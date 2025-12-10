Logo El Espectador
Estas son las mejores universidades de Colombia, según Times Higher Education

El Times Higher Education Latin America University Rankings 2026 incluyó para este año 223 instituciones de 16 países. Colombia, en esta edición, cuenta con 39 universidades dentro del escalafón.

Redacción Educación
10 de diciembre de 2025 - 09:11 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Times Higher Education, una firma que se ha popularizado por hacer ránkings educativos, publicó recientemente una nueva edición del listado de las mejores universidades de América Latina y el Caribe. Se trata del Times Higher Education Latin America University Rankings 2026, que incluyó 223 instituciones de 16 países.

Según explicó la organización en un comunicado, el escalafón evalúa a las universidades con un enfoque intensivo en investigación y a partir de sus misiones principales, que son la docencia, producción científica, transferencia de conocimiento y proyección internacional.

Para este año hubo un cambio clave: las instituciones fueron evaluadas en relación con la población global de universidades del ranking mundial, y no solo comparadas entre sí dentro de la región, por lo que, “pudo haber cambios en algunos puntajes”, explicó la entidad.

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron: enseñanza (entorno de aprendizaje); entorno de investigación (volumen, ingresos y reputación); calidad de la investigación; perspectiva internacional; e industria, que incluye ingresos y patentes.

Por segundo año consecutivo, la Universidad de São Paulo (Brasil) obtuvo el primer lugar, por sus altos puntajes en enseñanza, investigación e impacto en la industria. La firma también destacó el caso de México, que logró ubicar dos instituciones en el top 10 por primera vez desde 2017, y el de Ecuador, que ingresó por primera vez al top 20.

📒 ¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia?

Colombia, en esta edición, cuenta con 39 universidades dentro del escalafón. Estas son:

📚 Universidad de los Andes (puesto 14)

📚 Universidad Nacional de Colombia (puesto 30)

📚 Universidad de Antioquia (puesto 34)

📚 Universidad del Rosario (puesto 42)

📚 Universidad del Norte (puesto 43)

📚 Universidad de la Costa (puesto 57)

📚 Pontifica Universidad Javeriana (puesto 75)

📚 Universidad Pontificia Bolivariana (puesto 88)

📚 Universidad Antonio Nariño (puesto 91)

📚 Universidad de La Sabana (puesto 93)

📚 Universidad de Medellín (puesto 95)

📚 Universidad EAFIT (puesto 97)

📚 Universidad Tecnológica de Bolívar (puesto 98)

📚 Universidad ICESI (puesto 99)

📚 Universidad de El Bosque (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad Externado (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad del Valle (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad Industrial de Santander (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad CES (entre el puesto 126 y 150)

📚 Universidad EIA (entre el puesto 126 y 150)

📚 Universidad EAN (puesto después del 151)

📚 Instituto Tecnológico Metropolitano (puesto después del 151)

📚 Universidad de la Salle (puesto después del 151)

📚 Universidad Militar Nueva Granada (puesto después del 151)

📚 Universidad Simón Bolívar (puesto después del 151)

📚 Universidad Tecnológica de Pereira (puesto después del 151)

📚 Universidad Católica de Colombia (puesto después del 151)

📚 Universidad de Cartagena (puesto después del 151)

📚 Universidad del Magdalena (puesto después del 151)

📚 Universidad de Pamplona (puesto después del 151)

📚 Universidad Distrital Francisco José de Caldas (puesto después del 151)

📚 Universidad Libre (puesto después del 151)

📚 Universidad Manuela Beltrán (puesto después del 151)

📚 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (puesto después del 151)

📚 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) (puesto después del 151)

📚 Universidad Jorge Tadeo Lozano (puesto después del 151)

📚 Universidad del Cauca (puesto después del 151)

📚 Universidad de Santander (puesto después del 151)

📚 Universidad de San Buenaventura Cali (puesto después del 151)

📒 ¿Cuáles son las diez mejores universidades de América Latina?

✅ Universidad de São Paulo (Brasil)

✅ Universidad de Campinas (Brasil)

✅ Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

✅ Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

✅ Universidad Estadual Paulista (Brasil)

✅ Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)

✅ Tecnológico de Monterrey (México)

✅ Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil)

✅ Universidad Nacional Autónoma de México (México)

✅ Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)

Si quiere conocer más información sobre el escalafón, puede visitar este enlace.

Por Redacción Educación

