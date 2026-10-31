FOMAG explica qué viene para la salud de maestros tras finalizar contrato con Fiduprevisora

Como había señalado la ministra Hoyos en la noche de este viernes, el plazo del contrato vence este sábado 31 de octubre, por lo que la transición empezará desde este…

Luego de que la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, anunciara en la noche de este viernes 30 de octubre que el contrato entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevosira S.A., que se había mantenido por más de tres décadas, no se volverá a prorrogar, el Fondo anunció el inicio de un proceso de transición administrativa y contractual.

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Como había señalado la ministra Hoyos en la noche de este viernes, el plazo del contrato vence este sábado 31 de octubre, por lo que la transición empezará desde este domingo 1 de noviembre. “Será por un año, prorrogable durante un año más”, dijo la ministra.

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Durante este proceso administrativo, señaló en un comunicado el FOMAG, que tiene a cargo la salud de más de 800.000 personas, entre maestros y sus familiares, varias entidades del gobierno nacional, como los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, trabajarán de manera coordinada para garantizar la continuidad de los servicios de salud y el reconocimiento de las prestaciones sociales de todos los docentes y sus beneficiarios.

En ese sentido, aclaró el fondo, “el proceso no significa la interrupción de los servicios para sus afiliados”. Durante el periodo de transición, la Fiduprevisora continuará administrando el Fondo, por lo cual los docentes y sus beneficiarios pueden seguir accediendo a los servicios de salud y adelantando sus trámites prestacionales durante esta etapa de acuerdo a las condiciones de operación vigentes.

Al respecto, la Fiduprevisora emitió un comunicado en el que asegura que la nueva administración se acoge a la decisión del Consejo Directivo del FOMAG y que, a través de la Vicepresidencia del FOMAG, pondrá en marcha el plan de acción definido para esta etapa de transición “garantizando la continuidad de la administración, la trazabilidad de los procesos financieros, contractuales y operativos, y la articulación con los actores involucrados (…)”.

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De igual manera, continuó el FOMAG, se garantizará la información clara, transparente y oportuna sobre los avances del proceso, las decisiones administrativas y las medidas que se adopten, “con el propósito de brindar tranquilidad a los afiliados y evitar incertidumbre frente a la continuidad de sus derechos”.

Este proceso, señaló el Fondo, “constituye el primer paso de una agenda de trabajo del Gobierno nacional para avanzar en el fortalecimiento del Fondo, mejorar su capacidad de respuesta y consolidar una operación que responda de manera efectiva a las necesidades del magisterio colombiano”.

Durante la transición, el Fondo hará seguimiento a la operación de la red prestadora de servicios de salud, la atención de urgencias, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos prioritarios, así como la continuidad de los trámites y el reconocimiento de las prestaciones sociales.

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La transición, anticipó el FOMAG, también contempla un plan de choque que estará orientado a estabilizar la prestación de los servicios de salud y fortalecer la operación de la red de prestadores.

“Se realizarán reuniones presenciales con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para abordar asuntos financieros, revisar el estado de las obligaciones y avanzar en la gestión de formalización y legalización de contratos asistenciales”, agregó la entidad.

También se establecerá una agenda de trabajo que comenzará a ejecutarse a partir de la próxima semana y que priorizará a los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.

“El compromiso institucional del Gobierno nacional y del FOMAG es desarrollar una transición ordenada, transparente y responsable, que tenga como eje central el bienestar de los maestros y sus familias. El propósito de esta nueva etapa es avanzar hacia un Fondo más fortalecido, con mejores condiciones de operación y mayor capacidad para responder a las necesidades del magisterio colombiano”, concluyó el FOMAG en su comunicado.

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