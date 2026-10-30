Gobierno De la Espriella buscaría fusionar los ministerios de Educación y Ciencia

La iniciativa, revelada por Noticias RCN, consta de 36 páginas, fue elaborada por la Dirección de Función Pública y está en estudio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría considerando fusionar los ministerios de Educación y Ciencia, como parte de un proyecto de reforma al Estado que presentaría en los próximos días.

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De acuerdo con el documento, la propuesta plantea pasar de 209 entidades del Ejecutivo a 105, ya sea a través de la eliminación o fusión de estas. De estas entidades, cuatro se fusionarían: el de Deporte con el de Cultura y el de Educación con el de Ciencia. Pasarían a ser el Ministerio de Educación, Ciencia y Conocimiento.

La iniciativa se conoce solo unas horas después de que el gobierno radicara un proyecto de ley de ajuste fiscal que promete recortar en un 15 % el tamaño del Estado, al tiempo que ajusta algunos impuestos.

El artículo 7 de este proyecto de ley (el 477 de 2026) contempla otorgarle facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses para que suprima, fusione o escinda ministerios y departamentos administrativos.

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En la actualidad, según el artículo 150 de la Constitución Política, la creación, supresión o fusión de los ministerios y departamentos administrativos es una función del Congreso de la República, por lo que, para adelantar una medida en ese sentido, sería necesario radicar un proyecto de ley que surta los debates ordenados por la ley.

Con la propuesta contemplada en el artículo 7 del proyecto de ley del ajuste fiscal, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca obtener la facultad extraordinaria para realizar esas fusiones sin necesidad de que tenga que pasar por el Congreso de la República.

De aprobarse esta facultad, el gobierno deberá sustentar su intención con estudios técnicos que su decisión está motivada, entre otras, por querer eliminar la duplicidad de funciones o la colisión de competencias entre entidades, establecer una relación racional entre los empleos misionales y de apoyo, así como reducir la proporción de empleos de los niveles directivos y asesor, o priorizar la supresión de empleos vacantes y temporales sobre la de empleos provistos.

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Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos de las asociaciones de los sectores de educación y ciencia sobre la propuesta en la que trabaja el gobierno nacional. Sin embargo, Fanor Mondragón, profesor emérito de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, le dijo a El Espectador que, de materializarse la idea, sería como retroceder en el tiempo a 1968, cuando la ciencia era una oficina en el Ministerio de Educación.

“Esto es muy grave para el futuro desarrollo de las ciencias en Colombia. Los países más avanzados han separado la administración de la ciencia de la educación; la OCDE ha propuesto esa diferenciación, lo que permite tener criterios diferentes para su evaluación”, agregó el químico.

Con una medida de este tipo, considera Mondragón, se pierde la capacidad de ser competitivos, “ya que no podremos desarrollar la ciencia autóctona que necesita Colombia para darle valor agregado a nuestros inmensos recursos naturales y de biodiversidad”. Contrario a lo que busca el gobierno, el académico sugirió fortalecer al Ministerio de Ciencia con financiación.

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