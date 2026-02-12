Logo El Espectador
Icetex lanza becas del 50 % y 60 % para maestrías presenciales en Barcelona

El Icetex y la EAE Business School ofrecen becas para estudiar maestrías en Barcelona, que cubren hasta el 60 % de la matrícula. Entre los requisitos están un promedio mínimo de 3,5 en el pregrado y al menos un año de experiencia profesional.

Redacción Educación
12 de febrero de 2026 - 03:14 p. m.
Foto: Inteligencia Artificial
El Icetex, en alianza con la EAE Business School de Barcelona, lanzó una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en estudiar maestrías presenciales. Las becas cubren entre el 50 % y el 60 % del valor de la matrícula, dependiendo del programa.

(Lea: Becas para maestrías en Suecia: cubren el 60 % del costo de la matrícula)

De acuerdo con la entidad, los programas se dictarán en español y tendrán una duración promedio de un año. La convocatoria estará abierta hasta el 23 de febrero, a las 5:00 p. m.

📚 Becas del 50 % para maestrías en la EAE Business School Barcelona

Cierre: 23 de febrero de 2026, 5:00 p. m.

Duración del programa: 10 meses

Inicio de clases: 2 de mayo de 2026

Ciudad: Barcelona

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

💻 ¿Quiénes se pueden postular?

  • Personas mayores de 21 años y menores de 65 años.
  • Título profesional.
  • Promedio mínimo de 3,5 sobre 5,0 en el pregrado.
  • Al menos 12 meses de experiencia profesional.
  • Admisión definitiva por parte de la institución educativa.
  • En caso de ser beneficiario de alguna línea de crédito del Icetex o de fondos en administración, no encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 Maestrías disponibles

  • Máster en Marketing y Gestión Comercial (Español).
  • Global MBA (Español).
  • MBA – Especialidad en Inteligencia Artificial (Español).

(Puede leer: Vigilancia especial a la Fundación San José: abecé de la medida y qué implica)

💵 ¿Qué cubre la beca?

  • Seis becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.
  • No se financiarán otros ítems distintos a los expresamente señalados en la convocatoria.
  • Los beneficiarios deberán asumir todos los gastos adicionales relacionados con su estancia y estudios en España.

📑 Documentos requeridos

  • Carta de admisión a la universidad.
  • Cédula de ciudadanía.
  • Certificado de notas de pregrado.
  • Título profesional.
  • Certificado de experiencia laboral.
  • Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información sobre el programa, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 60 % para maestrías en la EAE Business School Barcelona

Cierre: 23 de febrero de 2026, 5:00 p. m.

Duración del programa: 10 meses

Inicio de clases: 2 de mayo de 2026

Ciudad: Barcelona

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

💻 ¿Quiénes se pueden postular?

  • Personas mayores de 21 años y menores de 65 años.
  • Título profesional.
  • Promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 en el pregrado.
  • Al menos 12 meses de experiencia profesional.
  • Admisión definitiva por parte de la institución educativa.
  • No encontrarse en mora, en caso de tener créditos vigentes con el Icetex o fondos en administración.

(Le puede interesar: El ICETEX ampliará a 20.000 los créditos educativos disponibles en 2026)

📏 Maestrías disponibles

  • Máster en Supply Chain Management (Español).
  • Máster en Management STEM (Español).

💵 ¿Qué cubre la beca?

  • Dos becas que cubren el 60 % del valor de la matrícula.
  • No se financiarán otros gastos distintos a los establecidos en la convocatoria.
  • Los beneficiarios deberán asumir los costos asociados a su estancia y estudios en España.

📑 Documentos requeridos

  • Admisión definitiva a la universidad.
  • Cédula de ciudadanía.
  • Certificado de notas de pregrado.
  • Título profesional.
  • Certificado de experiencia laboral.
  • Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información sobre el programa, puede visitar este enlace.

(Lea también: Cursos virtuales de la Universidad Nacional 2026: cómo inscribirse para estudiar desde casa)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

