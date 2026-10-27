¿Es médico o profesional en enfermería? El SENA abrió 120 vacantes para trabajar en España

La convocatoria, lanzada en articulación con Hospiten, un grupo empresarial español, contempla 120 vacantes, de las cuales 20 son para médicos de urgencias y los 100 restantes para profesionales en enfermería.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), abrió dos convocatorias internacionales para que profesionales colombianos de la salud desarrollen su carrera en España.

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Ana María Yepes, directora de Empleo y Trabajo del SENA, aseguró que “desde la Agencia Pública de Empleo contribuimos a conectar el talento colombiano con oportunidades que ayudan a abrir caminos y construir nuevas posibilidades en escenarios internacionales”.

¿Quiénes pueden postularse?

Para postularse a las vacantes de médicos de urgencias se requiere el título en Medicina homologado por el Ministerio de Educación de España y mínimo dos años de experiencia en servicios de urgencia hospitalaria de instituciones de tercer y cuarto nivel. En el caso de quienes quieran postularse a las vacantes de profesionales en enfermería, también deberán tener el título profesional homologado por el Ministerio de Educación de España y mínimo un año de experiencia en el cargo.

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En el caso de los médicos, el salario ofrecido es de EUR 46.308 brutos anuales (poco más de COP 161 millones) o COP 12 millones mensuales. Para los profesionales en enfermería, el salario sería de EUR 26.000 brutos anuales (casi COP 91 millones) o unos COP 8 millones mensuales.

Ambas convocatorias ofrecen contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social en España, 30 días de vacaciones y gestión del permiso de residencia a cargo de la empresa, con posibilidad de tramitar el de los familiares.

También, agrega el SENA, existe la posibilidad de recibir apoyo para los pasajes y el alojamiento durante el primer mes, los cuales estarán sujetos a las condiciones de la empresa y a un compromiso de permanecer al menos dos años.

Ambas vacantes se desarrollarán en las Islas Canarias, Estepona y Madrid, y las jornadas serán completas con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de acuerdo con la entidad.

¿Cómo inscribirse?

Las personas que estén interesadas deben registrar o actualizar su hoja de vida en el sitio web de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA (ape.sena.edu.co), cumplir el 100 % de los requisitos y postularse directamente a la vacante. Uno de los requisitos clave es contar con pasaporte o haber iniciado el trámite para obtenerlo.

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El proceso, advirtió el SENA, estará abierto hasta completar el número de candidatos que solicita la empresa, con fecha límite prevista para antes del 3 de diciembre. “Las vacantes podrían cerrarse antes si se alcanza el número requerido de postulaciones, por lo que se recomienda aplicar cuanto antes”, aseguró la entidad.

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