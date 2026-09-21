Las becas cubren entre el 80 y el 85 % de la matrícula. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Icetex abre convocatoria de becas para España. Cubren entre el 80 y 85 % de la matrícula Redacción Educación Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

El Icetex, en alianza con el Centro de Estudios Universitarios – CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, de España, abrió una nueva convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría en negocios digitales. Para postularse a las becas, podrán hacerlo hasta el próximo 8 de octubre.

De acuerdo con la entidad, las maestrías podrán ser virtuales o presenciales. En el caso de las virtuales, por ejemplo, la beca cubre el 80 % de la matrícula; mientras que en la presencial, es el 85 %. Las personas interesadas…