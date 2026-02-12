Icetex lanza becas del 50 % y 60 % para maestrías presenciales en Barcelona Foto: Inteligencia Artificial

El Icetex, en alianza con la EAE Business School de Barcelona, lanzó una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en estudiar maestrías presenciales. Las becas cubren entre el 50 % y el 60 % del valor de la matrícula, dependiendo del programa.

De acuerdo con la entidad, los programas se dictarán en español y tendrán una duración promedio de un año. La convocatoria estará abierta hasta el 23 de febrero, a las 5:00 p. m.

📚 Becas del 50 % para maestrías en la EAE Business School Barcelona

✅ Cierre: 23 de febrero de 2026, 5:00 p. m.

✅ Duración del programa: 10 meses

✅ Inicio de clases: 2 de mayo de 2026

✅ Ciudad: Barcelona

✅ Modalidad: Presencial

✅ Idioma: Español

💻 ¿Quiénes se pueden postular?

Personas mayores de 21 años y menores de 65 años.

Título profesional.

Promedio mínimo de 3,5 sobre 5,0 en el pregrado.

Al menos 12 meses de experiencia profesional.

Admisión definitiva por parte de la institución educativa.

En caso de ser beneficiario de alguna línea de crédito del Icetex o de fondos en administración, no encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 Maestrías disponibles

Máster en Marketing y Gestión Comercial (Español).

Global MBA (Español).

MBA – Especialidad en Inteligencia Artificial (Español).

💵 ¿Qué cubre la beca?

Seis becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.

No se financiarán otros ítems distintos a los expresamente señalados en la convocatoria.

Los beneficiarios deberán asumir todos los gastos adicionales relacionados con su estancia y estudios en España.

📑 Documentos requeridos

Carta de admisión a la universidad.

Cédula de ciudadanía.

Certificado de notas de pregrado.

Título profesional.

Certificado de experiencia laboral.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información sobre el programa, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 60 % para maestrías en la EAE Business School Barcelona

✅ Cierre: 23 de febrero de 2026, 5:00 p. m.

✅ Duración del programa: 10 meses

✅ Inicio de clases: 2 de mayo de 2026

✅ Ciudad: Barcelona

✅ Modalidad: Presencial

✅ Idioma: Español

💻 ¿Quiénes se pueden postular?

Personas mayores de 21 años y menores de 65 años.

Título profesional.

Promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 en el pregrado.

Al menos 12 meses de experiencia profesional.

Admisión definitiva por parte de la institución educativa.

No encontrarse en mora, en caso de tener créditos vigentes con el Icetex o fondos en administración.

📏 Maestrías disponibles

Máster en Supply Chain Management (Español).

Máster en Management STEM (Español).

💵 ¿Qué cubre la beca?

Dos becas que cubren el 60 % del valor de la matrícula.

No se financiarán otros gastos distintos a los establecidos en la convocatoria.

Los beneficiarios deberán asumir los costos asociados a su estancia y estudios en España.

📑 Documentos requeridos

Admisión definitiva a la universidad.

Cédula de ciudadanía.

Certificado de notas de pregrado.

Título profesional.

Certificado de experiencia laboral.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información sobre el programa, puede visitar este enlace.

