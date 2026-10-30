Icetex lanza convocatoria para créditos educativos de 2027: estas son las líneas disponibles

A partir del 3 de noviembre estará abierta la convocatoria de créditos educativos, la cual, agrega en el comunicado, se encargará de "financiar el acceso a programas de pregrado y posgrado en el país y en el exterior para el primer semestre de 2027″.

El Icetex, por medio de un comunicado, anunció la apertura de la convocatoria de créditos para financiar los estudios de educación superior en 2027. De acuerdo con la entidad, para esta edición cuentan con "nuevas líneas de crédito, tasas preferenciales y mayores beneficios".

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Entre las novedades que ofrece la entidad está la convocatoria de crédito ‘Tu talento hace el milagro’. Este crédito cuenta con 15.000 cupos para que los jóvenes puedan acceder como nuevos beneficiarios en el primer semestre de este año. En total, el Icetex espera que para 2027 sean en total 25.000 los créditos otorgados en esta línea.

Los jóvenes que accedan a esta línea, detalla el Icetex, tendrán financiación para estudiar en universidades públicas y privadas del país, así como en instituciones del exterior, "con énfasis en apoyo territorial y programas pertinentes a las necesidades de las regiones y del sector productivo".

Otra de las novedades que anunció el Icetex es que en esta nueva convocatoria contarán con cupos para programas de formación técnica, tecnológica y profesional, así como para posgrados, formación para el trabajo y educación continuada. Además, se "destinará un acompañamiento especial para estudiantes damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto".

En esta financiación, el Icetex contempla opciones de corto y mediano plazo, con un porcentaje de reembolso durante los estudios y el porcentaje restante luego de terminar estos.

¿Cuáles son las líneas de crédito del Icetex para programas de pregrado?

Una de las líneas es la de “Formación del Talento Humano para la Productividad”, la cual es a mediano plazo y financia programas de pregrado en modalidad “T&T” (técnicos, tecnólogos y profesionales) con tasa preferencial del IPC + 5. El reembolso será del 30% en época de estudios y el restante porcentaje luego de graduarse.

Otra de las líneas es la de ‘Gente Milagro’, que está enfocada en los jóvenes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las personas deberán estar registradas en los censos oficiales de población afectada por el sismo, así como quienes vayan a cursar estudios de educación superior en instituciones ubicadas en los cinco departamentos con mayor afectación: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Los beneficiarios contarán con una tasa de interés de IPC + 7 puntos, con un esquema de pago del 30 % durante la época de estudios y el 70 % restante después de la graduación.



También está la línea de financiación para programas de pregrado (mediano plazo) que se ajustan a las necesidades económicas de los estudiantes, donde se paga un 30 % o un 40 % en época de estudios y el restante porcentaje, luego de graduarse.



Línea de crédito Talento STEM 30 % : Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, matemáticas y ciencias naturales.



: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, matemáticas y ciencias naturales. Línea de crédito Ciencias de la Salud 30 %: Ciencias de la salud, diferentes a la medicina.



Ciencias de la salud, diferentes a la medicina. Línea de crédito Impulso al Desarrollo Social y Sostenible 30 %: Agronomía, veterinaria y afines, economía, administración, contaduría y afines.



Agronomía, veterinaria y afines, economía, administración, contaduría y afines. Plan Ciencias Sociales y Educación 30 %: Bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas.



Bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas. Plan ETDH 30 %: Programas para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.



Programas para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Plan Educación Continuada 30%: Diplomados, certificaciones y bilingüismo.



Diplomados, certificaciones y bilingüismo. Plan Progresivo 40 %: Plan destinado a financiar estudios de pregrado en medicina en el país).

¿Cuáles son las líneas de crédito del Icetex para programas de posgrado?

Los estudiantes pagarán el 40 % del crédito durante sus estudios y reembolsarán el porcentaje restante al finalizar.

Para quienes realizan estudios de especialización en Medicina en Colombia, pueden pagar el 20 % en época de estudios y el restante 80 % del crédito después de su graduación.

La convocatoria prevé créditos para posgrado en el exterior, correspondientes a 25.000 USD, y para sostenimiento 12.500 USD, donde los estudiantes pagan la totalidad de la financiación luego de culminar el programa académico.

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