Icetex abre convocatoria de becas para España. Cubren entre el 80 y 85 % de la matrícula

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El Icetex, en alianza con el Centro de Estudios Universitarios – CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, de España, abrió una nueva convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría en negocios digitales. Para postularse a las becas, podrán hacerlo hasta el próximo 8 de octubre.
De acuerdo con la entidad, las maestrías podrán ser virtuales o presenciales. En el caso de las virtuales, por ejemplo, la beca cubre el 80 % de la matrícula; mientras que en la presencial, es el 85 %. Las personas interesadas deberán contar con la admisión de la universidad antes de postularse.
📝 Becas del 85 % para maestría presencial
- Cierre: 8 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m.
- Área de estudio: Negocios digitales, transformación digital, innovación, estrategia empresarial y administración.
- Oferente: Universidad Rey Juan Carlos – CEDEU Centro de Estudios Universitarios
- Fecha de inicio: Octubre 2026
- Tipo de curso: Presencial
📚 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?
- Ser mayor de 22 años y menor de 43 años.
- Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior.
- Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0.
- Acreditar un mínimo de dieciocho meses de experiencia profesional.
- Contar con la admisión definitiva CEDEU / Universidad Rey Juan Carlos para el Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales en la modalidad presencial, para el periodo académico 2026-2027.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
📚 ¿Qué cubre la beca?
- Son cuatro becas que cubren el 85 % de la matrícula del Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales, en modalidad presencial.
- No cubre tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, actividades personales, costos de visado o residencia, seguros ni otros gastos vinculados con la estancia en Madrid.
- No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
📚 Documentos clave para la beca
- Pasaporte vigente.
- Admisión definitiva al centro docente.
- Título de pregrado.
- Certificado de notas de pregrado.
- Certificado de experiencia profesional.
- Certificado del registro único de ingresos – RUI
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
📝 Becas del 80 % para maestría presencial
- Cierre: 8 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m.
- Área de estudio: Negocios digitales, transformación digital, innovación, estrategia empresarial y administración.
- Oferente: Universidad Rey Juan Carlos – CEDEU Centro de Estudios Universitarios
- Fecha de inicio: Octubre 2026
- Tipo de curso: Virtual
📚 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?
- Ser mayor de 22 años y menor de 43 años.
- Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior.
- Deben tener un promedio mínimo de notas de 3.7/5.0.
- Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional.
- Contar con la admisión definitiva CEDEU, centro oficial adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, para el Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales en la modalidad virtual, para el periodo académico 2026-2027.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
📚 ¿Qué cubre la beca?
- Son 4 becas que cubren el 80 % del valor de la matrícula.
- La beca no cubre gastos asociados a conectividad, equipos tecnológicos, materiales personales ni otros costos requeridos para el adecuado desarrollo de la formación virtual.
- No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria. Las personas beneficiarias deberán cubrir los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 20 % restante del valor de la matrícula.
📚 Documentos clave para la beca
- Cédula de ciudadanía.
- Admisión definitiva al centro docente.
- Título universitario de pregrado.
- Certificado de notas de pregrado.
- Certificado de experiencia profesional.
- Certificado del registro único de ingresos – RUI
Si quiere mayor información, puede revisar este enlace.
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