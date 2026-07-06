¿Quiere estudiar una maestría en Portugal? Esta convocatoria de becas le puede interesar Foto: Inteligencia Artificial

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El Gobierno de Portugal, en alianza con el Icetex, lanzó una nueva convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría en alguna institución de educación superior de este país. Está previsto que los programas comiencen en octubre de 2026.

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De acuerdo con la institución, la convocatoria, que cierra el próximo 10 de julio, ofrecerá una beca del 80 %, además de entregar otros rubros para alojamientos y sostenimiento.

Convocatoria de becas para maestrías en Portugal

🗓️ Cierre de la convocatoria: 10 de julio de 2026, hasta las 5:00 p. m.

📍País: Portugal

🏫 Oferente: Gobierno de Portugal

🗓️ Duración del programa: 1 año (renovable por igual periodo una única vez)

🗓️ Fecha inicio: Octubre 2026

📚 Tipo de curso: Presencial

📚 Idioma: Inglés o portugués

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👩‍🎓 ¿Quiénes se pueden postular a la convocatoria?

Ser mayores de 21 años y menores de 65.

Contar con título profesional de pregrado.

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5.0.

Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés o portugués equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

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💵 ¿Qué cubre la beca?

En una beca que estará disponible, que cubre el 80 % de la matrícula.

El Gobierno de Portugal otorgará hasta 1.611,39 euros.

Se otorgará un estipendio mensual de 939,98 euros.

Se entregará un monto de 161,14 euros para gastos de alojamiento.

Además, se ofrecerá un único pago de 268,57 euros.

La beca solo empieza a pagarse después de que el becario esté presencialmente en Portugal.

No se financiará ningún rubro adicional.

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📝 Documentos clave

Formulario del Gobierno de Portugal.

Admisión definitiva o en trámite. En este enlace puede consultar las universidades habilitadas y los programas disponibles.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Certificado de superación de la fase curricular.

Certificado de experiencia profesional.

Declaración de la entidad empleadora.

Certificado de conocimiento del idioma.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Declaración a efectos de tasas académicas.

Declaración de domicilio temporal en Portugal.

Declaración de uso de documentos de identificación.

Pasaporte.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

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