del 30 de agosto, o su inscripción al programa será cancelada.

📝 El dominio del inglés es un requisito básico. Todos los hablantes nativos no angloparlantes deben acreditar un nivel de inglés B2 válido (MCER – Marco Común Europeo de Referencia) o equivalente.

📚 ¿Qué documentos se necesitan para postularse a la beca?

📝Copia legal del título de licenciatura o equivalente reconocido relacionado con estudios deportivos, gestión o administración de empresas (más traducción al inglés), o una carta formal de su universidad que indique que finalizarán su programa.

📝 Copia legal del expediente académico oficial de toda la carrera y nota media (más traducción al inglés).

📝 Currículum Vitae, preferiblemente utilizando el modelo Europass (o máximo tres páginas).

📝 Certificado oficial de idioma válido.

📝 Pasaporte o documento de identidad válido para ciudadanos de la UE.

📝 Dos cartas de recomendación de un académico y un profesional.

📝 No es necesario presentar una carta de motivación. Sin embargo, se le pedirá que exprese su motivación en la plataforma de solicitud.

📚 ¿Cómo postularse a la beca?

📏 Completar un formulario de solicitud en línea en inglés y proporcionar todos los documentos requeridos. Deberá enviarse antes de la fecha límite de la convocatoria.

📏 Entrevista a los candidatos preseleccionados. Durará 20 minutos y está diseñada para explorar la motivación de los candidatos para estudiar el curso GOALS, su capacidad de pensamiento crítico y su comprensión de los temas de trabajo social.

📏 Selección final. La clasificación final de los solicitantes se obtendrá combinando las puntuaciones de las solicitudes en papel (50 %) con el desempeño en la entrevista (50 %). La clasificación generada es utilizada por la Junta de Selección y Examen para seleccionar a aproximadamente 50 solicitantes.

Si quiere conocer más información sobre esta convocatoria, puede visitar este enlace.

