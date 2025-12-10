Estas son las mejores universidades de Colombia, según Times Higher Education Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Times Higher Education, una firma que se ha popularizado por hacer ránkings educativos, publicó recientemente una nueva edición del listado de las mejores universidades de América Latina y el Caribe. Se trata del Times Higher Education Latin America University Rankings 2026, que incluyó 223 instituciones de 16 países.

(Puede leer: Universidad Distrital: en medio de controversias, posesionan a José Lizcano como nuevo rector)

Según explicó la organización en un comunicado, el escalafón evalúa a las universidades con un enfoque intensivo en investigación y a partir de sus misiones principales, que son la docencia, producción científica, transferencia de conocimiento y proyección internacional.

Para este año hubo un cambio clave: las instituciones fueron evaluadas en relación con la población global de universidades del ranking mundial, y no solo comparadas entre sí dentro de la región, por lo que, “pudo haber cambios en algunos puntajes”, explicó la entidad.

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron: enseñanza (entorno de aprendizaje); entorno de investigación (volumen, ingresos y reputación); calidad de la investigación; perspectiva internacional; e industria, que incluye ingresos y patentes.

Por segundo año consecutivo, la Universidad de São Paulo (Brasil) obtuvo el primer lugar, por sus altos puntajes en enseñanza, investigación e impacto en la industria. La firma también destacó el caso de México, que logró ubicar dos instituciones en el top 10 por primera vez desde 2017, y el de Ecuador, que ingresó por primera vez al top 20.

(Le puede interesar: Petro anuncia reunión en su despacho para tratar crisis de la UdeA)

📒 ¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia?

Colombia, en esta edición, cuenta con 39 universidades dentro del escalafón. Estas son:

📚 Universidad de los Andes (puesto 14)

📚 Universidad Nacional de Colombia (puesto 30)

📚 Universidad de Antioquia (puesto 34)

📚 Universidad del Rosario (puesto 42)

📚 Universidad del Norte (puesto 43)

📚 Universidad de la Costa (puesto 57)

📚 Pontifica Universidad Javeriana (puesto 75)

📚 Universidad Pontificia Bolivariana (puesto 88)

📚 Universidad Antonio Nariño (puesto 91)

📚 Universidad de La Sabana (puesto 93)

📚 Universidad de Medellín (puesto 95)

📚 Universidad EAFIT (puesto 97)

📚 Universidad Tecnológica de Bolívar (puesto 98)

📚 Universidad ICESI (puesto 99)

📚 Universidad de El Bosque (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad Externado (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad del Valle (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad Industrial de Santander (entre el puesto 101 y 125)

📚 Universidad CES (entre el puesto 126 y 150)

📚 Universidad EIA (entre el puesto 126 y 150)

📚 Universidad EAN (puesto después del 151)

📚 Instituto Tecnológico Metropolitano (puesto después del 151)

📚 Universidad de la Salle (puesto después del 151)

📚 Universidad Militar Nueva Granada (puesto después del 151)

📚 Universidad Simón Bolívar (puesto después del 151)

📚 Universidad Tecnológica de Pereira (puesto después del 151)

📚 Universidad Católica de Colombia (puesto después del 151)

📚 Universidad de Cartagena (puesto después del 151)

📚 Universidad del Magdalena (puesto después del 151)

📚 Universidad de Pamplona (puesto después del 151)

📚 Universidad Distrital Francisco José de Caldas (puesto después del 151)

📚 Universidad Libre (puesto después del 151)

📚 Universidad Manuela Beltrán (puesto después del 151)

📚 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (puesto después del 151)

📚 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) (puesto después del 151)

📚 Universidad Jorge Tadeo Lozano (puesto después del 151)

📚 Universidad del Cauca (puesto después del 151)

📚 Universidad de Santander (puesto después del 151)

📚 Universidad de San Buenaventura Cali (puesto después del 151)

(Le puede interesar: ¿Quiere estudiar una maestría o doctorado en China? Icetex abre nueva convocatoria de becas)

📒 ¿Cuáles son las diez mejores universidades de América Latina?

✅ Universidad de São Paulo (Brasil)

✅ Universidad de Campinas (Brasil)

✅ Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

✅ Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

✅ Universidad Estadual Paulista (Brasil)

✅ Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)

✅ Tecnológico de Monterrey (México)

✅ Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil)

✅ Universidad Nacional Autónoma de México (México)

✅ Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)

Si quiere conocer más información sobre el escalafón, puede visitar este enlace.

(Lea también: ¿Está en problemas con el pago del Icetex? Estas son las fechas para acceder a acuerdos)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚