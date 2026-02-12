Icetex lanza becas del 50 % y 60 % para maestrías presenciales en Barcelona

Escucha este artículo
El Icetex, en alianza con la EAE Business School de Barcelona, lanzó una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en estudiar maestrías presenciales. Las becas cubren entre el 50 % y el 60 % del valor de la matrícula, dependiendo del programa.
De acuerdo con la entidad, los programas se dictarán en español y tendrán una duración promedio de un año. La convocatoria estará abierta hasta el 23 de febrero, a las 5:00 p. m.
📚 Becas del 50 % para maestrías en la EAE Business School Barcelona
✅ Cierre: 23 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
✅ Duración del programa: 10 meses
✅ Inicio de clases: 2 de mayo de 2026
✅ Ciudad: Barcelona
✅ Modalidad: Presencial
✅ Idioma: Español
💻 ¿Quiénes se pueden postular?
- Personas mayores de 21 años y menores de 65 años.
- Título profesional.
- Promedio mínimo de 3,5 sobre 5,0 en el pregrado.
- Al menos 12 meses de experiencia profesional.
- Admisión definitiva por parte de la institución educativa.
- En caso de ser beneficiario de alguna línea de crédito del Icetex o de fondos en administración, no encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.
📏 Maestrías disponibles
- Máster en Marketing y Gestión Comercial (Español).
- Global MBA (Español).
- MBA – Especialidad en Inteligencia Artificial (Español).
💵 ¿Qué cubre la beca?
- Seis becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.
- No se financiarán otros ítems distintos a los expresamente señalados en la convocatoria.
- Los beneficiarios deberán asumir todos los gastos adicionales relacionados con su estancia y estudios en España.
📑 Documentos requeridos
- Carta de admisión a la universidad.
- Cédula de ciudadanía.
- Certificado de notas de pregrado.
- Título profesional.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere más información sobre el programa, puede visitar este enlace.
📚 Becas del 60 % para maestrías en la EAE Business School Barcelona
✅ Cierre: 23 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
✅ Duración del programa: 10 meses
✅ Inicio de clases: 2 de mayo de 2026
✅ Ciudad: Barcelona
✅ Modalidad: Presencial
✅ Idioma: Español
💻 ¿Quiénes se pueden postular?
- Personas mayores de 21 años y menores de 65 años.
- Título profesional.
- Promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 en el pregrado.
- Al menos 12 meses de experiencia profesional.
- Admisión definitiva por parte de la institución educativa.
- No encontrarse en mora, en caso de tener créditos vigentes con el Icetex o fondos en administración.
📏 Maestrías disponibles
- Máster en Supply Chain Management (Español).
- Máster en Management STEM (Español).
💵 ¿Qué cubre la beca?
- Dos becas que cubren el 60 % del valor de la matrícula.
- No se financiarán otros gastos distintos a los establecidos en la convocatoria.
- Los beneficiarios deberán asumir los costos asociados a su estancia y estudios en España.
📑 Documentos requeridos
- Admisión definitiva a la universidad.
- Cédula de ciudadanía.
- Certificado de notas de pregrado.
- Título profesional.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere más información sobre el programa, puede visitar este enlace.
